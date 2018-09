Von Rolf Kienle

Grüner wird's nicht. Die Wand aus Büschen, Bäumen und Dickicht, die uns rechts und links des schmalen Sees begleitet, hat alle Nuancen von Grün, die ein Maler zur Verfügung haben kann. Der Schöpfer hatte wohl nur diese eine Farbe im Repertoire als er den Regenwald mitten in Malaysia einst schuf. Das ist 130 Millionen Jahr her. Man kann sich daran schnell satt sehen, weil diese Wand so undurchdringlich ist und vom Himmel bis ans Wasser reicht. Da ist kein Platz für einen Durchblick. Sollten dahinter Tiere leben, die Rede ist von 30 Tigern, dem malayischen Bär, schwarzen Panthern, Affen und Elefanten, muss man dem Bootsführer glauben, dass es sie gibt, gesehen hat er sie noch nicht. In großer Entfernung landen zwei Hornbill-Vögel auf einem Baumwipfel, mehr sichtbares Leben ist nicht im "Belum-Rainforest". Doch, halt, da wartet vielleicht noch eine Überraschung auf uns: Die endemische Rafflesia Azlanii steht unmittelbar vor der Blüte und das kommt einem seltenen spektakulären botanischen Schauspiel gleich. Die Blüte hat einen Durchmesser von einem stolzen Meter. Schade, dass sie Monate braucht, bis sie die Blüte öffnet und dann schnell stirbt. Uns tut sie jedenfalls nicht den Gefallen, sich zu öffnen.

Wir tuckern weiter auf dem 80 Kilometer langen Banding-Stausee entlang der grünen Wände, der Ruhe und Abgeschiedenheit bis sich auf einer Anhöhe schließlich menschliches Leben regt. Einige einfache Hütten stehen auf einer Landzunge, Kinder spielen dazwischen. Die kleine Ansiedlung eines Eingeborenenstammes hat 81 Einwohner, davon 24 Muslime und 37 Christen, wie auf der Tafel unterhalb des Dörfchens steht. Aber Religion scheint hier sowieso eine komplette Nebensache zu sein. Man lebt nach den Regeln des Busches. Die Männer fangen Fische, die Frauen erziehen Kinder, und damit beginnen sie früh. "Mit 15 bekommen die Mädchen ihr erstes Kind", erklärt einer, der in der Nähe lebt und uns begleitet. Es ist ein Dorf, in dem Menschen der Volksgruppe der Jahai leben und dies außerhalb fast jeglicher Zivilisation. Strom ist Fehlanzeige, fließendes Wasser hat man nur unten am Fluss. Einmal die Woche kommt ein Lehrer vorbei, der die Kinder unterrichtet, einmal im Monat ein Arzt. Damit die Jahai im Notfall einen Arzt aufsuchen können, hat die Regierung der kleinen Ansiedlung ein schlichtes Boot mit Außenbordmotor spendiert.

Hintergrund Hintergrund > Allgemeine Auskünfte erteilt Malaysia Tourism Promotion Board, Weißfrauenstr. 12, 60311 Frankfurt, Telefon 069.460923420, www.tourismmalaysia.de

> Anreise: Zum Beispiel mit Malaysia Airlines ab Frankfurt für etwa 600 Euro nach Kuala Lumpur, weiter nach Penang. Mit dem Mietwagen nach Kota Bharu und Kuala Terengganu, von dort Flug zurück nach Kuala Lumpur, www.malaysiaairlines.com.

> Übernachten: In George Town ist die Boutique Residence sehr empfehlenswert. Zimmer ab 70 Euro. www.theboutiqueresidencehotel.com. Sehr schick ist das Eastern & Oriental Hotel, ab 180 Euro, www.belumresort.com. Im Belum-Regenwald bietet sich das Belum-Resort an, ab 140 Euro, www.belumresort.com. Harry Mulders' "Pasir Belanda" ab 35 Euro pro Nacht und Chalet, www.kampungstay.com. In Terengganu bietet das Tanjong Jara Resort Gelegenheit für einen Luxusurlaub, ab 180 Euro.

