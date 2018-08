Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Das Mittelmeer erreicht in dieser Woche an keiner Messstelle mehr 20 Grad. Der Höchstwert von 19 Grad wurde im östlichen Mittelmeer gemessen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Während an der deutschen Nord- und Ostseeküste noch maximal 7 Grad gemessen werden, herrschen an vielen Fernzielen sehr angenehme Temperaturen. Mauritius, die Seychellen, die Malediven, Thailand, Tahiti und der Golf von Mexiko erreichen jeweils 28 Grad, die Fidschi-Inseln sogar 29.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 11-14 Algarve-Küste 17 Azoren 16-18 Kanarische Inseln 19-21 Französische Mittelmeerküste 13-14 Östliches Mittelmeer 16-19 Westliches Mittelmeer 13-17 Adria 12-16 Schwarzes Meer 6-11 Madeira 19-20 Ägäis 13-18 Zypern 17-19 Antalya 17 Korfu 16-17 Tunis 16 Mallorca 14-16 Valencia 15 Biarritz 13 Rimini 13 Las Palmas 20 Oslo 7 Ijsselmeer 9 Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 23 Südafrika 22 Mauritius 28 Seychellen 28 Malediven 28 Sri Lanka 27 Thailand 28 Philippinen 17 Fidschi-Inseln 29 Tahiti 28 Honolulu 17 Kalifornien 7 Golf von Mexiko 28 Puerto Plata 24 Sydney 21