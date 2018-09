Hannover. (dpa) Der Reiseveranstalter Tui will mehr Hotels unter eigener Marke führen. Das kündigte Oliver Dörschuck, Geschäftsführer von Tui Deutschland, in einem Interview mit dem Fachmagazin «Fvw» an. Demnach kommen die Tui-Hotelmarken Sensimar, Puravida, Magic Life, Viverde und Best Family derzeit auf 89 Hotels - in den nächsten fünf Jahren solle diese Zahl verdoppelt werden. Außerdem will der Veranstalter die Zahl der Häuser, die in Deutschland nur über Tui buchbar sind, aufstocken. So kommen laut Dörschuck im Sommer 2015 zu den bestehenden 380 Häusern weitere 130 hinzu.