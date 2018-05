Von Christian Altmeier

Es hat die ganze Nacht in Strömen geregnet. Doch am Morgen klart es auf und die Sonne blinzelt hinter den Bergen am Ufer des Sonne-Mond-Sees hervor. Gemächlich radeln wir zunächst direkt am türkisgrünen Wasser des Bergsees entlang, der zu den beliebtesten Ausflugszielen Taiwans gehört. Dann schwingt der Radweg in weitem Bogen über eine Bucht, in der einige Schildkröten sich auf einem im Wasser treibenden Ast in der Morgensonne wärmen. Einige Kehren später wartet jedoch der erste steile Anstieg. Wir schieben unsere Räder immer tiefer in ein Stück Regenwald hinein, in dem die schwüle Luft zu stehen scheint. Als wir aus dem Wald herauskommen, zieht sich der Weg in Serpentinen den Berg hinauf, auf dessen Gipfel sich die Pagode Ci En erhebt.

Die Sonne steht inzwischen hoch am Himmel und wir sind froh, oben einen Straßenhändler mit kühlen Getränken zu entdecken, der unsere Anstrengung mit nach oben gereckten Daumen würdigt. Vor allem aber entschädigt uns die phänomenale Aussicht von der neunstöckigen Pagode, die Chiang Kai-shek, der 1975 verstorbene langjährige Präsident Taiwans, einst zu Ehren seiner Mutter hatte errichten lassen, für den schweißtreibenden Aufstieg. Unser Blick gleitet über den Sonne-Mond-See hinweg in die sich immer höher auftürmenden Berge. Ein Panorama, das von hier oben durchaus an die Alpen erinnert - sieht man einmal von den geschwungenen Dächern des Xuanzang-Tempels zu unseren Füßen ab.

Auf der gut 30 Kilometer langen Tour um den See geht es nun zum Glück erst einmal bergab. In Dehuashe haben die Ureinwohner der Thao einen kleinen Ort mit traditionellen Häusern errichtet. Weiter entlang des Weges liegt schließlich der prächtige Wenwu-Tempel, der auf gleich drei ansteigenden Ebenen direkt am See thront. Doch inzwischen entladen dunkle Gewitterwolken schwallartige Regenschauer über uns und wir treten lieber kräftig in die Pedale.

Von den Bergen geht es am nächsten Tag in die Hauptstadt Taiwans, nach Taipeh, wo ein Gipfel ganz anderer Art auf uns wartet: Der Wolkenkratzer Taipeh 101. Als sich der Aufzug in Bewegung setzt, gehen wir leicht in die Knie. Mit mehr als 60 Stundenkilometern schießt die Kabine in die Höhe, an deren Decke ein künstlicher Sternenhimmel funkelt. Bis zu den Sternen führt uns die Fahrt allerdings nicht: Im 89. Stock geht sie nach gerade einmal 37 Sekunden erstaunlich sanft zu Ende. Der 508 Meter hohe Taipeh 101 ist zwar seit 2007 nicht mehr das höchste Gebäude der Welt; den Rekord für den schnellsten Aufzug hält der Wolkenkratzer, dessen Form einem Bambus nachempfunden aber noch immer.

"Genießen Sie die Aussicht", verabschiedet uns unsere Lift-Führerin lächelnd. Das fällt nicht schwer: Wie Lego-Klötze erscheinen die anderen Hochhäuser der Stadt weit unter uns. Unser Blick gleitet über das schachbrettartige Muster Taipehs und verliert sich im Dunst des schwülheißen Tages. Selbst auf der Außen-Plattform im 91. Stockwerk regt sich an diesem Tag kein Lüftchen.

Nach Taipehs jüngstem Wahrzeichen besuchen wir eines der ältesten Gebäude der Metropole: Den 1738 erbauten Longshan-Tempel, der auch als "Verbotene Stadt Taipehs" gilt. Ursprünglich ein buddhistischer Tempel, werden unter den geschwungenen Dächern heute Gottheiten diverser Religionen verehrt. Entsprechend groß ist der Andrang. Nach dem Betreten des Tempels umwehen uns dichte Rauchschwaden. Unzählige Gläubige verneigen sich mit Räucherstäbchen in den Händen vor den Altären der Götter. Die Tische biegen sich förmlich vor Speisen und Blumen, die als Opfer dargebracht werden. Für europäische Augen erscheinen die mit Gold und Ornamenten geschmückten Schreine fast schon überladen.

