Die Angaben bedeuten in der Reihenfolge der Zahlen: Schneehöhe in Zentimeter im Tal, im Skigebiet, Loipen in km.



Deutschland:

Schwarzwald: Baiersbronn 5 40 18, Belchen 50 90 7, Bernau 15 35 0, Breitnau 10 20 0, Feldberg 30 90 38, Furtwangen 5 10 5, Hinterzarten 10 35 71, Kaltenbronn 10 20 27, Kniebis 0 40 60, Münstertal-Wieden 20 40 27, Notschrei 0 15 24, Schluchsee 10 25 60, Schonach 5 15 6, Schönwald 5 15 3, Titisee 10 25 26, Todtnauberg 15 45 200.



Allgäu: Balderschwang 80 80 30, Bolsterlang/Hörnerbahn 40 90 16, Grasgehren/Obermaiselstein 100 100 0, Isny 0 5 0, Jungholz 30 60 0, Nesselwang 50 60 10, Oberstdorf/Fellhorn 30 80 75, Oberstdorf/Nebelhorn 35 90 75, Oberstaufen/Steibis 20 90 50, Ofterschwang 40 70 16, Pfronten/Steinach 10 15 0.



Österreich: Viel Schnee im Gipfelbereich.



Vorarlberg

Brandnertal 10 130 20, Damüls/Mellau 115 165 11, Egg-Schetteregg 20 25 6, Diedamskopf/Schoppernau 40 150 50, Fontanella/Faschina 130 170 11, Gargellen 85 90 0, Golm 35 120 0, Hittisau/Höchhäderich 80 90 55, Klösterle/Sonnenkopf 40 170 18, Laterns 45 95 0, Lech/Zürs 145 210 30, Silvretta/Montafon 50 140 99.



Tirol

Berwang 80 120 12, Ehrwald/Almbahn 60 95 15, Fügen 25 80 0, Galtür 60 105 62, Ischgl 30 90 62, Kals 55 90 22, Kitzbühel 60 90 60, Kühtai 90 95 11, Lienz 0 60 0, Mayrhofen 0 120 0, Nauders 50 110 70, Ober/Hochgurgl 100 175 12, Pitztaler Gletscher 160 220 34, Scheffau 55 65 76, Seefeld 30 60 155, Serfaus 25 125 60, Sillian 50 115 10, Sölden 85 260 150, St. Anton 95 215 41, Stubaier Gletscher 30 180 0 Wildschönau 30 125 50.



Salzburger Land

Alpendorf St. Johann 50 120 40, Bad Hofgastein 30 120 16, Dorfgastein 55 130 3, Flachau 60 130 40, Hochkönig 70 120 30, Kitzsteinhorn 90 100 3, Obertauern 80 120 26, Saalbach-Hinterglemm 55 90 12, Wagrain 50 120 26, Zauchensee 95 110 0, Zell am See 35 120 31.



Kärnten

Bad Kleinkirchheim 20 50 44, Gerlitzen 30 70 0, Katschberg 50 50 10, Mölltaler Gletscher 70 200 0, Nassfeld 15 145 35, Turracher Höhe 40 70 16.



Steiermark

Dachstein Gletscher/Ramsau 0 220 130, Haus im Ennstal 100 130 40, Kreischberg 60 90 36, Loser/Altaussee 30 150 6, Reiteralm 70 120 0, Schladming/Planai 60 100 0.



Schweiz: Stabile Schneeverhältnisse.

Adelboden 25 90 21, Andermatt 50 320 28, Arosa 50 115 34, Crans-Montana 80 310 27, Davos/Klosters 60 150 100, Engelberg 30 340 35, Flims-Laax 25 230 18, Flumserberg 60 90 4, Pizol 60 120 0, Saas Fee 80 265 6, Scuol 15 90 70, St. Moritz 50 90 230, Zermatt 20 200 8.



Italien: Viel Sonne, wenig Neuschnee.

Alta Badia 45 65 26, Bormio 30 70 0, Canazei 25 95 7, Cortina d'Ampezzo 15 60 70, Gröden 65 75 51, Kronplatz 35 75 250, Madonna/C. 80 160 20, Livigno 60 100 30, Obereggen 30 40 10, Passo Tonale 50 100 0, Schnalstal 10 95 7, Sextener Dolomiten 15 50 35, Sulden 50 90 7.



Frankreich: Beste Pistenverhältnisse in den hoch gelegenen Skiorten.

Alpes d'Huez 150 300 20, Courchevel 100 180 0, La Plagne 160 280 30, Les 2 Alpes 40 140 0, Les Trois Vallées 130 220 0, Megève 50 190 0, Tignes 150 260 0, Val d'Isère 150 260 0, Val Thorens 165 260 0.