Die Wunderkammer "studio job" ist üppig-bunt. Die Decke erinnert an die Kuppel des Pantheon in Rom.

Von Petra Florack-Iredale

Auch Salz ist kristallin und kann, richtig beleuchtet, schön funkeln. Darüber denkt der fünfjährige Max nicht nach, wenn er als Heimatstadt Hall benennt. Der Name sagt, das Salz der wichtigste Lebensnerv der Stadt nahe Innsbruck ist, und das schon seit dem 13. Jahrhundert. Lebhaft und mit dieser langen Geschichte beschenkt, zeigt sich Hall vor allem auch in der Vorweihnachtszeit, von seiner besten Seite!

Hintergrund ■ Allgemeine Auskünfte erteilen Tourismusverband Hall-Wattens, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Telefon: 0043-5223/45544-0, E-Mail: office@hall-wattens.at und [+] Lesen Sie mehr ■ Allgemeine Auskünfte erteilen Tourismusverband Hall-Wattens, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Telefon: 0043-5223/45544-0, E-Mail: office@hall-wattens.at und Swarovski Kristallwelten, Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Telefon: 0043-5224/51080, ■ Anreise: Mit der Deutschen Bahn via München und Innsbruck ab etwa 158 Euro Hin- und Rückfahrt. Mit dem Auto via Stuttgart-München-Innsbruck in fünf Stunden. ■ Übernachten: Das Parkhotel in Hall liegt mit seiner besonderen Turm-Architektur nur fünf Minuten fußläufig vom Oberen Stadtplatz entfernt. Die Übernachtung kostet pro Doppelzimmer von 172 Euro in den unteren Etagen bis 198 Euro in Etage 4 bis 7 mit einem sensationellen Blick. Im 580 Quadratmeter großen Spa kann man sich in der großzügigen Saunalandschaft nach dem Winterspaziergang aufwärmen. E-Mail: info@parkhotel-hall.com, Telefon: 0043-5223/53769. ■ Essen und Trinken: Die Konditorei Weiler, Oberer Stadtplatz 2, serviert köstlichen Marillencremekuchen (natürlich auch andere) zusammen mit einem Café für etwa 5 Euro. Im Gasthaus Bretze, Salzburger Straße 5-7, 6060 Hall in Tirol, Telefon 0043-5223/56752 gibt es Tagesempfehlungen wie den klassischen Tafelspitz mit Rösterdäpfel, Cremespinat, Schnittlauchsauce und Apfelkren für 17,50 Euro. 0,5 Edelweiß-Bier kostet 3,40 Euro. ■ Unbedingt machen: Ein Ausflug nach Absam zum Krippenschnitzer, Maschkerer und Rodelbauer Johann Prantner ist ein ganz besonderes Erlebnis. Der 60-Jährige erzählt bildhaft aus seinem Leben in einer traditionellen Berufssparte. Nach der Ausbildung zum Wagenradhersteller ist er heute nur noch mit der Herstellung von Krippen und Masken beschäftigt. In der Absamer Basilika, dem größten Marien-Wallfahrtsort in Tirol ist eine 200 Jahre alte Krippe zu bewundern. Er schnitzt ausschließlich Zirbenholz aus der Gegend, wo sich der größte Zirbenbestand in Mitteleuropa befindet. Rodlbau Prantner, Steinerstraße 16, A-6067 Absam, Telefon 0043-5223/57539. Ein Spaziergang/Wanderung auf dem "Speckbacherweg" in Tulfes führt durch eine nahezu unberührte Winterlandschaft im sogenannten Mittelgebirge des Inntales. Das Panorama des Karwendelgebirges und die Inntalebene eröffnen reizvolle Ausblicke. Tulfes liegt etwa zehn Autominuten vom Zentrum Hall entfernt.

Der Advent-Markt in der idyllischen historischen Altstadt ist weit über die Grenzen von Tirol bekannt, und lockt zahllose Besucher in die engen Altstadtgassen, die sternförmig auf den zentralen Oberen Stadtplatz zusammenlaufen. In märchenhaftes Licht der Weihnachtsbeleuchtung getaucht werden die neugierigen Nasen der Menschen vom Duft des Glühweines und des süßen Naschwerkes magisch angezogen. Täglich öffnen die Standbetreiber ihre Türen und bieten vielfältige Produkte ausschließlich aus der traditionellen regionalen Handwerkskunst an. Da einzelne Stände von mehreren Betreibern abwechselnd geführt werden, ist das Angebot der Kostbarkeiten beständig neu. Stimmungsvolle Atmosphäre wird jeden Tag um 18 Uhr von Chören und Bläsern aus der Region erzeugt und gibt dem Advent-Markt einen festlichen Anstrich.

Ein Leuchten in den Augen der Kleinen

Die Zahlen des Adventskalenders werden in leuchtenden Farben auf die Fassaden am Oberen Marktplatz projiziert und tragen zum Leuchten in den Augen von Groß und Klein bei. Pony-Reiten ist eine bei den Kleinsten höchst beliebte "sportliche" Betätigung neben all den kulinarischen Verlockungen. Was spricht dagegen, auf dem Rücken der Pferde das Glück der Erde mit einer Portion Zuckerwatte zu verbinden, so wie der kleine Max? Seit Wochen fieberte er dem Advent-Markt entgegen, wie er mit roten Wangen erzählt.

