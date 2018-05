Anreise: Ab Frankfurt fliegen täglich mehrere Flugzeuge nach Palma de Mallorca. Mietautos sind günstig. Ins Gebirge fahren auch öffentliche Busse.

Übernachten: Das Kloster Lluch ist Ausgangspunkt für viele Gipfeltouren und Rundwanderungen. Übernachtung mit Frühstück im Einzelzimmer ab 37 Euro in der Nebensaison. Wanderhütten, Refugi genannt, gibt es unter anderem in Deia, in Port de Soller, in Tossals Verds sowie in Son Amer in der Nähe des Klosters Lluc. Die Übernachtung in den Refugi kostet inklusive Frühstück und Abendessen knapp 25 Euro. Unbedingt vorher reservieren.

www.conselldemallorca.net

Fernwanderweg GR 221: Die Hüttenwanderung im Tramuntana-Gebirge entlang des GR (Gran Recorrido) 221 verbindet über etwa 150 Kilometer Andratx im Südwesten mit Pollença im Nordosten. Am besten ausgebaut ist der Abschnitt zwischen Valldemossa und Pollença und in fünf Etappen gut zu bewältigen. Für die Hüttenwanderung und die Gipfeltouren ist eine gute Kondition Voraussetzung. Stöcke helfen vor allem bei den Abstiegen. Schwindelfrei sollte man an für die Wanderung auf den Tomir sein, hier sind auch zwei kurze, gut gesicherte Klettersteige zu überwinden.

Reiseführer und Karten: Empfehlenswert ist der Rother Wanderführer "Mallorca" von Rolf Goetz. Sehr gut sind die Wanderkarten der Editorial Alpina, Mallorca Tramuntana im Maßstab 1:25.000

Allgemeine Auskünfte erteilt das spanische Fremdenverkehrsamt in 60323 Frankfurt, Myliusstraße 14, Tel. 0180-3002647, E-Mail: frankfurt@tourspain.es

