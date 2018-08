Durban (dpa/tmn) - Nur wenige Meter hinter dem Parkeingang legt der Busfahrer eine Vollbremsung hin. Er deutet auf die Straße. Schon das erste Nashorn? «Nein, nur ein Mistkäfer», ruft einer, der ganz vorne sitzt und gute Augen hat. Der kleine Käfer müht sich gerade damit ab, seine Kotkugel über die Straße zu rollen. Die Teleobjektive sind dennoch schnell in Position. Das erste Tier auf der Safari muss schließlich im Bild festgehalten werden. «Wir bremsen eben nicht nur für die Big Five, sondern auch für die Small Five», sagt der Busfahrer.

Doch schnell werden die Tiere größer. Ein Warzenschwein kreuzt die Straße, eine Hyäne schleicht im Gebüsch umher. Und dann doch schon eines der Big Five: ein Nashorn. Gemütlich trottet es um ein Wasserloch, lässt sich auch von einem Vogel nicht stören, der auf seinem Rücken sitzt.

Big Five nannten in früheren Zeiten die Großwildjäger Elefant, Nashorn, Büffel, Leopard und Löwe. Das «Big» bezog sich nicht unbedingt auf die Größe der Tiere. Die Jagd auf sie war nur besonders gefährlich. Heute gehen die Touristen in Südafrika meist nur noch mit ihren Kameras auf Jagd.

Info-Kasten: KwaZulu-Natal Anreise: Johannesburg wird von München und Frankfurt aus nonstop angeflogen. Die Flugzeit beträgt rund zehn Stunden. Von Johannesburg aus geht es mit einem Inlandsflug nach Durban. Von Durban aus sind es dann noch einmal 250 Kilometer zum Park. Der Isimangaliso-Park ist eine knappe Autostunde von dort entfernt. Währung: Ein Südafrikanischer Rand entspricht 0,07 Euro (Stand: Januar 2014). Parks: Den Hluhluwe-Imfolozi-Park können Touristen entweder mit dem eigenen Pkw oder auf geführten Touren erkunden. Im Isimangaliso-Park gibt es Bootstouren und Game Drives. Gesundheit: Der Hluhluwe-Park ist Malaria-Gebiet. Je nach Reisezeit und -dauer empfiehlt sich unter Umständen eine Malaria-Prophylaxe. Informationen: South African Tourism, Friedensstraße 6-10, 60311 Frankfurt (Tel.: 0800/118 91 18, www.dein-suedafrika.de).

Wer Big Five und Südafrika hört, denkt meist an den Krüger Nationalpark. Doch der ist mittlerweile an vielen Stellen schon ziemlich überlaufen. Das Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve in der Provinz KwaZulu-Natal ist Kontrastprogramm. Anders als im Krüger Park gibt es nur wenige Unterkünfte.

Bei der Ankunft im «Hilltop-Camp» stehen schon die Safari-Autos parat. 17.00 Uhr - perfekter Zeitpunkt für die Abfahrt. Vor allem in den Abend- und Morgenstunden sind die Tiere aktiv. Und wie so oft in dieser Region kommt auch noch ein traumhaftes Licht dazu. Die untergehende Sonne taucht die Landschaft in Grün- und Gelbtöne, ein sanfter Wind weht, außer dem Elektro-Motor des Autos ist nichts zu hören.

An der ersten Kreuzung biegt unser Guide Mahani vom asphaltierten Hauptweg auf eine Schotterpiste ab. Nach ein paar hundert Metern schaltet er den Motor ab und rollt noch ein Stück weiter. «Da hinten, Büffel», sagt er leise. Alle Objektive richten sich nach links, die Auslöser klicken. Ansonsten herrscht andächtige Stille. «Kann es weitergehen?», fragt Mahani nach ein paar Minuten. Hinter der nächsten Kurve hat er eine Giraffe entdeckt. «Die sucht gerade nach ihrem Jungen», erklärt er. «Richtig traurig sieht sie aus - vielleicht hat es ein Löwe gerissen». Im Wagen herrscht betretenes Schweigen - erst jetzt wird so manchem Besucher bewusst, dass er nicht in einem Zoo ist, sondern in der freien Wildbahn.

Zwar ist der Park von einem Zaun umgeben, Wildhüter schauen nach dem Rechten. Ansonsten ist aber alles Wildnis - mit den entsprechenden Tieren: 5500 Büffel, 500 Giraffen, 15 000 Antilopen, 80 Leoparden, 200 Löwen, 1800 Zebras, 700 Elefanten und mit rund 1000 die größte Population an weißen Nashörnern in der Welt. Deshalb ist auch das «Hilltop-Camp» gut gesichert. Schließlich sollen Touristen nicht auf dem Weg von ihrer Hütte ins Restaurant Bekanntschaft mit einem Büffel machen.

