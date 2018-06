cbsm. In den Mittelgebirgen wie auch im Schwarzwald hat es auf den Schnee geregnet und die Herrlichkeit ist weitgehend dahin. In den Alpen jedoch haben der Regen und das Tauwetter nur in den Tallagen etwas an Schneedecke gekostet. Oben dagegen sind sogar Zuwächse zu vermelden. Fazit: Wer hoch hinaus geht, wird belohnt.



Die Angaben bedeuten in der Reihenfolge der Zahlen: Schneehöhe in Zentimeter im Tal, im Skigebiet, Loipen in km.



Deutschland

Schwarzwald

Baiersbronn 0 30 20, Belchen 20 45 28, Breitnau 5 15 0, Eisenbach 5 10 0, 40, Feldberg 30 70 61, Friedenweiler 5 10 0, Haldenköpfle 30 30 0, Herrischried 10 25 0, Hinterzarten 5 20 16, Kandellifte 0 0 0, Lenzkirch 5 10 0, Muggenbrunn 70 90 0, Schluchsee 5 25 50, Schonach 5 15 0, Schönwald 5 15 0, St. Blasien/Menzenschwand 15 50 10, Thurner 10 20 4, Titisee-Neustadt 5 30 0, Todtnauberg 10 50 50.



Alpen

Allgäu: Balderschwang 100 100 38, Bolsterlang/Hörnerbahn 30 70 110, Fellhorn/Kanzelwand 30 80 75, Fischen 0 0 0, Grasgehren 80 80 0, Hündle 10 20 0, Nebelhorn 30 80 75, Oberjoch 40 70 70, Ofterschwang 25 50 16, Rettenberg 20 50 20, Söllereck 30 60 43, Steibis 50 80 53, Wertach 20 40 17.



Österreich: Verhältnismäßig viel Schnee und Skispass in allen Höhen.



Vorarlberg

Bödele/Schwarzenberg 20 65 0, Brandner Tal 50 140 21, Damüls/Mellau 110 160 20, Diedamskopf/Schoppernau 40 140 50, Egg/Schetteregg 20 20 6, Faschina/Fontanella 100 150 20, Gargellen 50 95 0, Golm 30 120 0, Hittisau/Hochhäderich 80 80 13, Kleinwalsertal 40 80 20, Laterns 20 50 0, Lech/Zürs 90 120 30, Mellau/Damüls 100 150 21, Raggal 10 20 0, Silvretta/Bielerhöhe 30 70 21, Silvretta/Montafon 40 120 0, Sonnenkopf/Klostertal 20 125 18, Stuben 60 180 40.



Tirol

Axamer Lizum 50 80 8, Berwang 45 65 4, Biberwier 50 65 0, Ehrwald 40 65 14, Galtür 45 70 65, Hintertuxer Gletscher 10 135 0, Ischgl 40 80 65, Jerzens/Hochzeiger 25 70 3, Jungholz 10 30 10, Kals/Matrei 30 75 7, Kaltenbach 0 85 0, Kaunertaler Gl. 220 250 0, Kitzbühel 55 75 60, Kühtai 60 65 11, Lermoos 50 130 100, Lienz 10 50 0, Mayrhofen 5 60 0, Nauders 30 75 68, Ober-/Hochgurgl 20 150 12, Seefeld 20 50 250, Serfaus 30 115 60, Sillian 35 65 14, St. Anton 60 180 41, St. Jakob i.D. 70 80 70, St. Johann 40 80 80, Stubaier Gletscher 30 140 0, Skiwelt Wilder Kaiser 45 65 100, Tux/Hintertuxer Gletscher 10 135 0, Wildschönau 30 100 50, Waidring/Winklmoosalm 30 90 20, Zillertal Arena 10 50 50.



Salzburger Land

Bad Gastein 40 95 16, Filzmoos 50 70 45, Flachau 40 80 40, Grossarl 50 115 30, Hochkönig 60 110 30, Kaprun/Kitzsteinhorn 60 95 3, Katschberg 30 50 0, Kleinarl 40 95 0, Obertauern 70 100 26, Saalbach 35 75 12, Wagrain 55 90 40, Zell am See/Schmitten 35 80 30, Zauchensee 75 80 0.



Kärnten

Bad Kleinkirchheim 20 45 45, Gerlitzen 25 45 0, Großglockner/Heiligenblut 15 50 12, Mölltaler Gletscher 50 180 3, Nassfeld/Hermagor 10 60 35, Turracher Höhe 20 60 16.



Steiermark

Altaussee/Loser 30 100 8, Hauser Kaibling 60 90 40, Kreischberg/Murau 30 50 36, Ramsau 15 40 190, Reiteralm 60 90 0, Schladming 60 90 0, Tauplitz 15 140 130.



Schweiz: Beste Bedingungen bei den Eidgenossen.

Adelboden 5 65 0, Aletsch Arena 95 115 0, Andermatt 30 230 28, Arosa 35 80 34, Braunwald 40 100 38, Corvatsch 30 70 0, Crans-Montana 50 215 0, Davos/Klosters 40 130 100, Engelberg 40 310 35, Flumserberg 50 80 4, Grindelwald/Wengen 10 120 16, Laax-Flims 30 205 0, Mürren 35 170 0, Pizol/Bad Ragaz 90 115 0, Saas Fee 50 220 6, Samnaun 40 75 4, Scoul 15 45 22, St. Moritz 30 50 234, Savognin 5 35 0, Verbier 15 175 24, Wengen 10 65 0, Zermatt 20 180 0.



Italien: Südlich der Alpen – Warten auf den großen Schnee.

Alta Badia 25 35 26, Arabba 20 35 0, Bormio 10 50 0, Canazei 25 80 8, Cortina d'Ampezzo 0 30 70, Gitschberg/Jochtal 15 30 0, Gröden 30 30 24, Kronplatz 25 55 250, Latemar 30 35 100, Livigno 30 40 0, Madonna di Camp. 20 90 0, Obereggen 30 35 0, Passo Tonale 10 100 12, Sextener Dolomiten 10 50 220, Schnalstal 30 95 7, Sulden 40 100 7.



Frankreich: In den hochgelegenen Skistationen gute Bedigungen.

Alpe D'Huez 90 200 0, Chamrousse 20 70 0, La Plagne 100 195 0, Les Deux Alpes 25 100 0, Les Trois Vallees 70 200 160 0, Les Menuires 90 190 0, Megève 40 160 0, Méribel 70 170 0, Tignes 120 205 0 , Val d'Isere 120 205 0.