Noch tiefer in die Vergangenheit tauchen wir bei unserem nächsten Stopp ab. Im Nationalen Palastmuseum ist die größte Sammlung chinesischer Artefakte zu sehen - zusammengetragen von mehreren Kaiser-Dynastien. Neben bis zu 6000 Jahre alter Keramik beeindruckt uns vor allem eine eher unscheinbare Tasse aus der Ming-Dynastie, die mit Hühnern, Hähnen und Küken bemalt ist. "Ein ähnliches Exemplar wurde im April in Hongkong für 36 Millionen Dollar versteigert", berichtet uns Michelle.

Die Kunstschätze aus der Verbotenen Stadt in Peking wurden 1949 von Chiang Kai-shek nach Taiwan mitgebracht, als der einstige chinesische Regierungschef vor den Kommunisten auf die Insel fliehen musste. Dem langjährigen Machthaber wird mit einer pompösen Anlage im Herzen Taipehs gedacht. Im Zentrum des "Chiang Kai-shek Memorial" steht die Gedenkhalle aus glänzend weißem Marmor mit einem achteckigen Dach, das mit blau glasierten Ziegeln gedeckt ist. Durch eine Ausstellung im Untergeschoss, die unter anderem die originale Büro-Ausstattung des Generalissimus enthält, geht es zu einer 25 Tonnen schweren und 16 Meter hohen Bronzestatue Chiang Kai-sheks in der Haupthalle, die von zwei Ehrengardisten bewacht wird. Der stündliche Wachwechsel zählt zu den besonderen Attraktionen - und erfordert mit rund 15 Minuten Dauer einiges an Choreografie von den Soldaten, die sich sogar ihre Gewehre über mehrere Meter hinweg zuwerfen.

Nun haben auch wir uns eine Pause verdient und gönnen uns ein entspannendes Bad im schwefelhaltigen Wasser von Beitou. Die heißen Quellen speisen in dem Vorort von Taipeh mehrere Hotels und Badehäuser - die erstmals unter japanischer Besatzung hier eingerichtet worden waren. Das heiße Thermalwasser kribbelt sanft auf der Haut - und sollte auch nicht zu lange genossen werden.

So bleibt uns noch Zeit, uns mit frischen Kräften in den Trubel eines Nachtmarktes zu stürzen. Bis in die frühen Morgenstunden lässt sich auf den typisch taiwanesischen Märkten essen, trinken und einkaufen. Zunächst einmal werden aber alle unsere Sinne mit Reizen überflutet: Neonreklamen und Lichter blinken um die Wette, der Duft unzähliger Essensstände weht durch die Luft, und die engen Straßen scheinen überzuquellen vor Menschen. Wir probieren uns zunächst an einigen Garküchen durch heimische Spezialitäten. Nur an den "stinkenden Tofu", der seinem Namen alle Ehre macht, trauen wir uns nicht heran. Schließlich erregt ein Stand mit Hemden unsere Aufmerksamkeit. Die Frage nach Größe M oder L quittiert die junge Verkäuferin mit einem verlegenen Lächeln. Nach einigem Suchen kehrt sie mit einem Hemd Größe XXXL zurück - das tatsächlich passt. Kleidergrößen sind eben relativ.

Am nächsten Morgen kehren wir dem Trubel der Großstadt den Rücken und fliegen auf die Penghu-Inseln. Der Archipel dreißig Kilometer vor der Westküste Taiwans ist ein beliebtes Urlaubsziel der Taiwanesen und lockt unter anderem mit kilometerlangen Sandstränden - an denen man sich allerdings nicht zu freizügig geben sollte. Vor allem Frauen gehen in Taiwan mitunter sogar vollständig bekleidet ins Wasser. Die Auswahl an Freizeit-Aktivitäten ist indes riesig: Jet-Ski, Schnorchel-Ausflüge, Bananen-Boote und andere Wasseraktivitäten bieten einiges an Abwechslung.

Auch wenn der Penghu-Archipel nur dünn besiedelt ist, lohnt es sich, zumindest an einem Tag einen Ausflug über die Inseln zu machen. Sehenswert sind etwa das alte Dörfchen Erkan, das früher von den Mitgliedern einer Großfamilie bewohnt wurde und dessen Häuser noch die typische Struktur aus offenen Innenhöfen und kleinen Gehöften aufweisen. Auch die alte Dorfschule und die Apotheke sind hier noch zu besichtigen.

In Tongliang auf der Nachbarinsel Baisha sollte man einen Abstecher zum mehr als 200 Jahre alten Banyanbaum nicht versäumen, der den Vorplatz des Baoan-Tempels überschattet und mit seinen Luftwurzeln einen eigenen, hunderte Quadratmeter großen Wald bildet. Die Insel-Hauptstadt Magong verabschiedet uns am Abend schließlich mit einem großen Feuerwerk über dem Hafen, das hier während der Urlaubsmonate im Sommer mehrmals wöchentlich abgebrannt wird.