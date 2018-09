Neu Delhi (dpa/tmn) - Indien will in diesem und im nächsten Jahr 100 neue Flugplätze eröffnen. Dadurch sollen Touristen auch in bislang abgelegene Orte des Subkontinents kommen, meldet die Zeitung «Times of India». Noch in diesem Jahr sollen 50 Städte unter anderem in den Regionen Andhra Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Assam und Rajasthan neue Flughäfen bekommen, die der staatliche Flughafenbetreiber errichtet. Dabei handelt es sich laut dem Bericht vor allem um Low-Cost-Flughäfen. 2014 sollen weitere 50 Airports folgen. 120 Milliarden US-Dollar (rund 90 Milliarden Euro) will sich das Land die Baumaßnahmen kosten lassen.