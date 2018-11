Von Katrin Holthuis

Die Namen einiger Lagen erheitern bis heute die Besucher. Wenn man sie hört, unterstellt man den Namensgebern unwillkürlich einen leicht beschwipsten Humor. Wer denkt sich denn einen "Kröver Nacktarsch" oder einen "Ürziger Würzgarten" aus? Spätestens jetzt wird dem Loriot-Kenner klar, wo sich der Meister im legendären Vertretersketch bei der Weinprobe inspirieren ließ.

Dass Wein als Getränk ein Genuss ist, ist an den Moselschleifen in der Bernkasteler Gegend schon seit etwa 2000 Jahren bekannt. Die Römer, die an den Hängen des fruchtbaren Flusstals ansässig wurden, erkannten schnell die Vorzüge der sonnigen Steillagen: Sie sind wie geschaffen für den Weinbau, wenn der Winzer keine Mühe scheut. Die römischen Truppen mussten bei Laune und Gesundheit gehalten werden. Da pures Wasser auch in der damals noch germanischen Vergangenheit oft unbekömmlich war, mischte man es zur Desinfektion und wegen der angenehmen Nebenwirkungen gerne mit dem vergorenen Rebensaft.

Hintergrund Infokasten: Moselland Allgemeine Auskünfte erteilt Moselland Touristik, Kordelweg 1, 54470 Bernkastel-Kues/Andel, Telefon 06531 97.330, www.mosellandtouristik.de, www.happy-mosel.com sowie www.moselsteig.de. Anreise: Mit der Bahn von [+] Lesen Sie mehr Infokasten: Moselland Allgemeine Auskünfte erteilt Moselland Touristik, Kordelweg 1, 54470 Bernkastel-Kues/Andel, Telefon 06531 97.330, www.mosellandtouristik.de, www.happy-mosel.com sowie www.moselsteig.de. Anreise: Mit der Bahn von Heidelberg über Mannheim, Koblenz und Wittlich kommt man in knapp vier Stunden auf einer wunderschönen Panoramastrecke ans Ziel, einfache Fahrt ab 29 Euro, www.bahn.de. Übernachten: Im Hotel Weißer Bär Wellness & Spa, Moselstraße 7, 54486 Mülheim, Telefon 06534 94.770, www.hotel-weisser-baer.de. Die Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet kostet im Doppelzimmer ab 130 Euro. Essen und Trinken: Das Hotel "Weisser Bär" bietet auf seiner Karte teils feine, teils bodenständige Gerichte und Menus an, die dem Gaumen in bester Erinnerung bleiben. Auch ein Biergarten lädt dort Wanderer und Radler zur Stärkung ein. Getränke meint an der Mosel natürlich hauptsächlich Wein. Zahlreiche Weingüter bieten Tropfen hoher Qualität auch zum Probieren an, beispielsweise das Weingut Bauer, Moselstraße 3, 54486 Mülheim/Mosel, Telefon 06534.571, www.weingut-bauer.de, oder das Weingut Dr. Leimbrock - C. Schmidt. Bergfried 2, 54486 Mülheim/Mosel, Telefon 06534.357, www.dr-leimbrock.de. Unbedingt unternehmen: Eine Stadtführung in den idyllischen Gässchen von Bernkastel-Kues: Mosel-Erlebnis-Reisen, Sebastian Quint - Gästeführer und Weindozent, Moselweinstr. 6, 54472 Brauneberg, Telefon 06534.949 640, www.sq-quintessenz.de. Fahrradtouren am Moselufer entlang, für Ungeübte oder Bequeme auch mit dem E-Bike, Fahrrad Warscheid, Hauptstraße 70, 54492 Lösnich, Telefon 06532.954 665, www.fahrradferienland.de. Die schönen Steilufer mit ihren zahllosen Reben und malerischen Burgruinen lassen sich natürlich besonders gut vom Fluss aus betrachten, Mosel-Schiffs-Touristik, Goldbachstraße 47, 54470 Bernkastel-Kues, Telefon 06531.6897, www.mosel-personenschifffahrt.de.



[-] Weniger anzeigen

Schon damals waren also Wein und Wellness beziehungsweise Wohlbefinden eng miteinander verknüpft. Wer das außer Acht ließ, lief Gefahr, das gleiche Schicksal wie angeblich der Heidelberger Hofnarr Perkeo in einer späteren, aber immer noch hygienisch zweifelhaften Epoche zu erleiden: Nach Jahrzehnten des ungehemmten Weinkonsums der jähe Tod durch einen Becher Wasser ...

