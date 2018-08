Von Liane Rapp

Marburg liegt im Herzen Deutschlands und bezaubert mit seiner wunderschön erhaltenen Altstadt aus dem Mittelalter und den urigen Studentenkneipen. Ein Stadtbummel durch die verkehrsberuhigte City mit ihren typischen Fachwerkhäusern ist allerdings nichts für Fußkranke, denn trotz eines Aufzugs, der die Unter- mit der Oberstadt verbindet, muss man viele der Gässchen treppauf, treppab per pedes bewältigen. Hintergrund Information Allgemeine Auskünfte erteilt die Marburg Tourismus und Marketing GmbH, Pilgrimstein 26, 35037 Marburg, Telefon 06421/99-120, www.marburg.de, hier auch Infos zu Gästeführungen, unter anderem eine Lahnschifffahrt (www.lahnschiff-elisabeth.de, einstündige [+] Lesen Sie mehr Information Allgemeine Auskünfte erteilt die Marburg Tourismus und Marketing GmbH, Pilgrimstein 26, 35037 Marburg, Telefon 06421/99-120, www.marburg.de, hier auch Infos zu Gästeführungen, unter anderem eine Lahnschifffahrt (www.lahnschiff-elisabeth.de, einstündige Rundfahrten von April bis Oktober immer Samstag, Sonntag und an Feiertagen um 14, 15, 16 und 17 Uhr, Kosten: 6 Euro pro Person) , zusätzlich möglich: Romantische Fahrten bei Kerzenschein. Anreise: Mit dem Auto über die A 5 bis Gambacher Kreuz, weiter auf der A 45 bis Gießener Südkreuz, auf der A 485 und B 3 bis Marburg, rund 1:45 Stunden Fahrzeit. Übernachten: Neben einer beeindruckenden Eventscheune liegt das 8-Zimmer-Haus "Schlafgut" in Dagobertshausen vor den Toren der Stadt, eingerichtet im englischen Landhausstil mit viel Liebe zum Detail, Doppelzimmer mit Frühstück ab 120 Euro, www.schlafgut-dagobertshausen.de. Oder im 5-Sterne-Hotel Rosenpark, das am Ufer der Lahn und nur wenige Minuten von der Altstadt entfernt liegt. Doppelzimmer mit Frühstück ab 150 Euro, www.rosenpark.de. Essen und Trinken: Restaurant "Waldschlösschen", Dagobertshäuser Str. 12, 35041 Dagobertshausen, Telefon 06421/1750271, www.waldschloesschen-dagobertshausen.de. Hier bekommt man Frisches aus dem eigenen Kräuter- und Gemüsegarten und der Umgebung sowie Landbier aus der eigenen Brauerei, dazu ein wunderschöner Garten. Oder im Biergarten "Bückingsgarten" - mit Terrasse hoch über den Dächern von Marburg mit spektakulärem Ausblick, Landgraf-Philipp-Straße 6, Telefon 06421/165-7771, www.bueckingsgarten-marburg.de. Unbedingt anschauen: Entlang des Spazier- und Radweges an der Lahn befindet sich der 1995 eingeweihte "Planetenlehrpfad". Er ist der erste Pfad weltweit, der extra für blinde und sehende Menschen gleichermaßen konzipiert wurde. Sonne und Planeten sind maßstabsgerecht verkleinert in ihren Größenverhältnissen und Abständen dargestellt. Sie finden sich an zehn Stationen auf etwa sechs Kilometern Länge. www.planetenpfad-marburg.de.

[-] Weniger anzeigen

Gut 100 Höhenmeter liegen zwischen dem die Stadt überragenden Landgrafenschloss und der Elisabethkirche im Tal. Sie erinnert an das Schaffenswerk der Landgräfin Elisabeth von Thüringen, die hier im 13. Jahrhundert Kranke und Gebrechliche bis zu ihrem frühen Tod mit 24 Jahren pflegte und dafür heilig gesprochen wurde. Viele Tausend Pilger aus aller Welt kamen im Mittelalter nach Marburg, um ihr Grab zu sehen und trugen mit dazu bei, dass die Stadt aufblühte. Noch heute zählt die gotische Hallenkirche jedes Jahr rund 100.000 Besucher.

Berühmte Studenten

Der Kern der 800 Jahre alten Stadt mit ihren 72.000 Einwohnern, davon rund 25.000 Studenten, strahlt eine gemütliche Atmosphäre aus, beherbergt schicke Boutiquen und traditionsreiche Gasthäuser gleichermaßen. Angeblich gibt es hier nach München die größte Kneipendichte Deutschlands. Mein Gästeführer Wilfried Geiger erklärt die interessante Geschichte der einzelnen Häuser rund um den historischen Marktplatz und fügt schmunzelnd hinzu: "Was die Fassaden hier in der Altstadt betrifft, so kann man allerdings sagen, dass die, die nach nix aussehen, meist sehr alt sind, und die, die alt aussehen, verhältnismäßig jung sind."

