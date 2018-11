Rostock (dpa/tmn) - Anfang Oktober versammeln sich zwischen 50 000 und 70 000 Kraniche in Mecklenburg-Vorpommern. Verbände und Touranbieter laden zu zahlreichen Veranstaltungen ein, bei denen Besucher die trompetenden Zugvögeln während ihrer Rast im Nordosten beobachten können. Das teilt der Tourismusverband des Bundeslandes mit. In der «Woche des Kranichs» vom 22. bis 30. September bietet das Kranich-Informationszentrum in Groß Mohrdorf Exkursionen, Foto-Shows und Ausstellungen. Die Reederei Zingst nimmt Besucher auf Kranichfahrten zu den Schlafplätzen der Vögel mit. Morgen- und Abendwanderungen gibt es im Müritz-Nationalpark ( http://dpaq.de/am0sJ ).

Surf-Weltcup auf Sylt



Westerland (dpa/tmn) - Elite-Windsurfer treffen zum 30. Mal auf Nordseewellen: Ab dem 27. September lädt der Brandenburger Strand in Westerland auf Sylt zum Surf-Weltcup. Bis zu 200 000 Zuschauer werden erwartet, teilt Sylt Marketing mit. Bis zum 6. Oktober werden die Surfer im Slalom, Waveriding oder Freestyle gegeneinander antreten. Im Rahmenprogramm steigt jeden Abend ab 18.00 Uhr eine Party (Tel.: 04651/820 20, www.sylt.de).

Wellness-Wander-Weg rund um den Ochsenkopf eröffnet



München (dpa/tmn) - Die Erlebnisregion Ochsenkopf in Nordbayern hat ihr Angebot für Wanderer erweitert. Neu eröffnet wurde ein Wellness-Wander-Weg. Die 40 Kilometer lange Strecke verbindet Bischofsgrün, Warmensteinach, Fichtelberg und Mehlmeisel, teilt die Tourismusgesellschaft Ochsenkopf mit. An Aussichtspunkten laden Holz-Liegen zum Ausruhen ein. Die zwischen 560 und 1020 Höhenmetern verlaufende Tour führt über den Ochsenkopfgipfel und ist in acht Stunden zu bewältigen (Tel.: 09272/970 32, www.erlebnis-ochsenkopf.deStillleben in bewegt - Videoausstellung in Bad Homburg

Bad Homburg (dpa/tmn) - Filme über Stillleben zeigt das Museum Sinclair-Haus im hessischen Bad Homburg. Neun Künstler stellen vom 13. Oktober bis zum 23. Februar 21 Filme vor, die in den vergangenen 13 Jahren entstanden sind. In bewegten Bildern setzt jeder der Videokünstler die traditionelle Gattung auf eigene Weise in Szene. Um Vergleiche zu den stillen Gemälden ziehen zu können, seien auch einige Stillleben aus dem 17. Jahrhundert ausgestellt, teilt das Museum mit (http://dpaq.de/WsXyd , Tel.: 06172/404 128).