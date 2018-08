Von Martin Cyris

Jean hat den Schlüssel ins Glück. Ein Stückchen Metall, nicht größer als ein Briefkastenschlüssel. Er passt in das Schloss des Tresors im Bürgerhaus von Grimentz, unterhalb des Moiry-Gletschers.

Hinter der schmiedeeisernen Tresortüre ist wiederum einer der wichtigsten Gegenstände im gesamten Val d'Anniviers im Wallis untergebracht: Ein rostiger Schlüssel, so lang wie ein ausgeklapptes Sommeliermesser. Er öffnet die schwere Holztüre zum Weinkeller des Schweizer Bergdorfs. Dort lagert ein besonderer Trunk: Der Gletscherwein von Grimentz. Hauptsächlich hergestellt aus der seltenen Rebsorte Rèze.

Das älteste Fass datiert aus dem Jahr 1886. Die Fässer werden zwar immer wieder aufgefüllt. Doch die ältesten Tropfen darin sind über hundert Jahre alt. Weil pro Jahr nur geringe Mengen entnommen werden halten sich noch immer Reste des ursprünglichen Inhalts.

Um lange gelagerten Wein zu trinken braucht man normalerweise das nötige Kleingeld. Oder als Tourist ein bisschen Zeit am Montagnachmittag. Dann nämlich ist offizielle Führung durch den idyllischen Dorfkern mit anschließender Verkostung des Gletscherweins.

Jean Vouardoux, ein freundlicher, älterer Herr mit weißen Haaren und schwarzem Humor, sperrt die Türe zum Weinkeller aus dem 16. Jahrhundert auf. Es riecht feucht, nichts ist zu erkennen. "In Grimentz ist alles speziell", nuschelt Jean. Er knipst die Lampen an. Was vorher pechschwarz im Dunkel absoff schummert in dem schwachen Licht nun dunkelbraun: plumpe, dicke Weinfässer.

Bedächtig, wie es einem 83-Jährigen ansteht, greift Jean in ein dunkles Regal. Er fingert eine abgegriffene Kladde heraus, die die Weinentnahme protokolliert. Er blättert kurz darin herum und wirft die Stirn in Falten. Für einen kurzen Moment huscht Unmut über sein Gesicht.

Doch schon im nächsten Augenblick wendet er sich wieder seinen Gästen zu. Denn als Kellermeister hat er eine bedeutende Aufgabe: Die Herausgabe des Gletscherweins. "Sie werden jetzt ein Stück Geschichte trinken", philosophiert Jean.

Er schnappt sich ein paar Gefäße, etwas größer als Schnapsgläser, und dreht am Hahn des ersten Fasses. Ein 1969er Ermitage. Bernsteinfarbene Flüssigkeit plätschert in die kleinen Behältnisse. "Vergessen Sie, bevor Sie trinken, alles, was Sie bislang mit Wein in Verbindung brachten", ermahnt Jean. Das erste Schlückchen Gletscherwein benetzt die Gaumen und rinnt die Kehle hinunter.

In der Tat: Der Gletscherwein ist anders. Er mundet herb, besitzt keine dominante Fruchtnote. Er ähnelt einem Sherry. Das ist er also, der geheimnisvolle Gletscherwein aus dem Val d'Anniviers. Geschmacklich kein Überflieger. Kein junger Gott. Dafür buchstäblich von der alten Garde.

Das Wissen, sich eine Flüssigkeit mit Essenzen von anno dunnemals einverleibt zu haben, inmitten geschichtsträchtiger Bauernhäuser, umgeben von Wänden im Originalzustand aus grob behauenem Granit und Gneis, ist durchaus etwas Besonderes. Und das Wissen, dass er unbezahlbar ist - denn Gletscherwein kommt nicht in den Handel. Das regelt ein schriftlich fixierter Ehrenkodex.

"Leute, die sich für Geschichte interessieren, finden eher Gefallen an dem Wein als Weinexperten", erklärt Jean. Als Kellermeister ist er vor allem für die Kontrolle der Fässer zuständig. Damit auch ja keiner zu viel trinkt. Bevor er den Raum betreten darf, muss er selbst beim Gemeindevorsteher - bis Dezember Jeans Sohn - um Erlaubnis bitten. Das will die Tradition.

Der Gletscherwein heißt so weil er in der Nähe des Moiry-Gletschers lagert. In den ganzjährig kühlen Höhenlagen bleiben die Hefebakterien im Wein passiv und greifen die Säure nicht an. So hält der Wein fast unendlich lange. Deshalb wurde er per Maulesel in die Berge transportiert. "In Grimentz kennen wir keinen verdorbenen Wein", sagt Jean Vouardoux". Anders als die Weinkeller in den tiefer gelegenen Regionen im sonnenverwöhnten Wallis. Etwa in Sierre, Sion, Muraz, Leuk oder Salgesch.

