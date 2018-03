Berlin (dpa/tmn) - Wer ein Visum für die USA beantragen möchte, muss ab sofort bei der Vereinbarung eines Interview-Termins tief in die Tasche greifen. Die bisherige 0900-Telefonnummer wurde abgeschaltet, ab sofort gilt die 09131/772 22 70, teilt die US-Botschaft in Berlin mit. Dabei wird eine Gebühr von 15 Euro fällig, die per Kreditkarte bezahlt werden muss. Eine Terminvereinbarung ist auch online möglich unter http://www.usvisa-germany.com/germany/index.jsp.

Dabei fallen Kosten in Höhe von 10 US-Dollar an. Das Außenministerium arbeitet nach eigenen Angaben jedoch an einem neuen System, bei dem Gebühren komplett entfallen. Es soll im Dezember eingeführt werden.

Deutsche Urlauber benötigen in der Regel kein Visum für die USA, stattdessen nehmen sie am sogenannten Esta-Verfahren teil. Die elektronische Einreiseerlaubnis kann unter https://esta.cbp.dhs.gov eingeholt werden. Sie kostet 14 US-Dollar (etwa 10,25 Euro) und gilt zwei Jahre lang. Ein Visum brauchen unter anderem Geschäftsreisende oder Austauschstudenten.