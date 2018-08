Flach, modern und sanft eingefügt in die Landschaft: So präsentiert sich das neue Wattenmeercentrum im dänischen Vester Vedsted bei Ribe. Foto: dpa

Ribe. (dpa/tmn) Der Nationalpark Dänisches Wattenmeer hat ein neues modernes Besucherzentrum. Am 3. Februar eröffnet der Bau nach zweijähriger Neu- und Umbauphase wieder seine Türen für Besucher, teilte Visit Denmark mit. Moderne Architektur sei mit traditionellen Materialien kombiniert worden. Das Wattenmeercenter in Vester Vedsted bei Ribe ist das Eingangstor zu Dänemarks größtem Nationalpark an der süddänischen Nordseeküste. Ein Schwerpunkt ist die Dauerausstellung «Die Zugvögel des Wattenmeeres», die sich der Bedeutung der Landschaft für die zweimal im Jahr durchreisenden 15 Millionen Zugvögel widmet.