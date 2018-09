Wien (dpa) Bei einem Test von 84 Pools in Wellnesshotels in Deutschland und Österreich vom Hotelführer Relax-Guide entsprachen zwei Drittel (65 Prozent) nicht den Hygienevorschriften. So entdeckten die Tester in einigen Becken zum Beispiel Schimmel, in anderen war das Wasser mit Keimen belastet. Saunatauchbecken schnitten in der Untersuchung am schlechtesten ab: Keins der 19 getesteten Becken entsprach den Standards. Ähnlich war die Situation bei den Innenwhirlpools: Hier konnten nur 10 Prozent der Becken überzeugen.

Im Schnitt ist die Situation in Becken im Innenbereich deutlich besser als in Freibecken, sagt Christian Werner, Herausgeber des Hotelführers. Insgesamt wurden 615 Pools in Deutschland und Österreich über einen längeren Zeitraum hinweg getestet. Aber nur die 84 jüngsten Poolproben aus der Zeit vom April bis Juni 2014 wurden in der Stichprobe ausgewertet. «Die älteren Proben der anderen Becken waren im Schnitt noch deutlich schlechter», erklärt Werner.