Den Tod gefunden hat vor nicht ganz so langer Zeit der Namenspatron des Hotels "Weisser Bär" in Mülheim. Vor über einem Vierteljahrhundert wurde er nach zehntägiger Jagd in Kanada vom jagdbegeisterten Hotelbesitzer erlegt und präsentiert nun ausgestopft noch heute seine beeindruckende Größe von mehr als drei Metern mit erhobenen Tatzen und geblecktem Gebiss hinter Glas im Foyer. Die Hauptrolle in diesem Haus spielt allerdings nicht der Bär, sondern Wein, Wellness und das edel-rustikale Ambiente.

Dass Wein nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich angewendet eine Wohltat sein kann, lässt sich im luxuriös und fantasievoll gestalteten Spa-Bereich des Hotels erleben, zum Beispiel mit einem Vino-Bad oder einem Traubenkern-Peeling. Aber nicht nur Produkte aus Wein kommen hier bei Wellness und Schönheitspflege zum Einsatz: Die Angebotspalette mutet wie eine Einladung zur Weltreise im Kleinen an.

Im Brechelbad wandelt man barfuß über frische Tannenzweige und atmet Kräuterduft. Finnische Sauna, Dampfbad und Steinbad treiben den Schweiß aus allen Poren. Softpack, Hammam und Rasul pflegen und reinigen. Massagen - von Pantai Luar, einer heißen Kräuterstempelmassage, über Hot Stone- bis zur Thaimassage - lindern Verspannungen nachhaltig. Im kleinen, aber feinen Dschungelbad und den komfortablen Liegeräumen kann man durch die Panoramafenster der Mosel beim gemächlichen Mäandern zuschauen und ins Träumen geraten.

Einen Traum können sich hier auch Hochzeitspaare erfüllen: Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Es gibt unter anderem einen hauseigenen Bootsanlege- und sogar einen Helikopterlandeplatz, Wellness für Verliebte und verschiedene Themensuiten von Echnapur (samt lebensgroßem Plüschtiger) bis Etosha.

Kulinarisch ist das Angebot ebenso hochwertig und vielseitig wie die Zimmerausstattungen. So kommt man wieder auf den Wein zurück und der Kreis schließt sich. Auf der Weinkarte des Hauses sind, trotz südafrikanischer Ausreißer, hauptsächlich Moselweine bester Qualität zu finden. Hier sind Winzer mit ihren Weinen vertreten, die auch mal den Buckingham Palace oder die Ministerien in Berlin beliefern und zahlreiche hochkarätige Preise mit ihrem Riesling gewonnen haben.

Auf einer Weinprobe oder auf ihren Weingütern kann man mit ihnen ins Gespräch kommen. Was sie zu erzählen haben, ist sowohl informativ als auch unterhaltsam. Jörg Bauer vom gleichnamigen Weingut will seine Kunden nicht erziehen oder belehren: "Der beste Wein ist der, der schmeckt" stellt er klar. Aber die Qualität sollte man schon zu schätzen wissen. "Wenn man bei Arbeiten am Rebstock in Steillage auf einer Schieferplatte ausrutscht und auf seinem werten Hinterteil sitzt, dann denkt man schon mal: Verdammt, der Wein ist viel zu billig!".

Am Mülheimer Elisenberg besitzt der Winzer in seinem Weinberg ein Weinberghäuschen aus dem Jahr 1832, das dem Andenken der preußischen Königin Louise gewidmet ist. Der Name verschliff sich im Lauf der Jahre. Das klassizistische Gebäude war völlig marode, als die Familie es erwarb, seinen ursprünglichen biedermeierlichen Charme konnte man aber noch erahnen. Nach vielen Mühen und erheblichen Investitionen erstrahlt es nun in seinem ursprünglichen Glanz und lädt auf Anfrage zu einzigartigen Weinverkostungen ein.

Die Atmosphäre ist bezaubernd, besonders abends bei Kerzenlicht. Denn weder Strom noch Wasser gibt es hier oben. Der Wein wird mit mitgebrachtem Eis gekühlt. Und während der Verkostung gedenkt der Eine oder Andere vielleicht doch des alten Spruchs, der sich auf einer der Außenmauern befindet und dem Winzer aus dem Herzen spricht: "Es gibt kaum einen, der gedenkt. Wenn an den Wein, den man ihm brachte. So leichter Hand ins Glas geschenkt. Der Sorg und Arbeit, die er machte."