Von Rolf Kienle

Ein Strohhut ist nur dann ein guter Strohhut, wenn er ein faustgroßes Schussloch hat. Dann erst sind die Mädchen von Sóller zufrieden. Alles machbar. Sie müssen sich für dieses Loch einen Piraten suchen, einen jener schwarz geschminkten finsteren Kerle, die ein Gewehr dabei haben, das mittelalterlich aussieht, aber selbst mit Platzpatronen in der Lage ist, Bäume zu entlauben.

Der finstere Kerl kommt der Bitte gern nach, setzt den Strohhut auf die Mündung, drückt ab und der Hut geht in die Höhe wie eine Kanonenkugel. Als er wieder zur Erde segelt, qualmt das schwarze Loch im Rest des Hutes, aber so soll es sein. Ballermann mal anders. Seltsames Fest.

Einmal im Jahr sind in Sóller im Westen Mallorcas die Piraten los, dann ziehen Tausende von Port Sóller lärmend hinauf in die sonst so ruhige Kleinstadt und lassen es ordentlich krachen. Was ist passiert? Die Mallorquiner erinnern mit "Es Firo" an den großen Überfall der gefürchteten maurischen Piraten an jenem 11. Mai 1561. Und das seit 160 Jahren.

Hintergrund Hintergrund Allgemeine Auskünfte erteilt das Spanische Fremdenverkehrsamt, Myliusstraße 14, 60323 Frankfurt, Telefon 069.725033, www.spain.info. Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa oder Air Berlin von Frankfurt nach Palma de Mallorca, ab etwa 100 Euro, [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Allgemeine Auskünfte erteilt das Spanische Fremdenverkehrsamt, Myliusstraße 14, 60323 Frankfurt, Telefon 069.725033, www.spain.info. Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa oder Air Berlin von Frankfurt nach Palma de Mallorca, ab etwa 100 Euro, www.lufthansa.de. Von Palma mit dem Mietwagen oder Taxi etwa 30 Minuten nach Sóller. Für Eisenbahnfreunde: Von Palma fährt eine Bahn nach Sóller. Übernachten: Luxuriös im neuen Jumeirah Port Sóller oberhalb der Bucht gelegen, mit einer schönen Aussicht auf Bucht und Tramuntana-Gebirge, ab 250 Euro pro Doppelzimmer und Nacht, Hotel Jumeirah Port Sóller, Calle Belgica, E-07108 Port Sóller, Telefon 0034971637888, www.jumeirah.com. Preiswerter ist das schicke Stadthotel L'Avenida mitten in der Altstadt von Sóller und in unmittelbarer Nähe der Plaza Constitutio, ab 165 Euro pro Nacht und Doppelzimmer, L'Avenida Hotel, Gran Via 9, 07100 Sóller, Telefon 0034.971 634075, www.avenida-hotel.com. Pauschal reisen: Zum Beispiel mit airtours, vier Übernachtungen im Hotel Jumeirah mit Frühstück sind für 878 Euro zu haben, www.airtours.de. Essen und Trinken: In den Restaurants an der Plaza Constitutio in Sóller essen auch die Einheimischen ihre Tapas. Danach empfiehlt sich ein Eis in der Fabrica de Gelats gegenüber der Markthalle. Für den Drink am Abend sollte man die Sunset-Lounge-Bar im obersten Stockwerk des Jumeirah Hotels besuchen. Internationale Cocktails bis ein Uhr nachts. Das Festival "Es Firo": Es findet jedes Jahr am zweiten Mai-Wochenende statt, beginnt am Donnerstag und endet am Montag mit dem Überfall. In diesem Jahr wird er am 12. Mai stattfinden. Unbedingt machen: Ein Rundgang durch die Orangenplantage Vinyassa, montags, mittwochs und freitags 10 bis 13 Uhr. Die Plantage liegt in der Cami Vinyassa etwas außerhalb von Sóller. Eintritt inklusive Orangen zehn Euro.

Mit 23 Booten waren die plünderten Horden damals in der Bucht von Port Sóller gelandet. 1700 Männer vor allem aus Algerien und der Türkei, bereit alles zu rauben, was sich transportieren ließ, einschließlich der Menschen, die man als Sklaven gut verkaufen konnte. Der Überfall kam überraschend, verbreitete sich unter den Bewohnern der Stadt aber wie ein Lauffeuer. Damals lebten 14.000 Menschen hier. Sie formierten sich und boten massive Gegenwehr.

Man ahnt es: Es gäbe heute nichts zu feiern, wenn die Mauren damals siegreich geblieben wären. Die Bewohner von Sóller schlugen die Angreifer erfolgreich, wobei den Frauen der Stadt eine wichtige Rolle zukam.

