Von Gregor Tholl

Berlin (dpa) - Promi-Urlaub 2015 - in den kommenden Wochen inszenieren sich wieder viele Stars während ihrer Reisen, setzen sich mit Selfies medienwirksam in Szene, laden Bilder im Internet hoch. Einige präsentierten sich bereits in den vergangenen Tagen und Wochen beim Relaxen oder wurden von Fotografen abgelichtet. Eine Auswahl:



Die «Tatort»-Stars TIL SCHWEIGER und WOTAN WILKE MÖHRING zeigten sich zum Beispiel bei Facebook albernd beim Abwasch im Feriendomizil. Zu einem Foto der beiden Arm in Arm im Swimmingpool schrieb Möhring: «Bei der Hitze kann man schon mal abtauchen...» Möhring besuchte seinen guten Freund Schweiger wohl in dessen Finca auf Mallorca.



Als Mallorca-Fans gelten auch deutsche Ikonen wie Schlagerstar HELENE FISCHER oder Musikproduzent DIETER BOHLEN. «Let's Dance»-Juror JOACHIM LLAMBI wird diese Woche im Magazin «In» zitiert: «Meine Lieblingsinsel Mallorca bietet so viele leckere places to be.»



Andere Promis bevorzugen dagegen die deutsche Nordsee-Insel Sylt, darunter Fußballtrainer JÜRGEN KLOPP und Bundestrainer JOGI LÖW.



Der muskulöse Rapper KOLLEGAH («Wat is' denn los mit dir», «King», «Sexxx») trat diese Woche auf «Malle» auf und inszenierte sein Sommerleben als schickes «#bosslife» in den sozialen Netzwerken - mit Hotelsuite, Meerblick, Pool und Shisha.



Der aus Rostock stammende Rapper MARTERIA («Kids», «OMG!») zeigte sich bei Facebook happy in Schottland, etwa im Kilt oder beim Angeln.



Fernsehstar MICHELLE HUNZIKER wurde im Badeort Forte dei Marmi in der Toskana fotografiert (mit Mann Tomaso Trussardi und den Kleinkindern Celeste und Sole). Der Schweizer Zeitung «Blick» verriet die Moderatorin, ihr Personal Trainer fordere sie auch im Urlaub: «Ich mache lieber ganz viel Sport, als auf gutes Essen zu verzichten.»



Die australischen Sängerinnen NATALIE IMBRUGLIA («Torn») und KYLIE MINOGUE («Can't Get You Out of My Head») posteten in den letzten Tagen mehrere gemeinsame Bilder bei Instagram von der Côte d’Azur.



Auch wenn Griechenland gerade in den Medien vor allem mit Stichwörtern wie Krise und Schuldendrama vorkommt, ist das Land für viele Menschen nach wie vor ein Urlaubsparadies: US-Stars wie die Schauspielerin KATE HUDSON («Almost Famous – Fast berühmt») oder auch die frühere Pussycat-Dolls-Frontfrau NICOLE SCHERZINGER waren dort. Scherzinger - Ex des britischen Formel-1-Piloten Lewis Hamilton - posierte unter anderem an einem Pool und sandte an ihrem 37. Geburtstag via Instagram Grüße von der Insel Mykonos.



Der finnische Musiker SAMU HABER von der Band Sunrise Avenue geht zurzeit mit seiner ProSieben-Castingshow «Die Band» quotenmäßig baden. Via Facebook scherzte er im T-Shirt am Vierwaldstättersee in der Schweiz übers Blankziehen: «See shocking nude pictures!!!!»



Ernst damit machte JUSTIN BIEBER, der sich via Instagram nackt von hinten auf einem Boot zeigte und damit viel Aufsehen erregte. Fürs Po-Posieren erntete er auch einigen Spott. Medienberichten zufolge relaxte der kanadische Popstar auf Bora Bora.



Oft bleibt bei den Fotos in sozialen Netzwerken unklar, wo sich die Stars gerade genau befinden, etwa als der schottische DJ CALVIN HARRIS die amerikanische Sängerin TAYLOR SWIFT huckepack trug.



Hawaiimäßig - Stichwort «Aloha» - zeigten sich ANN-KATHRIN BRÖMMEL und ihr Freund, der Fußballweltmeister MARIO GÖTZE.



Die «Gala» druckte kürzlich Fotos von Fußballstars wie MARIO GOMEZ, TONI KROOS oder ROBERT LEWANDOWSKI auf Ibiza ab, die «Bunte» zeigte Formel-1-Pilot NICO ROSBERG mit seiner schwangeren Frau demnach auf Formentera statt am Wohnort Monaco. Kinostar ELYAS M'BAREK («Fack ju Göhte») bevorzugt laut Magazin «In» dagegen Kroatien für den Urlaub.



Fürst ALBERT VON MONACO und seine Frau CHARLÈNE wurden auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika abgelichtet. Dort verortet das aktuelle Magazin «People» auch Filmschauspieler CHRIS HEMSWORTH beim Stehpaddeln mit seiner Frau. Die neue «Bunte» zeigt den «Thor»-Star auf einer Motorjacht vor dem italienischen Promi-Hotspot Portofino.



Und was macht die Bundeskanzlerin? ANGELA MERKEL nimmt nach dem 17. Juli (ihrem 61. Geburtstag) wahrscheinlich zwei Wochen frei. Das Kanzleramt gibt vorab nie offiziell Auskunft über ihre Urlaubsziele. Zu ihren traditionellen Beschäftigungen im Sommer gehören aber die Wagner-Festspiele in Bayreuth und das Wandern - meistens in Südtirol.



Bei Bundespräsident JOACHIM GAUCK will das Bundespräsidialamt auch dieses Jahr vorab nichts zu dessen Sommerurlaub sagen.



Apropos Staatsoberhaupt: In den Niederlanden stand am Freitag der Termin für das königliche Sommerfoto der Familie von WILLEM-ALEXANDER und MAXIMA an - im Nordsee-Städtchen Wassenaar bei Den Haag.