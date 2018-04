Von Alexander R. Wenisch

Die Galerie vorn an der Ecke zum Strand richtet noch die letzten Fotografien an der Wand, die Cafés haben gerade Stühle und Tische rausgestellt. Beim Bäcker bleibt noch Zeit für einen kleinen Plausch und der Fischer, der am Strand seinen frischen Fang verkauft, döst etwas, an seinen Holzwagen gelehnt. Noch ist alles sehr entspannt hier. Vorsaison. Der große Ansturm der Feriengäste liegt noch weit vor uns. Hintergrund Hintergrund Allgemeine Auskünfte erteilt Visit Denmark, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg, Telefon 01805 32 64 63, www.visitdenmark.de. Vor Ort helfen die Internetseiten von www.visitjammerbugten.de weiter. Anreise: Von Heidelberg bis Blokhus sind es 1070 [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Allgemeine Auskünfte erteilt Visit Denmark, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg, Telefon 01805 32 64 63, www.visitdenmark.de. Vor Ort helfen die Internetseiten von www.visitjammerbugten.de weiter. Anreise: Von Heidelberg bis Blokhus sind es 1070 Kilometer: Über die A5 und A7 Richtung Hannover/Hamburg; in Dänemark auf E45 Richtung Arhus; auf die E39 Richtung Hirtshals; auf die die Route 559 Richtung Blokhus. Übernachten: Es gibt in den Dünen von Blokhus Hunderte Ferienhäuser unterschiedlicher Qualität und Preisklasse - von der einfachen Strandkate über Häuser für mehrere Familien bis zu luxuriösen Unterkünften mit Sauna, Whirlpool und Swimmingpool. Unser modern eingerichtetes Haus mit großem Garten und komplett verglaster Giebelseite zum Sonnenuntergang über Meer hin war vom Ferienhausanbieter Novasol (Haus-Nr. A13961). Es sind Hochstühle vorhanden und das Haus ist kindersicher ausgerüstet. Die tolle Hochbettkonstruktion im Wohnraum (zwei Schlafplätze im Dachgiebel in einer kleinen Nische, die nur über eine Holzleiter erreichbar ist) macht auch Teenager glücklich. In Garten gibt es Sandkasten und Schaukel; es sind diverse Ballspiele vorhanden. Das große Außengelände bietet Platz zum Toben. 7 Nächte kosten ab 499 Euro, www.novasol.de. Essen und Trinken: Einkaufsmöglichkeiten für Selbstversorger gibt's im Nachbarort Hune (10 Minuten mit dem Auto) bei zwei gut sortierten Supermärkten und einem sehr guten Bäcker. Extratipp: Das kleine Büdchen direkt am Hauptstrand von Blokhus hat täglich frischen Fisch im Angebot. Zum Ausgehen empfiehlt sich die historische Schenke (von 1761) "Futten" im Zentrum von Blokhus (Hø;kervej 2) mit Fisch, Smø;rrebrø;d und Steaks bei mittlerer Preislage. Schön ist auch das "Fiskerestaurant" (Klitgaardsvej 2), ein modernes Fischlokal mit skandinavischer und europäischer Küche bei ebenfalls mittlerer Preislage - hier werden die Speisen auch zum Mittnehmen angeboten. Ausflüge: Ein Besuch im Aalborg Zoo, www.aalborgzoo.dk, Eintrittspreise: Erwachsene 150 Kronen (20 Euro), Kinder ab 3,90 Kronen (12 Euro). Es gibt Verpflegungsmöglichkeiten im Zoo, man darf aber auch Mitgebrachtes verzehren an diversen Picknickstellen. Sehenswert ist auch das Schloss Aalborg mit seinem historischen Museum mit Exponaten aus der Wikingerzeit sowie der Stadthafen mit spektakulärem Blick auf den Limfjorden (Danmarksgade 27). Freizeitpark Farup: Eintrittspreise ab 175 Kronen (23 Euro), es gibt Verpflegungsmöglichkeiten im Park, man darf aber auch Mitgebrachtes verzehren an diversen Picknickstellen, www.faarupsommerland.dk.

Wie es hier zugehen wird zur Hauptsaison, dann, wenn auch die Dänen selbst Ferien haben, kann man allein an einem Klamottenladen im Zentrum ablesen - und an dem Geschäft mit den großen S: Sonnenschirme, Sandförmchen, Sonnencreme. Beide Läden sind so groß, dass man erahnen kann, wie viel Trubel hier zur Hauptsaison herrscht.

Blokhus an der dänischen Westküste ist eines der ältesten Seebäder des Landes. Und entsprechend beliebt - nicht nur bei Touristen aus Deutschland oder Schweden. Sondern auch bei den Dänen aus der Region Nordjylland selbst. Über Winter leben hier 400 Einheimische. Zwischen Mitte Juli und Ende Oktober sind es Tausende. Die vielen Sommerhäuser sprechen eine deutliche Sprache. Fast alle sind in Privatbesitz. Vor dem großen "Sommersturm" liegen die meisten noch mit geschlossenen Läden da. Und mit etwas Glück und zwei Stunden blauem Himmel kann man sich vorstellen wie es sein kann, das Leben hier im Urlaub.

Die Häuser ducken sich zwischen die sanften Hügel der weiten Dünenlandschaft. Man hat hier seine Privatsphäre. Mit den Kindern kann man ein paar Sandsachen packen, den kurzen Weg über die Sandklippen nehmen - und vor einem liegt die weite Nordsee. Wie ein Klischee. Aber man kann sich frei fühlen hier oben. Während die Jungs bereits den steilen Sandberg hinunterstolpern, purzeln, rennen. Das Wasser im Blick leuchtender Augen.

