Von Heiko Wacker

Wer durch die USA reist, und dabei in Santa Fe Station macht, der reibt sich nicht selten die Augen - hier ist vieles ein wenig anders als in "normalen" amerikanischen Städten. Denn Santa Fe ist nicht nur die älteste Kapitale der Vereinigten Staaten, sondern auch eine sehr liebenswerte, voller historischer Gebäude steckende. Und um die zu entdecken, braucht es nicht einmal ein eigenes Auto. Denn Santa Fe und seine rund um die zentrale Plaza gelegenen Highlights kann man ganz wunderbar zu Fuß erobern. Doch Vorsicht! Hier oben sollte man es langsam angehen ...

Mit gut 2300 Höhenmetern ist Santa Fe die am höchsten gelegene Landeshauptstadt der USA: man spürt die Nähe der Rocky Mountains. Die Stadt selbst schmiegt sich zwischen Gebirgszüge - den Sangre de Christo im Osten und den Jemezbergen im Westen. Das macht den Ort zum idealen Ausganspunkt für große Wanderungen oder auch nur einen kleinen Abstecher in die Natur. Besonders lohnend: die "Pecos Wilderness" und der "Santa Fe National Forest" östlich der Stadt. Ein mehr als 1600 Kilometer langes Wegenetz und Pfade, die teils auf 3600 Höhenmeter führen, sind auch für echte Wandervögel eine Herausforderung.

Zunächst allerdings sieht man davon nichts, führt doch die südliche Einfallstraße über rund zehn Kilometer - fast schnurgerade - in die Stadt. Die "Cerillos Road" ist voller Restaurants, Hotels, Motels und Läden. Dann aber, nachdem man den Wagen am Rand des Altstadtgebiets geparkt hat, eröffnet sich eine der faszinierendsten Städte der USA, wobei man den Charme der am Santa Fe River gelegenen Siedlung mit "erdig" noch am besten beschreiben kann.

Verantwortlich hierfür sind die vielen Bauten, die aus Lehm errichtet sind - oder wenigstens den Anschein erwecken. Vor allem im inneren Zentrum rund um die mittig zu findende Plaza ragen die im Pueblo-Stil gehaltenen Bauten in den zumeist blauen Himmel. So wurden zahlreiche historische Gebäude saniert, an deren Optik sich wiederum Neubauten orientieren müssen - was der Stadt einen ganz eigenen Charme gibt.

Santa Fe wurde ursprünglich von spanischen Siedlern gegründet - wohl schon vor 1607, und damit fast zeitgleich zum kurpfälzischen Mannheim. Für US-amerikanische Verhältnisse ist das ein geradezu biblisches Alter, wobei "La Villa Real de Santa Fe de San Francisco de Asis", so der eigentliche Name, nur etwa 65.000 Einwohner zählt. Innerhalb von New Mexico rangiert man damit auf Platz 3, was die Größe der Bürgerschaft betrifft.

Ihrem spanischen Namen einer "königlichen Stadt des heiligen Glaubens des Heiligen Franz von Assisi" wird Santa Fe auch im Bezug auf seine Baudenkmäler gerecht - immerhin wird auch heute noch jeden Sonntag in der zwischen 1610 und 1626 erbauten "San Miguel Mission", der ältesten Kirche der USA, eine Messe gehalten. Zudem locken zehn Museen und rund 200 Kunstgalerien - all dies macht die Stadt zu einem wahren Eldorado für jene, die ihre Freude an den schönen Dingen des Lebens, an Kunst und Geschichte haben.

Das Leben in der Stadt pulsiert dabei rund um die parkähnliche Plaza, die umringt wird von der Plaza Avenue, der San Francisco Street im Süden, der westlichen Lincoln Avenue und dem alten Santa Fe Trail im Osten. Alt ist dabei auch der an der Nordseite gelegene Gouverneurspalast, der bereits 1610 als Regierungsgebäude errichtet wurde - und seitdem für öffentliche Belange genutzt wird. Damit ist die einstöckige, ebenfalls im Adobe-Stil gehaltene Häuserzeile das älteste, ununterbrochen genutzte öffentliche Gebäude des Landes.

