Allgemeine Auskünfte erteilt die Bochum Touristinfo, Huestraße 9, 44787 Bochum, Telefon 0234 963020.

Anreise: Mit dem Auto über die A 5 und A 45, Frankfurt, Olpe, bis Dreieck Dortmund/Witten, weiter auf der A 44 bis Bochum, knapp 320 Kilometer.

Übernachten: Im "Hotel Ostmeier": Das große Plus ist die Lage: Zwar liegt es am viel befahrenen Westring, aber trotzdem ist es nur ein Katzensprung zur Fußgängerzone und zum Rathaus. Die Zimmer sind sauber, das Personal freundlich, das Frühstücksbüffet umfangreich - was will man mehr, beim Preis von 87 Euro für ein Doppelzimmer mit Frühstück, Westring 35, Telefon 0234 687850. Oder im "art-Hotel-Tucholsky": Hier eine passende Vase, dort ein origineller Lüster, eine Grafik - das Design ist stimmig, die Collagen und Bilder an den Wänden stammen von einem einzigen Künstler. Zum Haus gehört ein Café, in dem auch das (nicht im Preis enthaltene) Frühstück serviert wird, und das "tapas", in dem die gleichnamigen Happen serviert werden, Victoriastr.73, Telefon 0234 964360. Ein Doppelzimmer kostet hier ab 85 Euro pro Nacht.

Essen und Trinken: Im "mongo’s": Bunt, bunter, am buntesten ist das Motto des Ladens, der Teil einer bundesweiten Kette mongolischer Barbecue-Restaurants ist. Aus rund 30 Sorten Gemüse, Fleisch vom Strauß bis zum Kudu, verschiedenen Nudeln, Muscheln, Fisch und Garnelen wählt der Gast, die Köche bringen das Ganze am Grill blitzschnell in Form, 23,90 Euro für unbegrenztes Essen oder 2,47 pro 100 Gramm kostet der Spaß, Massenbergstr. 9. Oder im "Kümmel Kopp": Der Name weist auf die lange Historie und den hauseigenen Schnaps. Das Angebot hebt sich durchaus davon ab: Es gibt gehobene Küche zu ebensolchen Preisen: Die Blutwurst auf Champagner-Trüffel-Kraut für 11,90 Euro etwa, die Entenbrust mit Kirschen und Calvados-Soße zu 25, 90 Euro, Wattenscheider Hellweg 249, Telefon 02327 835685.

Starlight Express: Informationen zum Musical gibt es auf www.starlight-express.de. Tickets über die Hotline 01805 2001 (kostenpflichtig) oder über www.kartenkaufen.de. Karten kosten ab 31 Euro. Zahlreiche Veranstalter bieten Hotel/Eintrittspakete an, z.B.: www.musicalpakete.de, www.musical-3.de, www.musicals4you.de, www.acora-bochum.de, www.spar-mit.de.

