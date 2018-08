Von Franz Lerchenmüller

Morgens um sechs fegt ein eisiger Wind über die Prärie. Der graue Himmel saugt alle Farben aus dem Land. Den dürren Halmen lässt er gerade noch ein wenig Rostrot, den Flocken der Disteln ihr verwaschenes Weiß. Grasbüschel ducken sich, von fern klingt der Ruf eines Elchs. In einer weiten Kuhle ruhen zwei Dutzend brauner, kompakter Wollknäuel nahe beieinander: eine Bisonherde. Wie ausgeschnitten zeichnet sich daneben die Silhouette eines mächtigen Bullen ab, ein Kraftbündel mit muskulösem Nacken, winzigem Kopf und kleinen Hörnern. Wie ein Monument des Westens steht er da, ein Wahrzeichen der Great Plains, der schier endlosen Prärie Nordamerikas, die hier oben im kanadischen Manitoba ihre nördlichsten Ausläufer hat. Hintergrund Allgemeine Auskünfte erteilt das Fremdenverkehrsamt Kanada CTC auf seiner Website www.keepexploring.de. Infos zu Manitoba gibt es auf der Website www.travelmanitoba.com, die Tourist-Infos vor Ort stellt sich auf www.tourismdauphin.ca vor. Anreise: Von Frankfurt nach Winnipeg, der Hauptstadt von Manitoba, mit Air Canada, ab 750 Euro retour, www.aircanada.com. Weiter mit dem Mietwagen in gut drei Stunden Fahrzeit nach Wasagaming. Pauschal reisen: Der Reiseveranstalter Earth Rhythms organisiert Bison-, Biber- und Vogelbeobachtungstouren, Fotosafaris, Schneeschuhausflüge, Besuche bei Imkern und Töpfern sowie Picknicks im Park, weitere Informationen unter www.earth-rhythms.ca. Übernachten: Auf der Website von Parks Canada sind alle Campingplätze übersichtlich nach Standort gelistet, www.pccamping.ca. Wer es bequemer mag, geht ins Elkhorn Resort in Onanole, nur wenige Kilometer von Clear Lake entfernt. Es bietet Zimmer (Doppelzimmer ab 170 Euro pro Nacht) und Ferienhäuser. Zum Resort gehören Reithalle, Spa, Golfkurs und ein ausgezeichnetes Restaurant, www.elkhornresort.mb.ca, Telefon 001.866 355.4676. Unbedingt unternehmen: In Dauphin lohnt der Besuch des Fort Dauphin Museums, Telefon 001.204 638.6630, http://fortdauphinmuseum.wordpress.com. Lohnenswert ist auch eine Tour im Riding Mountain National Park, Telefon 001.204 848.725, www.parkscanada.gc.ca/riding.

Abweisend wirkt das Land, fremd und herrisch, und es stellt unmissverständlich klar: Wer sich hier behaupten wollte, musste hart im Nehmen sein: zäh gegen Frost, unbeeindruckt von Wind und Regen, unempfindlich gegen Einsamkeit. Angela Spooner wirkt wie ein moderner Gegenentwurf zu diesem Bild des traditionellen Rauhbeins. Sie ist Mitte 30 und in ihrer grünen Uniform eine sehr attraktive Vertreterin des Mountain Riding Nationalparks, der wie ein blauer Schatten aus der Weite der Weizen-, Roggen- und Rapsfelder aufsteigt: ein 3000 Quadratkilometer großes Hochland voller Seen, Grashügel, Laub- und Nadelwälder.

Angela ist die Chefin des Bison-Projekts. 52 Tiere zählt ihre Herde derzeit, jedes mit einem Chip und einem Sender im Ohr versehen. Es sind ein paar hungrige Mäuler zuviel für die 500 Hektar eingezäunten Graslands. "Wölfe haben verlernt, wie man sie jagt". Also wird demnächst geschlachtet. 40 Tiere sollen am Ende übrig bleiben.

Bisons spielen eine Schlüsselrolle bei der Erhaltung der sogenannten "rough fescue prairie", des Schwingelgras-Landes. Büschel von Schilf-, Feder- und Stachelschweingras wachsen in diesem Ökosystem durcheinander, 30 bis 35 verschiedene Arten von Pflanzen finden sich auf einem Quadratmeter. "Kühe fressen das Land platt", erklärt Angela Spooner. Bisons dagegen sind wählerischer. Sie weiden nur bestimmte Arten ab, Elche und Hirsche bevorzugen andere - so ist für dauernde Verjüngung gesorgt.

