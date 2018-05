Am Ende der Strecke wartet ein kühles Bad in La Fontcalda. Foto: Mariano Cebolla

Von Wolf H. Goldschmitt

Die Metropole Barcelona und die Partystrände der Costa Brava sind die bekannten Aushängeschilder Kataloniens. Aber Spanienurlaub geht auch anders, ganz anders. In den Terres de l'Ebre regieren Gemächlichkeit und Entspannung. Besonders dann, wenn man mit einem Drahtesel durch die pittoreske Landschaft rollt. Hintergrund Hintergrund Allgemeine Auskünfte erteilt Katalonien-Tourismus, Palmengartenstraße 6, 60325 Frankfurt, Telefon 069.74224873, www.catalunya.com. Anreise: Die Fluglinien Vueling, Iberia und Lufthansa bieten Direktflüge von Frankfurt nach Barcelona ab 86 Euro retour, www.vueliing.com, [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Allgemeine Auskünfte erteilt Katalonien-Tourismus, Palmengartenstraße 6, 60325 Frankfurt, Telefon 069.74224873, www.catalunya.com. Anreise: Die Fluglinien Vueling, Iberia und Lufthansa bieten Direktflüge von Frankfurt nach Barcelona ab 86 Euro retour, www.vueliing.com, www.iberia.com und www.lufthansa.de. Für die entspannte Rundreise empfiehlt sich ein Mietwagen, einfach und günstig gebucht über www.billiger-mietwagen.de. Hier gibt es einen Kleinwagen inklusive aller Versicherungen und Kilometer ab 120 Euro pro Woche. Übernachten: In Barcelona gibt es Unterkünfte in allen Kategorien. Wer es ruhiger möchte und eine halbe Stunde Autofahrt in Kauf nimmt, ist im "La Mola" der Hilton-Kette "Double Tree" in Terrassa, www.doubletree3.hilton.com, gut aufgehoben. Ein Doppelzimmer kostet hier rund 90 Euro pro Nacht. In Arnes, nahe Horta de Sant Joan, kostet eine Übernachtung im Hotel Vilar Rural d 'Arnes im Doppelzimmer rund 100 Euro pro Nacht, www.vilarsrurals.com. Essen und Trinken: Es ist zwar 70 Kilometer von Arnes entfernt, aber die Reise lohnt sich: Restaurant "Les Noves Algues", Sant Carles de la Rapita, mit ausgezeichneter Fischküche ab 14 Euro. Empfehlenswert ist auch der Weinkeller Burgos Porta in Poboleda, www.massinen.com. Unbedingt anschauen: Das Museum Centre Picasso in Horta de Sant Joan, von 11 bis 14 Uhr geöffnet, im August sowie samstags auch von 17 - 20 Uhr offen - Montag Ruhetag, zahlreiche Infos unter www.centrepicasso.cat.

Langsam, langsamer, noch langsamer, Stillstand. Es ist dunkel. Die kleine Schar Radfahrer muss aus dem Sattel. Da sorgen selbst die kleinen Grubenlampen, die alle auf der Stirn tragen, nicht mehr für Erleuchtung. Dieser Tunnel ist knapp 750 Meter lang und eine wahre Herausforderung, denn es fehlt Licht. Die anderen 27 Tunnel davor waren leichter zu durchradeln. Entweder sind sie nur kurz oder sie werden zumindest teilweise mit Solarlampen beleuchtet. Jetzt aber heißt es: Absteigen und sein Gefährt vorsichtig schieben. "Slow Travel", das entschleunigte Reisen, darf man hier wörtlich nehmen. Einige Hunderte Meter sind es noch bis die tapsende Karawane aus der Röhre kriecht und Kataloniens Sonne wieder mit der Welt versöhnt.

Unterwegs auf einer der "Grünen Routen" von Horta de Sant Joan nach Tortosa wird die Zeit unwichtig. Natur pur und Ruhe geben das Tempo vor. Langsamkeit dominiert und erdet. "Grüne Routen", das sind ehemalige Eisenbahnlinien, die speziell für Spaziergänger und Radfahrer wieder aufbereitet wurden. Die ausrangierten Transportwege, über die nie mehr ein Zug rattert, waren jahrelang in Vergessenheit geraten.