>Essen und Trinken: In George Town zum Beispiel im Red Garden Food Paradise, einem Essensmarkt an der Lebuh Leith, Gerichte ab 3,50 Euro. www. redgarden-food.com. Zu empfehlen sind immer Currys mit Huhn und Nudelsuppen. Grundsätzlich wird in George Town in Straßen- und Gartenrestaurants gegessen. Alkohol wird nicht überall ausgeschenkt.

> Lektüre: Sehr umfassend ist der Dumot "Malaysia und Singapur", 416 Seiten,mit großer Landkarte, ISBN 9783770177400. 24,99 Euro.

Von den Menschen, die wir hier antreffen, ausnahmslos Frauen und Kinder, kann man nicht sagen, dass sie sich über den Besuch freuen. Im Gegenteil: Sie sind eher abweisend und ausgesprochen scheu. Sie strahlen deutlich den Wunsch aus: Wir wollen in Ruhe gelassen werden. Mit den Fremden möchten sie ganz offensichtlich nichts zu tun haben und schon gar nicht für ein nettes Foto posieren. Nur ein paar Jugendliche erweisen sich als halbwegs geschäftstüchtig: Ruck zuck ist ein Laden eröffnet, in dem sie schweigend Blasrohre und Ketten anbieten. Die Preise sind moderat.

Der Belum-Regenwald ist ziemlich ereignislos, aber ein guter Platz für einen Stopp zwischen dem schönen alten George Town im Westen Malaysias und Kota Bharu auf der Ostseite. Der Highway geht die malaysisch-thailändische Grenze entlang. Penang mit dem lebhaften George Town ist ein Muss und das Kontrastprogramm zum ruhigen Regenwald. Wegen ihrer Architektur wurde sie 2008 zum Weltkulturerbe ernannt. Keine andere Stadt in Malaysia hat so viele alte Kultur zu bieten wie George Town, wobei man wissen muss, dass 100 Jahre hier bereits als alt gelten. Die Geschichte des Landes ist vergleichsweise jung; die Engländer nahmen es im 19. Jahrhundert in Besitz und prägten die Architektur mit ihrem Kolonialstil. Gemeinsam mit den Straßenzügen, in denen chinesische Geschäfte und Handwerksbetriebe auf Kunden warten, mit Tempeln, Kirchen und Moscheen machen sie heute den Reiz dieser multikulturellen Stadt aus. Rund historische 1700 Gebäude, schätzt man, sind erhalten und teilweise aufwendig saniert.

Eines, das eben erst wieder seine Pforten öffnete, ist das altehrwürdige und legendäre Eastern & Oriental Hotel, das vor 130 Jahren entstand und ein illustres Publikum hatte. Hermann Hesse und Somerset Maugham stiegen hier ab, die High Society zählte zu den bevorzugten Gästen. An Eleganz damals kaum zu überbieten, war es eines der schönsten Hotels Asiens und stand in einer Reihe mit dem Raffles in Singapur und dem Strand in Yangon. Mittlerweile sei das alte Flair nicht mehr spürbar, erzählt man sich, was man heute freilich nicht recht beurteilen kann, denn Foyer und Bar haben noch immer Klasse und Charme. Der Besucher fühlt sich regelrecht hineingezogen und zu einem Stendagh animiert, einem Whisky Soda, wie ihn die frühen Literaten hier tranken.

Der Streifzug durch die Altstadt von George Town führt zu den Clanhäusern und Tempeln wie dem Hock Teik Cheng Sin Tempel. Das Khoo Kongsi-Clanhaus ist das schönste in der Stadt, ein Juwel und Beleg ist für den Reichtum der Familie. Sie war durch Handel früh zu einem Vermögen und Bedeutung gekommen, die sie auch unbedingt zeigen wollte. Üppig dekorierte Figurenarrangements zieren die Gebäude.

Etwas historisches Interesse und Zeit muss der Besucher mitbringen, wenn er George Town erleben will. Die Stadt war ein wichtiger Hafen der Handelsschiffe, die Tee und Opium aus Indien und Bengalen nach Europa brachten. Die Briten hatten sich damit die Vormachtstellung im Ostindienhandel gesichert und George Town zu einer Blüte verholfen.