Wegen ihres hohen Säuregehalts wurde für den Gletscherwein hauptsächlich die Rèze-Traube verwendet. Eine weiße Sorte, die nur im Wallis wächst. Dort hat der Rèze eine lange Tradition: Wenn in den Dörfern des Val d'Anniviers, oberhalb von Sierre, geheiratet wurde, bekamen die Brautpaare von den Dorfbewohnern ein randvolles Rèze-Fass geschenkt. Verbunden mit der Verpflichtung es stets voll zu halten. In regelmäßigen Abständen musste nachgefüllt werden. Damit bei Taufen oder Beerdigungen immer genug zum Trinken für die Gemeinschaft vorrätig war.

Die Grimentzer übertrugen dieses Ritual in ihr Bürgerhaus: Allzeit bereite Fässer. Das Bürgerhaus entspricht einem Rathaus. In der Westschweiz nennen sich Gemeinden irreführenderweise Bourgeoisie. Der Begriff hat nichts mit jenem Besitzbürgertum nach Marx zu tun sondern bedeutet schlicht Bürgergemeinde. Die Betonung der Gleichheit ihrer Bürger ist den Grimentzern heilig. Auf dem Dorffriedhof ragen nur simple Holzkreuze aus dem steinigen Boden. Keiner solle sich hervorheben, auch nicht nach dem Tode.

In einer Schweizer Bourgeoisie gibt es keinen Bürgermeister sondern einen Bürgerpräsidenten. Und seit Dezember sogar eine Bürgerpräsidentin: Veronique Tissières-Abbé. Sie ist die allererste Frau in der jahrhundertealten Geschichte von Grimentz an der Spitze des Dorfs.

"Das muss erst noch in meinen alten Schädel", sagt Jean Vouardoux, der vor rund 30 Jahren selbst einmal Bürgerpräsident war - neben seiner Arbeit in einer Aluminiumfabrik in Sierre und seinem Job als Busfahrer. Doch er hat einen nicht ganz ernst gemeinten Trost parat: "Bei uns ist das wie in Deutschland: Nicht der Präsident regiert, sondern der Kanzler." Damit meint er sich, den Kellermeister.

Neben neuer Frauenpower gehen ihm aber vor allem Ungenauigkeiten nicht in den Kopf. Als Veronique Tissières-Abbé im Weinkeller vorbeischaut um die Touristen willkommen zu heißen zögert Jean Vouardoux keine Sekunde: Der letzte Eintrag in der Kladde sei unvollständig, zwei Gläser nicht notiert, nörgelt Jean. "Das warst doch du mit deinen Gästen?" fragt er seine Präsidentin.

Veronique Tissières-Abbé erträgt die Schelte mit einem charmanten Lächeln. Der diskrete Charme der Bourgeoisie-Präsidentin ist ihr Erfolgsgeheimnis: "Lächeln und Geradlinigkeit, damit kann man sich in dieser Männerwelt durchsetzen.

Erst seit 1972 dürfen Frauen überhaupt an den Bürgerversammlungen teilnehmen. Die Gleichstellung sorgte anfangs für Protest: Einige Männer blieben den Treffen fern. Tissières-Abbé hat eine milde Erklärung: "Weil sie vor den Augen ihrer Frauen nicht mehr so viel trinken konnten." Denn außer zwei Gläschen Gletscherwein für jeden wird während den Versammlungen auch Fendant ausgeschenkt - ein Alltagswein im Wallis. Dazu wird Eintopf und Raclette gereicht.

Jean bereitet den zweiten Gang vor. Sprich: Das zweite Schlückchen. Ein 1934er Rèze. Vorm Runterkippen prophezeit er: "Mit dem zweiten Schluck versteht man den Gletscherwein besser." In der Tat. Der Aufenthalt im kühlen Weinkeller, das Erleben und Schmecken Grimentzer Geistes - so langsam gewöhnt man sich an die flüssige Geschichte.

"Der Gletscherwein ist wie Grimentz in Fässern", sagt Veronique Tissières-Abbé. Sie hat deshalb Verständnis für Jeans Pingeligkeit: "Unsere Geschichte wollen wir nicht riskieren." Im Gegenteil. Denn ganz rechts steht, etwas unbeachtet, ein weiteres Fass. Es wird nur bei ganz seltenen Anlässen und für prominente Besucher geöffnet. Das so genannte Bischofsfass von 1886. Nur 25 Liter werden daraus pro Jahr entnommen. Dank Jeans Argusaugen wird das Limit gehalten. Und weil der Bischof immer seltener in Grimentz vorbeischaut. Ein Mathematiker hat mal errechnet, dass erst in 100 Jahren der letzte Tropfen von 1886 getrunken sein wird.

Manchmal versuchen gewöhnliche Besucher Jean einen Schein zuzustecken, weil sie unbedingt aus dem Bischofsfass kosten möchten. Doch er hält der Versuchung stand: "In meinem Alter bin ich nicht mehr käuflich." Was er wiederum mit dem alten Gletscherwein gemeinsam hat.