Der Giessbach in der Schweiz. An einer Stelle führt unter dem Wasserfall hindurch ein Fußweg über eine Brücke, den man in der Wassergischt begehen kann. Foto: Dagmar Gehm

Von Claudia Diemar

In stummer Verzückung starrt das Paar aus dem fernen Wüstenstaat auf das strömende Wasser. Eisbonbonblau leuchtet die Aare und strudelt mit einer Kraft vorbei, die nicht nur Söhne der Wüste und ihre auch auf Fernreisen tief verschleierten Gattinnen ehrfürchtig werden lässt. Ein paar Kilometer weiter, oberhalb des Brienzersees tost der Giessbachfall in 14 Stufen zu Tal. Gischt sprüht durch die Luft, feuchtet die Stege, auf denen Spaziergänger die Wasserwucht bestaunen.

Nur einen Steinwurf entfernt hält das uralte Grandhotel Giessbach Wacht über Wasserfall und See, mit dem es durch die älteste Standseilbahn Europas verbunden ist. Der Hotelpalast gehört heute der Stiftung "Giessbach dem Schweizervolk", die ihrerseits darüber wacht, dass dieses Märchenschloss im Feuchtgebiet weder vom Wasser noch vom Zahn der Zeit weggespült wird.

Hintergrund Anreise: Bequem mit der Bahn ohne Umsteigen von Karlsruhe nach Interlaken in knapp vier Stunden (www.bahn.de). Mit dem Auto sind es rund 390 km von Heidelberg nach Interlaken über die A 5, 430 Kilometer über die A 81/A 4. Unterkunft: Das Grand Hotel Beau Rivage aus dem 19. Jahrhundert liegt an der Aare, Ein DZ gibt’s ab [+] Lesen Sie mehr Anreise: Bequem mit der Bahn ohne Umsteigen von Karlsruhe nach Interlaken in knapp vier Stunden (www.bahn.de). Mit dem Auto sind es rund 390 km von Heidelberg nach Interlaken über die A 5, 430 Kilometer über die A 81/A 4. Unterkunft: Das Grand Hotel Beau Rivage aus dem 19. Jahrhundert liegt an der Aare, Ein DZ gibt’s ab circa 300 Euro, www.lindnerhotel.de Das historische Grand Hotel Giessbach liegt direkt an den Giessbachfällen oberhalb des Brienzersees. Ein DZ ab crirca 200 Euro, www.giessbach.ch. Es gibt viele Backpacker- und Budgethotels sowie eine sehr komfortable Jugendherberge mit spektakulärer Architektur direkt am Ostbahnhof, DZ mit Frühstück für circa 120 Euro, www.youthhostels.ch/interlaken Essen & Trinken: Interlaken pflegt eine internationale Küche. Es gibt gute Restaurants etwa mit indischer chinesischer oder thailändischer Küche. Sehr guten Fisch aus dem Thunersee bekommt man im Strandhotel Neuhaus www.neuhaus.ch. Beliebt sind die kulinarischen Dinner-Cruises auf dem Brienzersee ab Schiffstation Interlaken-Ost, etwa die "Swiss-Barbeque-Cruise" (Schiffstour und Speisen ab circa 55 Euro), www.interlakenfreetour.com/de Allgemeine Auskünfte erteilt Interlaken Tourismus unter www.interlaken.ch sowie Schweiz Tourismus, Tel. 00800.100.200.30 (gebührenfrei), www.MySwitzerland.com

[-] Weniger anzeigen

Die Schweiz ist eine einzige Oase. Das Land hat Wasser im Überfluss. Mehr als 65.000 Kilometer Gewässer durchströmen die Alpenrepublik. 7000 Seen und 120 Gletscher dienen als Speicher für so viel kostbares Nass. Interlaken trägt seine liquide Bedeutung bereits im Namen. Der Begriff ist aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet "zwischen den Seen". Im Westen liegt der Thuner-, im Osten der Brienzersee, beide sind von der Aare durchflossen und durch sie verbunden. Die beiden großen Seen scheinen darum zu wetteifern, wer das schönere Türkisblau und das noch klarere Wasser zu bieten hat.

"Die extreme Sauberkeit des Wassers ist ein Problem für die Fischer", sagt die Wirtin des Gasthofs Neuhaus, "denn es gibt immer weniger Fische, weil nicht genug Algen als Nahrung vorhanden sind". Der schon seit dem Mittelalter bestehende Gasthof liegt idyllisch direkt am See. Kleine Wellen schwappen am Ufer und die rar gewordenen Felchen, feine Süßwasserfische, schmecken vortrefflich. Ein später Schwimmer krault durch das Wasser. "Achtzehn Grad hat der See schon erreicht", sagt die Patronin stolz.

