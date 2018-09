Am einfachsten ist es, einen Besuch in der Gedenkstätte bei einem der zahlreichen Tourveranstalter in Krakau zu buchen, die ganztägige Besuche in mehreren Sprachen anbieten. Wer das Lager auf eigene Faust besichtigen will, kann mit Bus oder Bahn anreisen. Die Anreise dauert 1,5 bis 2,5 Stunden. Zwischen dem Stammlager Auschwitz und Birkenau verkehren Pendelbusse. Der Eintritt in die Gedenkstätte ist kostenlos, die Teilnahme an einer Führung kostet in der Regel umgerechnet etwa zehn Euro. Das Stadtzentrum von Oswiecim ist leicht zu Fuß zu erkunden. Synagoge, Marktplatz und Schloss sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.