Alte Bausubstanz findet sich allenthalben in der Stadt, vor allem aber am Santa Fe Trail in der Ecke, die als "Barrio de Analco" bekannt und entsprechend geschützt ist. Einige der Häuser stehen seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, wobei das "älteste Haus in Amerika" - um 1646 gebaut - den eher zurückhaltenden Auftritt pflegt. Zu finden ist es an der Ostseite des Santa Fe Trails: "215 East De Vargas Street". Ein Schild verweist auf das Nationaldenkmal im Schatten der "San Miguel Mission".

Nach so viel geballter Historie, mit der Santa Fe eine einzigartige Stellung in den USA einnimmt, erholen sich viele beim Bummeln durch die Läden und Galerien. Beginnen sollte man dabei am Gouverneurspalast, vor dessen schattiger Fassade indianisches Kunsthandwerk feilgeboten wird, wobei das "Native American Artisans Programm" für die Authentizität und die Wertigkeit der angebotenen Kleinode bürgt. Wer also auf der Suche nach einem geschmackvollen Mitbringsel oder Andenken ist, der wird hier sicherlich fündig werden.

Man sollte sich aber Zeit nehmen, liegt doch auch im Schauen und Vergleichen ein ganz besonderer Reiz. Alljährlich im August - in diesem Jahr vom 12. bis zum 18. - findet zudem ein eigener indianischer Markt statt, der von mehr als tausend Kunsthandwerkern aus den ganzen USA angesteuert wird. In der Stadt wuseln dann Zehntausende Besucher durch die Straßen und Gassen - und dies ist längst nicht der einzige Termin im Kalender. So seien der Vollständigkeit halber noch der traditionelle "Spanische Markt" erwähnt oder der internationale Volkskunstmarkt.

Nach derart vielen geistigen Genüssen muss der geneigte Besucher unbedingt etwas fürs leibliche Wohl tun. Und auch hier hat man rund um die Plaza zahlreiche Möglichkeiten. Vom kleinen Straßencafé - es findet sich hier sogar eine in den USA sonst nur recht selten anzutreffende Fußgängerzone - bis zum klassischen Restaurant wird die komplette Bandbreite kulinarischer Genüsse geboten. Denn auch in Santa Fe gilt: man geht gerne aus!

Ein echter Geheimtipp liegt dabei leicht abseits. Wer sich aber die Mühe macht, und eine fünftel Meile, was stark 300 Metern entspricht, nach Südwesten in die S. Guadalupe St. flaniert, der landet bei "Zia's Diner". Hier wird ebenso leckere wie klassische Diner-Küche serviert - in einem alten Lagerhaus aus der Zeit um 1880. Und das zu durchaus moderaten Preisen. Für rund 15 Dollar pro Person, das entspricht derzeit etwa 11 Euro, lässt es sich hier wirklich lecker und in netter Atmosphäre essen, trinken - und entspannen.

Das wird man nach einem längeren Spaziergang durch die Stadt auch nötig haben, braucht es doch zumindest am Anfang ein kleine Weile, bis man sich in der Höhenluft akklimatisiert hat. Eine gut gefüllte Wasserflasche und Sonnencreme mit ordentlichem Lichtschutzfaktor sollte man deshalb stets zur Hand haben - was auch in der kalten Jahreszeit gilt, wenn die überraschend schneereiche Region zum Paradies für Wintersportler wird.

Für derlei Unternehmungen braucht es indes wieder ein eigenes Fahrzeug - auf das man in Santa Fe selbst natürlich verzichten kann. Auch dies macht den Besuch in der Stadt voller historischer Superlative zu einer wunderbaren Station. Aber das hatten wir ja schon ...