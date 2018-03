Von Christoph Wendt

Er kann es schneien lassen wann immer er will. Dann sind Stephansdom oder Riesenrad, Eiffelturm oder sogar die Rialtobrücke in der wirbelnden Flockenpracht kaum noch auszumachen. Ernsthaft dreinblickende Eulen kann er im dichten Schneegestöber verschwinden und grinsende Schneemänner mit roten Möhrennasen sich in den fallenden Flocken so richtig wohl fühlen lassen. Denn er ist der Schneekönig von Wien, gleichsam der "Herr Frau Holle". Doch er muss keine Betten schütteln, damit die Flocken fliegen, er braucht nur seine kleinen und großen Schneekugeln zu schütteln oder zu drehen. Erwin Perzy III. ist der Herr über Wiens vielleicht originellste Manufaktur, die Schneekugelmanufaktur in der Schumanngasse im 18. Stadtbezirk.

In diesen Wochen vor Weihnachten kann sich der Schneekönig des Besucherandranges kaum erwehren, zu Hunderten kommen Tag für Tag die Besucher, die Touristen aus aller Welt, die den Zauber des Wiener Advents erleben wollen, in die kleine Manufaktur und das dazu gehörende Museum. Doch wer sich jetzt im Advent aufmacht, in Wien nachzuforschen, wo das Christkind seine Geschenke einkauft, wird nicht nur auf den Schneekönig stoßen. Für alle, die in der Vorweihnachts- oder natürlich Weihnachtszeit alle guten Diätvorsätze zu vergessen bereit sind, wird der Weg zur Confiserie Altmann&Kühne am Graben führen.

Hintergrund Hintergrund > Allgemeine Auskünfte erteilt Wien Tourismus, Obere Augartenstraße 40, A-1020 Wien, Telefon 0043 1.211 140, www.wien.info. > Anreise: Mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Wien, zum Beispiel mit Air Berlin, ab 89 Euro retour, www.airberlin.de. Oder mit der Bahn von [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Allgemeine Auskünfte erteilt Wien Tourismus, Obere Augartenstraße 40, A-1020 Wien, Telefon 0043 1.211 140, www.wien.info. > Anreise: Mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Wien, zum Beispiel mit Air Berlin, ab 89 Euro retour, www.airberlin.de. Oder mit der Bahn von Heidelberg nach Wien, ab 39 Euro einfache Strecke, www.bahn.de. >Übernachten: Im Vier-Sterne-Hotel "Das Tyrol", mitten im Zentrum, ein kleines familiengeführtes Hoteljuwel mit exzellentem Frühstücksbüffet, Mariahilfer Straße 15, Telefon 0043 1.587 5415, www.das-tyrol.at. Ein Doppelzimmer mit Frühstück kostet ab 149 Euro pro Nacht. Nicht mittendrin, dafür fast herrschaftlich wohnt man im Vier-Sterne-Hotel Prinz Eugen, Wiedner Gürtel 14, nahe dem Südbahnhof, Telefon 0043 1.505 1741. Hier kostet ein Doppelzimmer mit Frühstück ab 130 Euro pro Nacht. > Essen und Trinken: Sehr gut essen kann man im "Landtmann" beim Burgtheater, Universitätsring 4, Telefon 0043 1.24100.120, Reservierung empfohlen. Spezialität: Franz Landtmanns Frühstück bis 15 Uhr, sehr umfangreich, 15,50 Euro. Wer einen Abend beim Heurigen verbringen will, sollte nicht nach Grienzing fahren, dort herrscht Touristenrummel und Nepp. Die Einheimischen fahren zum Heurigen über die Donau nach Stammersdorf, hier gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten.

Hier gibt es Pralinenminiaturen, die ausschließlich in Handarbeit hergestellt, einzeln in bunte Folien gehüllt und behutsam verpackt werden. Diese Verpackungen sind es, die Sammlerherzen höher schlagen lassen, ganz gleich ob man Süßes mag oder nicht. Die zuckerigen Winzigkeiten werden in Reise- und Hutköfferchen, Schubladenkommoden und Nähkästchen verpackt, alles im Puppenstubenformat, versteht sich. Und diese Packungen sind heute noch mit Schmuckpapier bezogen, dessen Design um 1930 von der Künstlervereinigung "Wiener Werkstätte" entworfen wurde.