So gestärkt lauscht er einem spannenden Märchenerzähler, an dessen Lippen viele andere kleine Menschen, eingepackt in dicke Jacken und Mützen, hängen. Märchenfiguren in phantasievollen Kostümen, eine gar auf Stelzen, bewegen sich im Schein der Fackeln und werfen lebendige Schatten auf die Häuserfassaden. Max kommt nicht mehr aus dem Staunen heraus und will jetzt noch im Mini-Streichelzoo die Ziegen sehen. Die sind das gewohnt und kommen neugierig auf den Jungen zu, dem der Geruch nicht so ganz geheuer ist. Mit Blick auf seine Mami flüstert er leise: "Die stinken ein bisschen"! Das Sternen-Symbol ist ein zentrales Motiv der Haller Adventsbeleuchtung. Beidseitig mit zerbrochenem Spiegelglas beklebt und von farbigen Strahlern beleuchtet, erzeugt die Reflexion des Sternes tausende leuchtende Sternchen und eine bunte Weihnachts-Winter-Glitzer-Welt voller Charme. Leichter Schneefall macht die Stimmung perfekt, und vermittelt diese leicht gedämpfte Stimmung, als ob die Welt in Watte gepackt wäre.

Fantasie-beflügelte Traumtänzer

Etwa zehn Autominuten von Hall entfernt kann man die Swarovski-Kristallwelten besuchen und weihnachtliche Emotionen weiter ausleben. Mit dem österreichischen Künstler, Chansonnier, Dichter, Schauspieler und Autor André Heller hat sich der Kristallglashersteller Swarovski 1995 den idealen Partner an seine Seite geholt. Firmengründer Daniel Swarovski verließ seine Heimat in Böhmen, einer Kristallindustrieregion, um der zahlreichen Konkurrenz zu entgehen. Die Gemeinde Wattens lag auf dem Weg von Wien nach Paris, den modischen Metropolen seiner Zeit, verfügte über reichlich Wasser für die Kristallbearbeitung, und es gab ein günstiges Baugelände zu kaufen.

Zum 100. Firmenjubiläum an Gründungsstandort nahe Innsbruck sollte es etwas ganz Besonderes sein. Wer konnte das besser erfüllen als der so besonders Fantasie-beflügelte Traumtänzer aus Wien. Eine sprichwörtlich gigantische Anziehung hat der wasserspeiende Riese, der den Besucher magisch in sein Inneres zu ziehen scheint. Riesen spielten in der Tiroler Sagenwelt schon immer eine Rolle und der kleine Bub André träumte, dass im Park von Schloss Schönbrunn in seiner Heimatstadt Wien des Nächtens Riesen durch den Schlosspark tanzten. So war die Verbindung gefunden.

Wände im Blau von Yves Klein

Zum 20. Jubiläum der Swarovski Kristallwelten in diesem Jahr sind von den 16 Wunderkammern fünf neu gestaltet worden. Der Besucher erlebt eine mit vielseitigen künstlerischen Interpretationen des Materials Kristall kreierte sinnliche Reise in ein funkelndes Labyrinth zwischen Traum und Wirklichkeit. Schon der Eingang in die "Blaue Halle" fasziniert mit Wänden im leuchtenden Yves-Klein-Blau, die perfekte Kulisse für den größten geschliffenen Kristall der Welt mit unvorstellbaren 310.000 Karat sind. Jede einzelne der Wunderkammern, einer Kunstform der Spätrenaissance und des Barock, begeistert auf ihre eigene Art.

Im "Kristalldom", der sowohl optisch als auch akustisch und auch als Dufterlebnis inszeniert ist, heiraten Jahr für Jahr Paare in der Außenstelle des Haller Standesamtes. Da bekommt das Jawort eine ganz intensive Bedeutung. Heller wollte, dass man sich mit den 595 Spiegeln "wie im Inneren eines Kristalls fühlt".

Speziell im Winter ist die Verbindung von Kristall zu Schnee oder Eis evident. Kinderaugen, auch die der ewig Kind Gebliebenen, funkeln im "Silent Light" der Designer Tord Boontje und Alexander McQueen mit dem zentralen Kristallbaum um die Wette. Dean Martin singt dazu sein "Let it snow" und 150.000 Kristalle am Baum kreieren das Bild einer klirrend kalten Winterlandschaft voller Romantik. In der "studio job" Wunderkammer, der einzigen Kammer ohne Ecken, haben sich die beiden Designer Job Smeets und Nynke Tynagel in einem wundersamen, kuriosen, allumfassenden Raumerlebnis ausgetobt. Was auf den ersten Blick wie ein Sammelsurium an greller Buntheit anmutet, sind tatsächlich zahllose kleine Episoden in Form von Bewegung, Musik, Spiegelungen und Anspielungen auf die moderne Gesellschaft. Weit entfernt vom minimalistischen modernen Industriedesign "protzen" sie mit Monumentalismus und Üppigkeit.

Dieser künstlerische Ansatz lässt sich in direkter Linie auf den Formenkanon des Neobarock und Manierismus zurückführen. In der Mitte des Raumes steht ein runder Rosenholz-Tisch mit Bronzeelementen, einer Eisenbahn und einer großen Skulptur der Berglandschaft als Zentrum. Studio Job waren sehr beeindruckt von der Tiroler Bergwelt und den alten Bahnen, wie sie in Österreich und der Schweiz zu finden sind. Unter den dargestellten Denkmälern befinden sich auch Big Ben, die Zeche Zollverein in Essen und der David von Michelangelo.