Der Strand in Blokhus ist breit, bestimmt 50 Meter, und zieht sich in der Jammerbucht, in der der Urlaubsort liegt, kilometerweit an der Wasserkante entlang. Das hat so seine Vor- und Nachteile, wie wir schnell feststellen. Denn man hat Platz, Weite. Man liegt nicht mit seinem Urlaubsnachbarn Handtuch an Handtuch. Aber: Der Strandabschnitt darf befahren werden. Mit Autos. Das macht den als entspannt geplanten Aufenthalt mit Kindern, nun, etwas anstrengend. Ständig kreuzen Sommerfrischler mit heruntergelassenen Fensterscheiben. Man zieht sich unfreiwillig in die Dünenlandschaft zurück - da ist das verlockende Nass aber weit weg.

Gleichwohl: Natururlaub wird hier ganz groß geschrieben. Das Meer, natürlich. Aber auch das Hinterland. Während Dänemarks Landesinneres recht langweilig ist - eher einer weiten Kuhweide ähnelt -, wurden in den 1930er Jahren im Hinterland von Blokhus imposant große Dünenwälder angepflanzt. 645 Hektar zum Schutz der Sandlandschaft - aber mittlerweile sind die Nadelhölzer hoch und dicht und bieten Schatten an heißen Tagen (die es hier auch geben soll).

Ranger Sören führt Familien gerne durch den Forst. Dann zeigt er, welche Pflanzen man hier essen kann, greift beherzt in einen Ameisenhaufen und lässt jeden die Säure an seinen Händen riechen oder kugelt sich lachend mit den Kindern einen kleinen Abhang hinunter. Der 49-Jährige ist der Star, klar, er fängt ja auch Spinnen mit der bloßen Hand. 50 Leute gehen oft mit ihm auf Streifzug durch die Wälder - am Ende gibt's ein großes Lagerfeuer und Stockbrot mit Himbeergelee.

Wer will, darf in den Wäldern sogar übernachten. Extra Schlafhütten wurden dafür eingerichtet. Die sind frei zugänglich und kostenlos - und in tadellosem Zustand. Was ist mit Vandalismus? Kein Problem, sagt Sören. Die Dänen sind gemeinschaftlich erzogen: Ihnen ist klar, dass Allgemeineigentum allen gehört - und, wenn man es kaputt macht, auch alle (über Steuern) dafür zahlen müssen.

Blokhus wirbt mit einer Internetseite selbstbewusst: 100 Dinge, die man hier erlebt haben soll. Allein für die Vorschläge reicht eine normale Urlaubszeit nicht. Kurz: Eigentlich muss man hier nicht weg.

Wer's trotzdem "wagt": Blokhus liegt ideal. Auf nicht ganz halber Strecke zwischen der Stadt Aalborg und dem malerischen Skagen - jener Landspitze im Norden, an der von links die Nordsee und von rechts die Ostsee ineinander fließen. Das ist ein Touristenmagnet - ebenso wie die Wanderdüne von Rubjerg Knude, mit rund 100 Metern Höhe ein Relikt aus der Eiszeit und eine der größten Wanderdünen Europas, auf die man auch wandern darf. Einen im Jahr 1900 eingeweihten Leuchtturm samt Nebengebäuden und eine Kirche hat die Düne mittlerweile fast vollständig verschluckt. Ein beeindruckendes Bild.

Aalborg in die entgegengesetzte Richtung lohnt sich gleich für mehrere Touren. Allein der Zoo mit Eisbären und Giraffen und einer toll angelegten Parkanlage ist eine Tagestour wert. Die Stadt, etwa so groß wie Heidelberg, wiederum lädt mit kleinen Boutiquen und Kneipen (in denen man auch günstig essen kann) zum Bummeln und Wohlfühlen ein. Fast italienisches Flair herrscht in den engen Kopfsteinpflastergassen des Zentrums. Für Urlauber fast ein Pflichtprogramm.

Ebenso wie im Übrigen der Faarup-Park. Ein riesiger Freizeitpark, 2010 zum drittbesten Vergnügungspark der Welt und zum besten Europas gewählt, liegt inmitten der Dünenwälder. Achterbahnen, Piratenschiff, Riesentrampoline und ein Schwimmbad mit Wasser speienden Rutschbahnen - da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Weder bei den kleinen, noch bei den großen Gästen. Und auch hier wieder: Die Vorsaison zahlt sich aus. Zwar haben gerade Schulkinder einen Ausflugstag und die Fahrgeschäfte und Imbissbuden sind voll mit Jugendlichen. Aber wahrscheinlich nichts im Vergleich zum Sommer; in einer Saison kommen weit über eine halbe Million Gäste allein ins Faarup-Sommerland.

Jetzt ist die Stimmung ausgelassen und entspannt. Vielleicht auch, weil man nirgendwo länger als ein paar Minuten anstehen muss. Unser Großer jedenfalls schwärmt noch heute ab und zu: Wir könnten doch mal wieder Urlaub machen, "da wo ich mit der Achterbahn gefahren bin. Das wäre doch eine gute Idee." Und wir denken, ja, das wäre eine gute Idee. Unser erster Dänemark-Urlaub wird wohl nicht der letzte gewesen sein.