Und dann: «Löwen in Sicht», ruft Guide und Fahrer Mahani. Über Funk hat er den Hinweis eines Kollegen bekommen. In halsbrecherischer Fahrt rast er über die Schotterstraßen. Giraffe und Nashorn bleiben jetzt links liegen. Längst ist Mahani nicht mehr der Einzige, der den Tipp bekommen hat. Gleich fünf Safari-Fahrzeuge und ein paar Pkw stehen am Straßenrand. Alle Augen nach rechts gerichtet. Im hohen Gras liegt ein Löwe - selbst mit dem Fernglas kaum auszumachen. Mahani rollt ein Stück vor, legt wieder den Rückwärtsgang ein, doch so richtig will das Löwen-Weibchen nicht vor die Linse. «Wir probieren es später noch einmal», sagt Mahani. «Wenn es dunkel ist, sind die anderen Autos weg. Und wenn der Löwe gerade nicht hungrig ist, bewegt er sich kaum vom Fleck.»

Es dämmert, Mahani schaltet die großen Suchscheinwerfer ein. Mit einem leuchtet er nach rechts, den anderen hat er einer Mitfahrerin in die Hand gedrückt, die nun auf die Jagd gehen darf. Andere Besucher kamen und kommen mit scharfen Waffen: Der Hluhluwe-Park war einst das Jagdrevier des Zulu-Königs. Heute gibt es in vielen Parks nicht nur in Südafrika Probleme mit Wilderern. Knapp 700 Nashörner wurden allein im vergangenen Jahr in Südafrika von Wilderern erlegt.

An diesem Abend ist die Trefferquote mit dem Scheinwerfer weniger gut. Die großen Tiere haben sich offenbar verzogen. In dem offenen Fahrzeug wird es empfindlich kalt, der Fahrtwind zieht durch alle Ritzen. Bleiben nur noch die Löwen! Dorthin macht sich Mahani jetzt auch auf den Weg. Und tatsächlich: Das Weibchen liegt noch auf demselben Platz wie vorhin. Nur die anderen Autos sind verschwunden. Beleuchtet von den beiden Scheinwerfern gähnt es herzhaft - und erwartet offenbar Herrenbesuch. Denn wenig später trottet ein Männchen herbei, majestätisch mit seiner Mähne. Die Scheinwerfer sind nicht hell genug für die Teleobjektive. Auch gut: So kann der Anblick nur im Gedächtnis festgehalten werden.

Nach drei Stunden kehrt das Safari-Auto wieder ins «Hilltop Camp» zurück. Durchgefroren freuen sich die Gäste auf das Büfett im Camp-Restaurant und einen Absacker an der Bar - stilecht mit einem ausgestopften Büffelkopf an der Wand und Leopardenfellen. Doch allzu lang wird der Abend nicht. Denn am nächsten Morgen klingelt schon um 4.30 Uhr der Wecker, Abfahrt 5.00 Uhr. Vorher gibt es im Restaurant noch schnell ein paar trockene Kekse und einen Kaffee.

Und die Jagd beginnt von neuem: Dieses Mal bremst Mahani nicht für einen Mistkäfer, sondern einen riesigen Haufen Mist. «Seht ihr? Das war ein Elefant. Ist aber schon von gestern», lautet der fachmännische Kommentar. «Aber da vorne: Das ist frisches Nashorn!» Und tatsächlich taucht wenige Meter später eine ganze Gruppe Nashörner auf - nur wenige Meter von der Straße entfernt. Sie vertreibt gerade eine Antilope, die sich - ganz frech - ans gleiche Wasserloch getraut hat.

Etwas weiter liegt ein Krokodil an einem Flusslauf. «Wenn wir feststecken - Ladys first», sagt Mahani ganz und gar nicht charmant. Die morgendliche Pirschfahrt endet jedoch ohne Panne - am Parkausgang mit einem deftigen Frühstück.

Etwa eine Stunde vom Hluhluwe-Park entfernt lag früher St. Lucia - bis das Gebiet umbenannt wurde. «Es gab immer wieder Verwechslungen mit der Karibik-Insel», erzählt Führer Sabelo. Heute heißt das Feuchtgebiet und das benachbarte Reservat Isimangaliso. Doch die Bootstouren zu den rund 1600 hier lebenden Nilpferden werden immer noch angeboten. «Baden zu gehen, wäre hier keine besonders gute Idee», feixt Führer Sabelo als das Boot abgelegt hat. «Nilpferde sind die gefährlichsten Tiere Afrikas - keines tötet mehr Menschen. Doch sie werden dich nicht fressen, sie ernähren sich nur von Gras. Ach ja, und 1200 Krokodile gibt es hier übrigens auch noch.»

Das Schiff steuert das Flussufer an. Im Schatten sind ein paar Augen zu sehen. Dann tauchen Köpfe auf. Die Nilpferde schauen nach, wer sich da ihrem Rastplatz nähert. Ein paar Fotos lassen sie zu, dann tauchen sie wieder ab.

Vom Boot geht es schließlich wieder in den Safari-Jeep in Richtung Cape Vidal. Neben den hier lebenden Tieren gibt es eine weitere Besonderheit. «Hier gibt es den einzigen Strand der Welt, den man mit einer Pirschfahrt erreicht», erklärt Sabelo. Gut eine Stunde kurvt der Wagen durch sattes Grün, leichte Hügel. Schließlich - bevor man das Meer sehen kann - riecht die Luft salzig. Und dann scheint der Indische Ozean hinter Bäumen hervor. Ein paar Meter führen hinab zum breiten Strand. «190 Kilometer unverbauter Sandstrand», sagt Sabelo. Im Hintergrund rauscht das Meer. Angekommen. Wer denkt jetzt noch an den Krüger Nationalpark.