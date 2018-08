Rostock (dpa/tmn) - Wegen der Proteste in Ägypten nimmt Aida Cruises Kreuzfahrten im Roten Meer aus dem Winterprogramm. Ursprünglich sollte die «Aida Mar» in der Wintersaison 2013/14 entlang der ägyptischen Küste unterwegs sein, teilt das Unternehmen mit. Wegen der unsicheren Lage im Land streicht die Reederei alle Touren im Roten Meer und bietet stattdessen zwischen Oktober 2013 und Mai 2014 Mittelmeer-Rundreisen mit der «Aida Mar» ab Palma de Mallorca an. Die Fahrten führen Gäste unter anderem zu den griechischen Inseln, nach Rom, Florenz und Barcelona.

Gäste, die bereits eine Kreuzfahrt im Roten Meer gebucht haben, können kostenlos umbuchen und bekommen ein Guthaben an Bord als Entschädigung. Die Höhe des Guthabens variiert je nach der Reise, auf die der Gast umbucht. Aida Cruises äußerte sich nicht zu der Frage, ob Gäste, die sich nicht umbuchen lassen wollen, den Reisepreis zurückbekommen. Der Reiserechtler Paul Degott weist darauf hin, dass ein Veranstalter seinem Kunden den Preis für ein Ticket erstatten muss, wenn er eine fest gebuchte Reise nicht mehr anbieten kann. «Sie können die Leute nicht dazu zwingen umzubuchen.»

Auch die Schiffe «Aida Aura» und «Aida Diva» sollten ursprünglich ägyptische Häfen ansteuern und ändern jetzt ihre Routen. Port Said und Safaga werden ersetzt durch Dubrovnik in Kroatien, Eilat und Ashdod in Israel sowie Akaba in Jordanien. Die Reederei MSC kündigte bereits im Juli an, das Rote Meer wegen der Proteste in Ägypten nicht ins Winterprogramm aufzunehmen.