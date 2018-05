Von Helge Bendl

Der Himmel ist das Meer von Brasília", sinniert Luiz Penha. Tiefblau, ab und an von Wölkchen betupft, krönt er die staubige Hochlandsteppe im Herzen des Landes. "Lange war hier nichts, absolut nichts", sagt der Architekturprofessor. Bis in den 50er Jahren Präsident Juscelino Kubitschek in weniger als vier Jahren eine "Stadt der Zukunft" bauen ließ. Am Reißbrett geplant, um einen künstlichen See herum wie ein Flugzeug geformt, mit viel Platz für 600.000 Menschen, und mit Architektur von einem Meister der Moderne. In Brasiliens neuer Hauptstadt ließ Oscar Niemeyer futuristische Raumschiffe landen, goss die Opulenz des Dschungels in schimmernden Beton - und ließ immer genügend Platz für den freien Blick nach oben. Hintergrund INFO

> Allgemeine Auskünfte erteilt das Brasilianische Fremdenverkehrsamt Embratur, Sandweg 94, 60313 Frankfurt, Telefon 069.2475.6182, www.visitbrasil.com und www.brasilien.de. > Anreise: Condor fliegt nonstop ab Frankfurt nach Recife und Salvador da Bahia. Zubringer und Weiterflüge nach Brasília lassen sich einfach zubuchen. Auf beiden Strecken wird eine neue Kabine mit Economy Class, Premium Economy und der Business Class eingesetzt, ab 349,99 Euro pro Strecke, www.condor.com. Die portugiesische TAP (www.flytap.com) fliegt von München nach Brasília via Lissabon, ab 900 Euro retour. Für die Einreise nach Brasilien reicht der noch mindestens sechs Monate gültige Reisepass. > Pauschal reisen: Studiosus bietet alle Highlights Brasiliens auf einer geführten 18-tägigen Tour: Rio de Janeiro, Ouro Preto, die Wasserfälle von Iguazú, Niemeyers Brasilia, das Naturwunder Pantanal und Salvador in Bahia (ab 6090 Euro inklusive aller Flüge und Halbpension, buchbar unter Telefon 00800.240 22402, www.studiosus.com/brasilien). Ikarus Tours hat die Rundreise "Höhepunkte Brasiliens" im Angebot, ab 3590 Euro, www.ikarus.com). >Übernachten: Das Brasília Palace Hotel wurde 1958 als erstes Gebäude der neuen Stadt fertig: Präsident Kubitschek wohnte hier, bis sein "Palast der Morgenröte" eingeweiht werden konnte. Der Niemeyer-Bau am Ufer des Stausees wurde später durch ein Feuer zerstört und wieder aufgebaut - heute wohnt man wieder im schicken Stil des Modernismus. Doppelzimmer ab 80 Euro pro Nacht, www.brasiliapalace.com.br. Direkt im Zentrum wohnt man in den "Metropolitan Flats" (www.atlanticahotels.com.br, ab etwa 50 Euro pro Nacht. > Essen und Trinken: Das Restaurante Xique Xique (www.restaurantexiquexique.com.br) serviert Spezialitäten aus dem Nordosten Brasiliens. Landestypische Gerichte genießt man mit Blick auf den See im Mangai (www.mangai.com.br). Ältestes Restaurant der Stadt - gegründet 1960 - ist das Roma (www.restauranteroma.com.br). > Architektur: In Brasília können Präsidentenpalast und Parlament, Außenministerium und viele Museen besichtigt werden. Öffnungszeiten und Termine erfährt man vor Ort, www.visitebrasilia.com.br und www.congressonacional.leg.br/visite (nur auf Portugiesisch). Einen Überblick über die Gebäude gibt die Unesco auf der Internetseite http://whc.unesco.org/en/list/445.



Wer nach Brasília reist, darf sich als zunächst als Sonderling fühlen. Seelenlos sei die Stadt, schmähen die lebenslustigen Cariocas aus Rio de Janeiro. Man besuche ein sterbenslangweiliges Betonmonster, schimpfen die geschäftigen Paulistas aus Sao Paulo. Noch immer ist Brasília eine ungeliebte Hauptstadt. Früher galt sie bei den Bewohnern der Küste sogar als eine Art Strafkolonie. Die provinzielle Stadt war am Wochenende mausetot: Politiker und Angestellte flüchteten am Freitag in die Heimat und kamen erst am Montag zurück.

Am Wochenende wird gejoggt

"Brasília ist eine Boomtown. Die Leute von der Küste pflegen ihre Vorurteile und wissen nicht, dass sich die Stadt gemausert hat", sagt Cauado Lins. Der Jurist ist in einem typischen Wohnblock der "Superquadrat"-Siedlungen aufgewachsen, die man im Umfeld der Verwaltungsgebäude für die neuen Siedler baute, und arbeitet an einem Arbeitsgericht. "Stadtplaner Lúcio Costa hat leider eine Stadt entworfen, in der man ein Auto braucht. Im Regierungsbezirk soll repräsentiert werden - hier gibt es keine Kneipen oder Restaurants, nur in den Wohnvierteln", meint Cauado Lins. "Die Menschen haben aber nun auch das Herz der Stadt für sich erobert. Am Wochenende sind viele Straßen für Jogger, Inlineskater und Radfahrer gesperrt. Wir haben große Parks und Grünflächen. Und es gibt den Stausee zum Paddeln und Segeln."