Aber man muss nicht abgehärtet sein, um seine Bahnen in perfektem Türkis zu ziehen. Außer den beiden großen Seen, über die mit Edelweiß und Enzian bemalte Ausflugsschiffe ziehen, gibt es ja noch das "Burgseeli" mit seinem nostalgischen Naturstrandbad. Das Burgseeli ist ein sauerstoffarmes Moorgewässer, das im Sommer bis zu 26 Grad erreicht. Seltsamerweise ist aber selbst ein Moorsee in der Schweiz glasklar. Das versteht man nicht, findet es aber sehr appetitlich und planscht genüsslich zwischen grellrosa Seerosen, bewacht von Bademeister Winkler, der hier seit fast zwanzig Jahren Dienst tut.

lIseltwald liegt auf einem Delta am Südufer des Brienzersees. Foto: Jost von Allmen

Das Burgseeli liegt nur fünf Minuten mit dem Fahrrad von Interlaken entfernt vor dem Dorf Ringgenberg mit einer Burgruine, die dem kleinen See den Namen gab. Wer keinen Drahtsesel mitgebracht hat, mietet sich einen in Interlaken bei Flying Wheels. Kenner nehmen einen "Flyer", wie die Elektrofahrräder aus Schweizer Produktion heißen, mit denen die Touren durch die umliegenden Feuchtgebiete zum kräfteschonenden Vergnügen werden.

Interlaken selbst ist ein west-östlicher Divan, nicht nur, weil die kleine, aber mondäne Stadt mit einem West- und einem Ostbahnhof verblüfft. Interlaken ist vor allem ein internationaler Platz. Zwar stehen Reisende aus Deutschland bislang noch an erster Stelle unter den ausländischen Gästen, aber im Grunde sind die Deutschen so etwas wie die arme Verwandtschaft aus dem Nachbarland, die man kaum jemals in den zahllosen Uhrengeschäften und Designerboutiquen trifft. Die werden rege frequentiert von arabischen, indischen, indonesischen, koreanischen und chinesischen Gästen. Menschen, die mit großem Budget und ebenso großen Koffern reisen, in denen die Shopping-Schätze später Platz finden. Menschen mit viel Geld, die in Palastherbergen wie dem Grand Hotel Victoria-Jungfrau wohnen. Man sieht sie selten auf dem Rad oder in der Badehose, wohl dagegen in Outdoor-Adventure-Büros, wo sie Fallschirmsprünge oder Gleitschirmflüge buchen. Die Gleitschirmflieger landen fast minütlich auf der "Höhematte", wie die riesige Wiese mitten in der Stadt heißt, die auf 29 Jahre unbebaut bleiben muss.

Das Herzstück Interlakens ist die Höhematte, wo sich der Blick über die grüne Wiese hinweg auf die Berge öffnet, mit der einzigartigen Sicht auf die Jungfrau. Foto: Jost von Allmen

Was aber alle Touristen eint - egal ob Wanderer aus Wanne-Eickel oder Geschäftsmann aus Bombay -, ist der schöne Blick auf das Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau. So soll sie sein, die ideale Schweiz: Seen und bildschöne Berge dazu! Klar, dass das Erotikfachgeschäft der Stadt sich "letzter Sexshop vor der Jungfrau nennt".

Wer die Jungfrau in unschuldigerer Umgebung bewundern will, muss sich nur wenige Kilometer von Interlaken entfernen. Habkern ist ein Bergdorf, wo sich "Fuchs und Hase gute Nacht sagen". Jedenfalls gibt es mehr Kühe, Schwarznasenschafe und Ziegen als Einwohner, die vor allem von der Landwirtschaft leben. Und oberhalb von Habkern liegt die Lombachalp mit der Moorlandschaft Habkern-Sörenberg. Bis ins späte Frühjahr hinein lag hier noch Schnee. Jetzt schießen Schlüssel- und Sumpfdotterblumen, Enzian und Knabenkraut, Frauenschuh und weiße Trichterlilien aus dem Boden.

Ranger Walter Zybach begleitet Wanderer zur Wildbeobachtung. Gämsen und Steinböcke sind regelmäßig zu sehen, auch das seltene Birkhuhn. In den feuchten Mooraugen schwänzeln die Kaulquappen. Zybach nimmt ein Stück Moos vom Boden auf, drückt es aus wie einen Schwamm ... leider findet es auch den Weg in die Wanderschuhe.

Leider spielt heute die Jungfrau nicht mit. Herrlich wäre der Blick von der Hochebene hinüber zum Gipfel-Dreigestirn gewesen, aber die felsige Schönheit versteckt sich mit ihren Kumpanen Eiger und Mönch beharrlich hinter Wolkenbänken. Der Wetterbericht verspricht aber Besserung.