Jetzt gibt es keine Gleise mehr. Das Bild hat sich gewandelt. Wo einst Lokomotiven und Waggons durch die Landschaft düsten, begegnen sich heute Radler und Ausflügler. In ganz Spanien gibt es insgesamt 1300 Kilometer solcher renaturierten Pfade mitten durch wildromantische Regionen. Und in immer mehr Städtchen entlang der stillen Trassen stehen mittlerweile auch Radverleihstationen zur Verfügung.

So auch in Horta de Sant Joan, dem absoluten Kulturhighlight aller "Grünen Routen". Hier lebt seit über zehn Jahren Philippe Cerlot und das hat einen ganz besonderen Grund. Er ist ein Kunstbesessener und Chef des örtlichen Museums, das Spaniens wohl berühmtesten Künstler gewidmet ist: Pablo Picasso. Jener wohnte fast zwei Jahre in der 1300 Einwohner zählenden Stadt, zwei Autostunden von Barcelona entfernt.

"Alles, was ich weiß, habe ich in Horta gelernt", soll der Meister einmal gesagt haben. Offen bleibt, ob sich diese Aussage auf seine künstlerische Entwicklung bezogen hat oder auf sein recht aktives Liebesleben. Denn Horta war für den selbstbewussten Maler auch ein Refugium für ungestörte Schäferstündchen mit seiner Freundin Fernade Olivier. Übrigens zum Ärger der einfachen Bauern anno 1909, denn die Turteltäubchen waren nicht verheiratet und das im erzkatholischen Spanien.

Schmunzelnd erzählt Philippe Cerlot von Pistolenschüssen, mit denen sich Picasso einmal Respekt vor den wütenden Hinterwäldlern verschafft haben soll. Seine kleinen, aber feinen Ausstellungsräume im Centre Picasso geben einen Einblick in die kubistische Schaffensphase des Malers.

Der Belgier, der sich längst als Spanier fühlt, ist nicht nur ein kundiger Kenner Picassos. Auch als Fremdenführer für Radtouristen, die sich auf die Tunnelstrecke begeben, hält er seine Schäfchen professionell zusammen. Seine Tour führt über 24 Kilometer sanft aus 420 Meter Höhe hinunter auf 40 Meter über Null. "Natürliches E-Bike", sagt Cerlot und grinst. Leicht zu schaffen, auch für Pedalmuffel.

Selbst die gelegentlich dunkle Seite des Spaßes wird mit katalonisch-belgischer Nonchalance routiniert gemeistert. Am Ende der Strecke wartet ein kühles Bad in La Fontcalda, wo sich ein schmaler Bach zwischen imposanten Felsen zu einem kleinen See gestaut hat. Etwa 100 Kilometer weiter ist aus dem Rinnsal das 250 Meter breite Ebro-Delta geworden. Die Heimat von über 100.000 Vögeln hat wegen ihrer Natürlichkeit von der Unesco das Prädikat "Biosphärenreservat" erhalten.

Ganz natürlich und "slow" geht es auch in den Weinbergen des Weingutes Burgos Porta aus Poboleda zu. In der Finca Mas Sinen stehen die Zeichen auf Bio. Auf 15 Hektar baut Hausherr Salvatore Bur- gos seine Qualitätsweine langsam und mit viel Sorgfalt an. Die Erzeugnisse werden inzwischen zu 75 Prozent in alle Welt exportiert.

Sogar im fernen China hat er bereits einen festen Kundenstamm. "Das Geheimnis des Geschmacks liegt nicht allein in den über 70 Jahre alten Rebstöcken, sondern auch im Licolrella", versichert der Experte. Das ist der Schieferboden mit viel Magnesium. Die Menge an Trauben, die er pro Jahr mühevoll am Hang erntet, ist überschaubar: ganze 1,5 Kilo pro Rebstock. Qualität kommt hier eindeutig vor Quantität. Daraus zaubert der Vorzeigewinzer einen geschmackvollen Tropfen mit 14 bis 15 Prozent Alkoholgehalt.

Sein Leitspruch: Hinter jeder Flasche Wein aus meiner Produktion steckt weit mehr als nur der flüssige Inhalt. Wer freilich zu viele Pröbchen davon kostet - und das kann recht rasch gehen angesichts der gemütlichen Atmosphäre in Salvatores Weinstübchen - für den bekommt der Slogan vom "Slow Travel" urplötzlich eine völlig andere Bedeutung.