In Restaurants servieren die Kellner zwar immer noch Riesenportionen "Carne de Sol": Salziges Trockenfleisch, einst das Leibgericht derjenigen Arbeiter, die aus dem Nordosten Brasiliens kamen, um Brasília erst zu bauen und dann zu bleiben. Doch heute gibt es in der Hauptstadt alle Küchen des Kontinents zu kosten, und bei traditionellen Fiestas feiert man die Kulturen des ganzen Landes. Die Museen der Stadt zeigen moderne Kunst; dank der vielen Botschaften und Kulturinstitute gibt es auch viele Ausstellungen von Künstlern aus dem Ausland.

Ein imposantes Erbe

Bei Musikfestivals rocken Bands selbst auf den Freiflächen zwischen den Ministerien bis spät in die Nacht. Fußballverrückt wie sie sind huldigen die Brasilianer trotz aller Kritik an den teuren Vorbereitungen zur Fußball-Weltmeisterschaft auch in Brasília dem Leder. In der Hauptstadt wird die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft zu einem ihrer Vorrundenspiele antreten. Insgesamt finden im neuen Stadium sieben Begegnungen statt.

Fußballfans werden erst zur WM auf Brasília aufmerksam. Architekturfans pilgern schon länger hierher, um das imposante Erbe von Stadtplaner Lúcio Costa und Architekt Oscar Niemeyer mit eigenen Augen zu sehen - immerhin ist das Ensemble von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt worden.

Bewunderer gibt es aber auch vor Ort. "Brasília ist eine radikale Stadt, der man nicht gleichgültig begegnet. Man liebt sie oder man hasst sie, weil sie so faszinierend und gleichzeitig fremd wirkt. Ich habe sie lieben gelernt und will nirgendwo anders wohnen", sagt Luiz Penha, Professor für Architektur an der CEUB-Universität.

Der 44-Jährige geht mit seinen Studenten immer wieder auf City-Tour, um die Strukturen der Stadt zu analysieren und die Bauwerke des Modernismus-Maestros zu begutachten. "Oscar Niemeyer hat Ende der 50er Jahren nicht nur die vielen Regierungsgebäude entworfen. Das Besondere ist: Er hat die Architektur der Stadt auch danach ein halbes Jahrhundert lang geprägt."

Im Jahr 2012, nur Monate vor seinem Tod, wurde noch Niemeyers Fernsehturm eingeweiht, der sich aus einem kreisrunden Wasserbecken erhebt und wie eine Blume mit zwei Knospen entfaltet. Das 2006 eröffnete Nationalmuseum, eine weiße Halbkugel neben der Nationalbibliothek, ist zwar recht unpraktisch und eine gigantische Materialverschwendung, weil man an die geschwungenen Wände keine Bilder hängen kann - ein imposanter Anblick ist das Iglu mit dem auskragenden Steg aber allemal.

Ein paar Schritte weiter liegt die 1970 geweihte Kathedrale, in der sich 16 geschwungene Säulen zu einer Krone vereinen - eine von Licht durchflutete Skulptur, ein Gebet aus Beton und buntem Glas.

"Sein Meisterwerk", sagt Luiz Penha. "Das hat nichts mehr zu tun mit den strengen Formen und den rechten Winkeln seines Lehrmeisters Le Corbusier". Dann führt der Experte weiter entlang der Monumentalachse der Stadt, an der sich die Ministerien bis zum "Platz der drei Mächte" aufreihen. Hier liegt der Nationalkongress mit der Kuppel für den Senat und der Schüssel für das Abgeordnetenhaus, gerahmt von Präsidentenpalast und obersten Gerichtshof - das berühmteste Gebäudeensemble der Stadt.

Auch den "Palast der Morgenröte", wo die Präsidentin residiert, kann man an einem Tag der Woche besichtigen - ein Gesamtkunstwerk aus Marmor, Glas und Wasser, aus schwungvoll gedrehten Säulen und Freitreppen ohne Geländer, eine Mischung aus Raumstation und Urwald.

"Was mich anzieht, ist die freie und sinnliche Kurve, die ich in den Bergen meines Landes finde, im mäandernden Lauf seiner Flüsse, in den Wolken des Himmels, im Leib der geliebten Frau", hat Oscar Niemeyer einmal gesagt. Und es wahrscheinlich ganz bewusst so angelegt, dass sich, wenn ein Windhauch das Wasser kräuselt, die steifen Spiegelungen aus ihrer Erstarrung lösen und zu einem unhörbaren Rhythmus bewegen.

In Brasília tanzen eben nicht nur die Menschen Samba, sondern auch die Gebäude.