Eine Stadtrallye der besonderen Art hält der im April 2012 eingeweihte "Grimm-Dich-Pfad" bereit: An 14 Stationen, verteilt in der ganzen Altstadt, findet man übergroße Märchenfiguren, die zum 200. Bestehen der "Kinder- und Hausmärchen" in luftiger Höhe angebracht wurden. Ob "Das blaue Licht" im Marburger Schlossbrunnen, das Lichtkunstprojekt "Sterntaler" oder der riesige rote Schuh von Aschenputtel unterhalb des Landgrafenschlosses - überall in der hessischen Kleinstadt wird man an die berühmtesten Studenten der Stadt und deren Werk, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, erinnert.

Die Brüder Jacob und Wilhelm Emil Grimm, geboren 1785 und 1786 in Hanau, studierten in Marburg zwischen 1802 bis 1806 Jura und bewohnten zusammen ein kleines Eckzimmer in der Barfüßerstraße 35. Wilfried Geiger berichtet beim Gang durch die verwinkelten Gassen: "Die Brüder mochten Marburg nicht allzu sehr. Von Jacob ist folgender Spruch überliefert: Es scheint so, dass diese Stadt mehr Treppen und Stufen hat als Straßen und Plätze." Die Märchen von Hänsel und Gretel und viele andere veröffentlichten die beiden erst zehn Jahre nach ihrer "Marburger Zeit", 1854 auch den ersten Band des "Deutschen Wörterbuchs".

In Berlin und Weimar kamen sie mit den führenden Köpfen ihrer Zeit zusammen - etwa Clemens Brentano, Achim von Arnim und Johann Wolfgang von Goethe. Die Idee für ihre Märchenbücher aber soll ihnen hier in dem malerischen Städtchen gekommen sein, inspiriert durch die vielen Gespräche mit dem von ihnen verehrten Professor Carl von Savigny, einem Schwager Brentanos, der unter anderem ein Experte für Volkslieder und Märchen war.

Ein Kutter aus Lübeck

Um die Stadt aus der Perspektive des Flusses wahrzunehmen, bietet sich die Fahrt mit einem Tret- oder Ruderboot sowie mit dem Lahnboot Elisabeth II. an. Ein- und Ausstieg ist am Trojedamm. Mit einer Länge von knapp sieben Metern und einer Breite von 2,30 Metern bietet der aus Lübeck stammende Kutter Platz für bis zu 12 Personen. 2010 wurde er in der Marburger Bootswerft im Rahmen eines Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojektes für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene "lahntauglich" umgebaut und schippert nun regelmäßig von Anfang April bis Mitte Oktober zwischen Weidenhäuser und Afföller Wehr.

Kurt Graf, 66, ist einer von insgesamt acht Bootsführern der "Elisabeth II" und die Rundfahrt mit Auswärtigen und Einheimischen ist ihm eine Herzensangelegenheit: "Ich bin seit vier Jahren dabei und habe dafür extra den Bootsführerschein gemacht. In den 1950er Jahren gab es schon mal einen ähnlichen Kahn hier und wir lassen die Tradition wieder aufleben." Der Kutter hat eine touristische Tradition, aber auch Hochzeitspaare buchen ihn gern. Bootsführer Graf: "Der Wohlfühlfaktor ist schon extrem hoch. Ich muss nicht groß woanders hin reisen, um mich zu erholen."

"Schlafgut" mit Hochzeitssuite

Wer Marburg besucht, sollte aber unbedingt auch einen Ausflug ins nur sieben Kilometer entfernte Dagobertshausen einplanen. Hier entfaltet sich auf besondere Art und Weise die gehobene und kreative Gastronomie und Hotellerie der "Vila Vita"-Gruppe, die auch deren Lokale und das 5-Sterne-Hotel "Rosenpark" in Marburg prägen. Wobei der kleine Weiler Dagobertshausen durch Modernität überrascht. Das Restaurant "Waldschlösschen" ist in einem historischen Fachwerkhaus untergebracht und sehr stilvoll eingerichtet.

Durch eine gläserne Scheibe kann man dem jungen Kochteam bei der Arbeit zuschauen, während im Sommer draußen im Garten gegrillt wird und die Kinder ein herrliches Terrain mit Seilbahn und Sandgrube für sich haben. Perfekt: Gleich neben der ausgefallenen Eventscheune für größere Gesellschaften befindet sich hier auch das kleine, sehr hübsche "Schlafgut" mit individuell gestalteten Zimmern sowie einer Hochzeitssuite.

Der westfälische Landwirt Helfried Eden lebt mit seiner Familie seit drei Jahren in Dagobertshausen und betreibt das über die Landesgrenzen bekannte Hofgut. Riesige Erdbeer- und Spargelfelder gehören dazu, Kartoffelfelder mit alten Sorten wie der "Roten Emma", Himbeersträucher in großem Stil, 150 Apfelbäume und eine Reitanlage. Spargel? Erdbeeren - hier? "Einer muss ja mal anfangen", sagt der 53-Jährige fröhlich. Der Boden hier sei zwar schwerer und weniger warm wie der in Südhessen, aber er eigne sich für Spargel: "Sie werden schon sehen - der Dagobertshausener Spargel wird noch weltberühmt ...!"