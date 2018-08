Berlin (dpa/tmn) - Urlauber in Peru treten derzeit besser keine Flüge über die Nazca-Linien vom Airport Maria Reiche in Nazca aus an. Der technische Zustand der dort eingesetzten Kleinflugzeuge entspreche oft nicht europäischen Standards. Auch bei der Qualifikation der Piloten gebe es Probleme, teilt das Auswärtige Amt in seinem Reisehinweis für Peru mit. In den vergangenen Jahren sei es zu mehreren Zwischenfällen gekommen, darunter drei Flugzeugabstürze mit insgesamt 18 Todesopfern und mehrere Notlandungen. Die Standards am Flughafen in Pisco, von wo ebenfalls Überflüge der Nazca-Linien angeboten werden, seien dagegen besser. Die Nasca-Linien sind riesige Scharrbilder in der Wüste.