Oben: Blick vom Turm in die Ferne auf die weite See. Unten: Der Leuchtturm bei Nacht.

Von Adrienne Friedlaender

800 Meter am Deich entlang und durch zwei Schafgitter führt der Weg vom nordfriesischen Fährhafen Dagebüll zum "Dagebüller-Koog-Unterfeuer". Seit mehr als 80 Jahren steht hier der kleine rote Ziegelsteinturm direkt am Außendeich. Und bis vor kurzem konnte man das 15 Meter hohe historische Leuchtfeuer nur von außen bewundern. Das ist nun anders: Im Juni 2012 öffneten Heike und Tim Wittenbecher die Tür des stillgelegten Leuchtturms für Gäste. Damit ist er nicht nur der einzige bewohnbare Leuchtturm Deutschlands, sondern auch eines der kleinsten Hotels der Welt. Gerade einmal zwei Personen haben Platz in dem 18 Quadratmeter großen Miniaturhotel.

Bei den Umbau- und Restaurierungsarbeiten hat Architektin Heike Wittenbecher besonders auf die Erhaltung des historischen Mauerwerkes und äußeren Erscheinungsbildes geachtet. Die Innenausstattung hingegen ist im modernen Design gehalten, die Einrichtung der Form des Turmes und den Bedürfnissen der Gäste angepasst. Betritt man den Turm durch die blaue zweigeteilte "Klöntür" steht man direkt vor dem Whirlpool aus Kambala-Holz. Dazu befinden sich Garderobe und Bad im Erdgeschoss. Ein paar Stufen höher, im Zwischengeschoss, ist die Schlafebene. Gerade groß genug für ein kuscheliges Doppelbett, einen 3D-Fernseher, eine kleine Bibliothek und DVD-Auswahl.

Insgesamt 48 Stufen schlängelt sich die Treppe bis in die Spitze des Turmes. Dann steht man in der von einer Kupferhaube überdachten achteckigen Laterne. Wo früher das Leuchtfeuer den Schiffen den Weg wies, ist heute auf sechs Quadratmetern die Aussichtslounge, einziger Wohnraum des Turmes. "Am wichtigsten war uns hier der Einbau des großen Panoramafensters", erklärt Heike Wittenbecher. Zum Glück! Die Aussicht von der Lounge in der Turmspitze und dem Balkon rundherum auf Watt und Wellen, kilometerlange Deiche, Schafe und Seevögel ist fantastisch.

Dazu ist der winzige Raum intelligent genutzt und komfortabel ausgestattet: Die Minibar dient gleichzeitig als Tisch, Platz ist auch für eine Espressomaschine, die den Gästen mit einer Auswahl an Kaffee kostenfrei zur Verfügung steht. Und wem der Klang von Wind und Wellen nicht reicht, findet eine kleine Musikanlage und einige ausgewählte CDs - Luxus im Miniaturformat.

Auf dem gemütlichen Kuhfellsofa, das an die Rundung des Turmes angepasst ist, lässt es sich stundenlang verweilen. Von hier sieht man die Warften der Halligen Öland, Langeneß, Gröde und Hooge und auch die Fähren, die vom Dagebüller Hafen nach Amrum und Föhr übersetzen. Man sieht einsame Wanderer durch das Watt stapfen, Fahrradfahrer und Spaziergänger auf den endlosen Deichen und das Wasser im immer gleichen Rhythmus kommen und gehen.

Was darüber hinaus zum Genießen fehlt, bringt der Leuchtturmbetreuer. Er weist die Gäste nicht nur bei Einzug in die "Bedienung " des Turmes ein, sondern stellt auch am Morgen zur verabredeten Zeit das Frühstück auf die unterste Treppenstufe. Auf Bestellung liefert er eisgekühlten Champagner genau so gern wie Pizza.

"Wir möchten unseren Gästen alles bieten, was für einen entspannten Aufenthalt notwendig ist", sagt Tim Wittenbecher. "Es soll an nichts fehlen. Im Mittelpunkt soll aber weder ein Möbelstück, noch ein technisches Gerät stehen." So haben die Wittenbechers auf WLAN verzichtet und auch den Fernseher deaktiviert. Dafür steht neben einem Film über Wale auch "Die Frau des Leuchtturmwächters" im Regal. "Am wichtigsten ist uns, dass unsere Gäste den Turm, die Umgebung und sich selber genießen können."

Am Abend weht wieder eine kräftige Brise um den Turm. Vom Balkon sieht man in der Dunkelheit das Leitfeuer von Dagebüll. Sein blinkendes Licht spiegelt sich im nachtschwarzen Meer. Seit 1988 weist es an Stelle des alten Leuchtturms den Schiffen den Weg. "Leuchttürme üben eine ganz besondere Anziehungskraft aus", sagt Tim Wittenbecher. "Wenn man sie vom Land aus sieht, wird man von Fernweh ergriffen, sieht man ihn vom Wasser vermittelt er Schutz, Heimat und Geborgenheit."

Information

■ Allgemeine Informationen erteilt Nordfriesland Tourismus, Nordseestraße 14, 25899 Dagebüll, Telefon 04667 981036, www.nordfrieslandtourismus.de. Oder bei der Lotsenturm GmbH, Lötzener Allee 16, 14055 Berlin, Telefon 030 890 933 51

■ Anreise: Mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Westerland zum Beispiel mit Lufthansa ab 193 Euro. Fähre ab Hörnum über Föhr/Anrum nach Dagebüll. Zehn Minuten Fußweg vom Hafen zum Turm. Mit dem Auto fährt man über die A 5 und A 7 Richtung Flensburg, Ausfahrt Flensburg auf die B 199 Richtung Niebüll, Dagebüll Hafen zum Turm.

■ Übernachten: Der Turm kostet inklusive Frühstück Sonntag bis Donnerstag: 250 Euro, Freitag, Samstag und an Feiertagen: 290 Euro, Leuchtturm Dagebüll, 25899 Dagebüll, Dagebüller Koog, www.leuchtturm-dagebuell.de.

■ Essen und Trinken: Ein köstliches, frisches und individuell zusammengestelltes Frühstück gehört zum Service und wird am Morgen auf Bestellung auf die Treppe gestellt. Tee und Kaffee stehen den Gästen in der "Laterne" rund um die Uhr kostenlos zur Verfügung, dazu gibt es eine Minibar mit Getränkeauswahl zu fairen Preisen. Ansonsten gilt Selbstverpflegung. Besonderer Restaurantipp: Fährhaus Schlüttsiel mit Panoramablick auf Nordsee und Halligen. Vielseitige Speisekarte mit sehr großer Auswahl an Fischgerichten. Tipp: Schlüttsieler Matjesvariaton mit verschiedenen Soßen und Bratkartoffeln (15,50 Euro).