Essen gehen ist in George Town ein spezielles Erlebnis. Nach Ansicht der Einheimischen bekommt man hier die beste Nudelsuppe des Landes, sie ist preiswert und immer ein guter Tipp, aber Zugereiste schwärmen auch von den Fischgerichten und Meeresfrüchten. Man kann zwar in den Hotelrestaurants essen, was aber garantiert ein Verlust an Genuss wäre, denn das wirkliche Leben spielt sich in den Gartenlokalen und Cafés ab. Es sind große Restaurants mit zwei, drei Dutzend einzelner Küchen, in denen man sich hier eine Suppe, dort einen Fisch bestellt. Man hat die Wahl zwischen thailändischer, indischer, malaiischer und chinesischer Kost. Spezialitäten sind die frischen Garnelen, Muscheln und Krebse. Und natürlich muss man ein Curry probieren.

Schon am frühen Abend spielt beispielsweise im Red Garden Food Paradise eine Band, junge Sänger wechseln sich mit gängigen Popsongs ab. Dazu trinkt man Säfte und vorwiegend das einheimische Bier. Allzu viele Gelegenheiten, Alkoholisches zu trinken, gibt es allerdings nicht. In den Cafés der muslimischen Wirte werden Kaffee, Tee und Softdrinks ausgeschenkt.

Vom turbulenten und verkehrsreichen Penang fahren wir über den East-West-Highway hinüber zur Ostküste, mit einem Zwischenstopp im Belum-Regenwald. Die kilometerlangen Palmenstrände und Kota Bharu sind unser Ziel. Die wirtschaftlich eher unbedeutende Stadt ist Sitz des Sultanats Kelantan und im Vergleich zur Westküste auffällig konservativ. Die Nähe zu Thailand macht sich nicht bemerkbar, weil die malaiischen Muslime auf thailändischer Seite an einem wirtschaftlichen Austausch nicht interessiert sind. Öl fließt nicht, dafür setzen die Unternehmer auf Palmöl.

Wir machen Station bei Harry Mulder, der außerhalb von Kota Bharu ein kleines Resort aus typischen Holzhäusern entstehen ließ. Es ist ländlich und ruhig hier, ein guter Platz für Leute, die mit dem Fahrrad über die Dörfer fahren wollen, bei einem Kochkurs bei der Nachbarin lernen, wie man ein Chickencurry zubereitet und die Affen bei der Kokosnussernte beobachten. Der ausgestiegene Niederländer Harry bietet gegen Entgelt seine Fahrräder und die kleinen Abwechslungen der Umgebung an.

Rocky beispielsweise ist Affenhalter. Sein Makake ist sehr geschickt bei der Ernte der Kokosnüsse. Rocky, ein ehemaliger Thaiboxer, hat das Tier an einer langen Leine auf die Palme geschickt, damit er die schweren Früchte mit allen vier Füßen so lange dreht, bis sie herunterfallen. Die Arbeit scheint dem Affen wenig Erfüllung zu bringen, denn er schaut dabei eher schlecht gelaunt aus, aber womöglich liegt es daran, dass er vor Ende der Arbeit nichts zu fressen bekommt. 300 Kokosnüsse erntet Rockys Makake an einem Tag; wenn er mal richtig professionell ist, dann können es auch 500 Nüsse täglich sein.

Ganz preiswert ist so ein Arbeitsaffe nicht. Rocky hat umgerechnet 350 Euro für den ausgebildeten Makaken bezahlt. "Wenn er gut ausgebildet ist, kostet er fast das doppelte". Dann ist auch sein Umsatz höher. Rocky wird jeweils von den Besitzern der Palmen angerufen, sobald die Ernte ansteht. Die Kokosnuss ist ein Segen für die Landbevölkerung. Man kann sie auf dem Markt verkaufen, die Kokosnussmilch trinken oder das Mark zum Essen verwenden.