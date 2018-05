New York (dpa/tmn) - New-York-Besucher müssen sich trotz der Rekordkälte nur auf wenige Einschränkungen einstellen. Museen, Galerien, die Met und die Carnegie Hall, Jazz-Kneipen und Clubs blieben am Dienstag ohne Einschränkung geöffnet - trotz des neuen New Yorker Kälterekords für den 7. Januar von minus 16 Grad. Auch der Verkehr in der Stadt läuft weitgehend normal.

Verspätungen wurden nur von Bahnen aus den Randgebieten von Brooklyn und Queens gemeldet. Auch ein Sprecher der New Yorker Tourismusagentur bestätigte, dass es kaum Einschränkungen für Touristen gibt. Weiterhin Behinderungen gibt es jedoch im Flugverkehr. Hier fielen auch Dienstag wieder viele Flüge aus. Von langer Dauer sind die eisigen Temperaturen in New York nicht: Schon am Mittwoch sollte sich New York wieder leicht erwärmen, und zum Wochenende kündigt der Wetterdienst plus 10 Grad an.