Gleich um die Ecke, hinter dem denkmalgeschützten Laden, in dem diese Köstlichkeiten feilgeboten werden, wird es dann richtig weihnachtlich. In der Peterskirche, einer der ältesten Kirchen Wiens, stößt der Besucher auf Wiens größte Krippenausstellung. Aus allen österreichischen Bundesländern wurden die Krippen zusammen getragen, kann man das Wunder von Bethlehem in Bauernhäusern aus dem Salzburger Land, aus dem Burgenland, der Steiermark oder mitten in Alt Wien betrachten.

In diesen Adventswochen stimmt sich Wien auf Weihnachten ein. Bereits 1296 wurde den Wiener Händlern und Gewerbetreibenden das Privileg zur Abhaltung eines "Dezembermarktes" erteilt. Dieser Markt hat in der langen Zeit seiner Entwicklung zum Christkindlmarkt viele verschiedene Namen und Stationen gehabt, bis er 1975 auf dem Rathausplatz angesiedelt wurde, wo er bis heute geblieben ist. Damit gehört der große Christkindlmark vor dem Wiener Rathaus und im Angesicht des Burgtheaters zu Europas ältesten Weihnachtsmärkten.

Stiller und beschaulicher geht es dagegen auf den vielen kleinen Weihnachtsmärkten der Stadt zu, in den Weihnachtsdörfern zwischen den Museumsprunkbauten an der Ringstraße oder im Komplex des Allgemeinen Krankenhauses.

Allen anderen stiehlt dabei wohl der Weihnachtsmarkt im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn die Schau, schon der Kulisse wegen. Im weiten Halbrund sind vor der einstigen Prunkresidenz der Habsburger Dutzende von Buden aufgebaut, die ein Sortiment von weihnachtlicher Ware, von Geschenken oder Dekorationen anbieten, das nicht industrieller Massenproduktion entstammt.

Da gibt es Puppen mit echten Haaren und beweglichen Kulleraugen, kleine Blumenkinder aus Papier, wie sie junge Mädchen früher ins Poesiealbum klebten. Nachdrucke einst beliebter Kinderbücher von vor hundert Jahren bietet der eine Händler an und Faksimiles nostalgischer Weihnachtsgrußkarten, handgezogene Kerzen aus echtem Bienenwachs, dessen Duft sich mit dem der frischen Lebkuchen vom Nachbarstand mischt, der andere.

Handgearbeitete Rauschgoldengel schweben über ganzen Trauben goldener, mundgeblasener Christbaumkugeln am nächsten oder übernächsten Stand, dann wieder gibt es alle die kostbaren Kleinigkeiten, mit denen engagierte Bastler ihre Weihnachtskrippe für daheim gestalten können. Nostalgie ist hier Trumpf, erinnern doch viele dieser Artikel an die so genannte gute alte Zeit zwischen Jahrhundertwende und Erstem Weltkrieg.

Lautlos fallen Schneeflocken, die die Wolken vom Kahlenberg herüber bringen, auf das bunte Treiben. An heißen Glühweintassen wärmen sich die Besucher die klamm gewordenen Hände oder an Tüten voller heißer Maroni. Kinder stehen mit rot gefrorenen Nasen und staunen die vielen bunten Kostbarkeiten an. Ihre Augen sind groß und leuchten vom Widerschein der bunten Lichter.

Manche stehen mit ihrem Staunen so entrückt da, dass für sie jetzt und hier wohl die ganze Welt voller Weihnachtsmarkt ist. Ahnen sie, dass das Christkind schon ganz in der Nähe ist?

In dieser Stunde, da die frühe Dunkelheit die Stadt zu umfangen beginnt, ist es als ob der Tag mit seinem Licht sich behutsam zurückzöge, um die Menschen in dieser Stadt, die Wiener und ihre Gäste ganz dem geheimnisvollen Zauber zu überlassen, den nur ein Christkindlmarkt in Wien verströmen kann.