Gleich hinter der Prärie beginnt der Wald. Spillrige Kiefern haben sich undurchdringlich ineinander verhakt, Birkenruinen ragen hoch. Bärenjäger und Wanderführer Pat Rousseau trägt Brille, rote Outdoorjacke und blaues Basecap und führt seine Besucher durch mannshohes Kraut zum Fluss hinunter.

Im Wasser erhebt sich eine unordentliche Kuppel aus Ästen. "Nur zwei Lebewesen verändern die Landschaft gezielt", sagt Pat. "Der Mensch und der Biber". Für den Winter legen sich die Tiere einen Vorrat an frischen Zweigen neben ihrer Burg an. Daran kann man bewohnte von verlassenen Bauten unterscheiden. 4000 bis 5000 dieser Tiere leben heute im Park. Bevor die Weißen ins Land kamen, sollen 600 Millionen den Norden Amerikas bevölkert haben.

Das touristische Zentrum des Nationalparks ist Wasagaming, eine Ansammlung geräumiger Blockhäuser mit gemauerten Kaminen im rustikalen Stil der 1930er Jahre. Park-Wächterin Roberta empfängt die Besucher in einer Uniform aus dieser Zeit und erklärt, dass die Einrichtung des Parks damals eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Regierung war. 1936 wurden die letzten Angehörigen des Keeseekoowenin-Volkes vertrieben. Heute leben sie in Reservaten und betreiben in Wasagaming ein eigenes Kulturzentrum.

Das rustikal gestaltete Restaurant "Wigwam" hatte gleich zu Beginn einen berühmten Gast. Grey Owl trank hier 1931 sein Bier, eine der schillerndsten Figuren der kanadischen Wildnis. Der angebliche Sohn eines Schotten und einer Apachin mutierte vom erfolgreichen Fallensteller zum überzeugten Naturschützer. Er lebte eng mit Bibern zusammen, schrieb Bücher und hielt umjubelte Vorträge. Den Sommer 1931 verbrachte der hochgewachsene Mann mit den Zöpfen zusammen mit seiner indianischen Frau Anahareo an einem See nördlich von Wasagaming.

Seine Hütte steht immer noch und zeigt ein paar Fotos und Briefe. Besonders geschätzt ist der Öko-Ahn nicht gerade. "Er war ein Macho und ein Alkoholiker", sagt Pat kurz angebunden. Und von wegen Halbblut: Nach seinem Tod fand man heraus, dass der Waldläufer 1888 als Archibald Belaney in England geboren worden war. Erst mit 18 Jahren war er nach Kanada gezogen und hatte dort eine neue Identität angenommen.

Die tatsächlichen Ureinwohner und die, die sie später verdrängten, präsentieren sich im Museum von Dauphin. Das Gebäude ist der Nachbau einer 1740 gegründeten Handelstation der Hudson Bay Company. Biberhaken, Schneeschuhe und Fallen waren das Werkzeug der europäischen Trapper, Eisbär-, Biber- und Waschbärfelle ihre Ware, für die sie Tabak, Munition, Zucker und Brandy eintauschten - all das ist anschaulich ausgestellt.

Und die Besucher legen auch selbst Hand an. Mit dem Hammer zerschlagen sie Streifen getrockneten Bisonfleisches und Saskatoon-Beeren zu Krümeln und mischen sie anschließend mit Bisontalg. Pemmikan, die hochkonzentrierte Trockennahrung, wurde so teuer gehandelt wie Felle, sagt Rod Young. Der pensionierte Lehrer ist vom Volk der Métis, der Nachkommen europäischer Pelzhändler und indianischer Frauen. In seinem Tipi hängen Felle an der Wand, in einem Kessel brennt er zur Begrüßung Kräuter ab und erklärt die komplizierte Symbolik eines Indianerzeltes: Die 13 Pfosten stehen für die wichtigsten Werte der Gemeinschaft: Respekt, Demut, Liebe, Hass, Glaube, Stärke, Hoffnung...

70 Jahre ist der unkriegerische Mann in Jeans und blauem Kittel, dessen indianischer Name "Der-früh-am-Morgen-erwacht" bedeutet. Am liebsten, sagt er, vermittle er Kindern die Traditionen seines Volkes. Denn es dürfe nicht in Vergessenheit geraten, wie hart das Leben einst war, hier, auf dieser Insel der Wildnis, die heute inmitten eines Meers aus Bauernland der Vereinnahmung trotzt.