Joan Angelats, Capita und Chef der Stadt, hatte bereits Verstärkung aus Bunyola und Alaró angefordert, womit man den Angreifern mit immerhin 500 Mann gegenüberstand, ein vergleichsweise kleine Haufen gegen 1700 Piraten, aber fest entschlossen, ihr Städtchen zu verteidigen. Zunächst tobt der Kampf in der Bucht von Port Sóller, als die Mauren anlegten. Kanonen donnern, Säbel blitzen. Doch es gelingt, sie zurück zu drängen, ein Großteil der Angreifer muss zurück auf die Schiffe und die Flucht antreten.

Einem Teil aber war es gelungen, in die Stadt vorzudringen und die Bank zu überfallen. Joan Angelats und seine Männer warteten am Strand bis die Plünderer mit dem geraubten Geld und Sklaven zurück zu den Schiffen kamen. Sie fielen über die Angreifer her, nahmen ihnen die Beute ab und jagten sie davon. Am Ende verloren 211 Piraten und nur sechs Sóllerics ihr Leben.

Heute heißt eine Straße nach Capita Angelats und der Kampf ist einmal im Jahr so lebendig wie damals, nur dass es auf beiden Seiten keine Opfer zu beklagen gibt, sieht man vom möglichen dicken Kopf oder eventuellen Hörschäden einmal ab. Man versteht zu feiern. Fünf Tage dauert die Erinnerung an den Kampf vom 11. Mai 1561.

Besucher seien gewarnt. Ein beschauliches Fest sieht anders aus. Es geht laut zu, sehr laut, und aufregend, wenn die Sóllerics die Schlacht nachstellen. Das Schützenfest hätte in einer deutschen Stadt keine Chance, so vehement gehen die Kanonenschützen und Gewehrträger vor, roter Pulverdampf liegt überall in der Luft, die Druckwellen sind gewaltig.

Biel Rodriguez war lange Zeit einer der Organisatoren von "Es Firo", das monatelang vorbereitet wird. "Wir stellen die Invasion der Angreifer nach", erzählt er, von der Landung im Hafen bis zur Verteidigung und natürlich dem Siegesfest auf der Plaza. "Es Firo" ist das bedeutendste Fest in der Stadt, sagt Biel Rodriguez stolz. Wichtiger als Silvester. Und sicher lauter.

Es endet mit der Erhängung von zwei Mauren auf der rauchgeschwängerten Plaza Constituion. Das wird ebenso drastisch wie dramatisch nachgestellt, an den Bäumen hängen keine Puppen, sondern Akteure des Festes, die die Szene tapfer nachstellen: Sie zappeln kurz, bis das Leben augenscheinlich aus ihnen weicht.

Drei Gruppen sind zu unterscheiden: Die Invasoren, die Bewohner von Sóller und die mutigen Frauen, denen seinerzeit eine wichtige Rolle zukam. Zwei Schwestern erschlagen die ersten Räuber und machen den Verteidigern Mut zur geschlossenen Gegenwehr.

Das Fest, das am zweiten Wochenende im Mai stattfindet, beginnt jeweils donnerstags und gipfelt in der großen Schlacht am Montag. Am Sonntagabend ruft der Capitan bei einer Zeremonie zu den Waffen. Die Bewohner Sóllers holen ihre historischen Kostüme raus, bereiten die Waffen vor und ruhen sich nochmal aus, bevor am nächsten Tag die große Schlacht wartet.

Das Fest mag laut und rauchig sein, doch die Einheimischen gehen es durchweg besonnen an. Bange, dass man über torkelnde Trinker fällt, muss man nicht haben. Allein die Kostümierung lohnt den Besuch. Ein Fest für Touristen ist "Es Firo" allerdings nie gewesen, zumal es eher wenige Urlauber hierher verschlägt. Man liegt lieber am Strand oder hat nie von der Schlacht von Sóller gehört. Die Einheimischen sind bei ihrem Fest weitgehend unter sich.

Am nächsten Tag herrscht wieder Frieden in Sóller und unten in der Bucht, die Straßen und Wege sind gereinigt, kaum etwas erinnert an das Spektakel vom Tag zuvor. Die Plaza und die kleine Promenade in Port Sóller sind wieder in der Hand der friedlichen Mallorquiner und Urlauber. Sie fahren mit der knarrenden Holzstraßenbahn, die 1912 eingeführt wurde, um die Orangen zum Hafen zu transportieren.

Die Orangen waren der Grund eines frühen Reichtums der Gegend von Sóller. Der Name des Ortes könnte von Suliar, Tal des Goldes, abgeleitet sein, was die Begehrlichkeiten der Angreifer nur alzu verständlich macht. Der nahe Zugang zum Meer verschaffte dem Städtchen zudem ideale Transportwege. Mallorca war in seiner Geschichte permanentes Ziel von Invasoren, eigentlich bis heute, nur mit friedlicheren Mitteln als 1561.