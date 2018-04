Von Stefanie Bisping

Von vorne pfeift Wind, unten toben Wellen: Die höchste Kreideklippe am Beachy Head, wo die Hügel in South Downs jäh ins Meer stürzen, liegt 165 Meter über dem Wasser. Ohne Abgrenzug führt der Pfad an der Steilküste entlang. Beklommen betrachten die Eltern vier Kreuze, die sich mahnend vor dem Abgrund erheben. Das Kind stemmt sich gegen den Wind, versucht eine Unterhaltung mit den Schafen, die nicht blöken wollen, und lässt sich über die Wiese rollen. Zerzaust und mit eiskalten Ohren erreichen wir dann den Pub, der einsam wie ein Schmugglertreff auf der Klippe thront. Drinnen lassen wir uns vor dem Kamin in Ledersessel fallen. Der neunjährige Knabe widmet sich der Betreuung des Feuers, legt Holz nach und stochert zufrieden in der Glut. Toll war dieser Ausflug, sagt er. Kein Vergleich zu den öden Spaziergängen zu Hause.

Dabei schien unsere Reise zunächst unter keinem guten Stern zu stehen. Auf dem Weg zur Fähre war dem Vater ein Virus heftig auf den Magen geschlagen und unser Hotel in Eastbourne vermeldete einen Schwimmbadschaden. Betreten schauten wir einander an. Wir würden ja ohnehin kaum Zeit zum Schwimmen haben, trösteten wir uns. Doch jetzt wollen wir erst einmal altes Gemäuer erkunden.

Hintergrund Anreise: Am beweglichsten ist man mit dem Auto. Die Fährverbindung Calais-Dover oder Dünkirchen-Dover und zurück ist während der Schulferien für etwa 100 bis 140 Euro inklusive Auto zu buchen. Übernachten: Sehr familienfreundlich sind die Häuser der Kette "Premier Inn". Das Zimmer im Premier Inn Dover Central kostet für drei Personen rund 47 Pfund, [+] Lesen Sie mehr Anreise: Am beweglichsten ist man mit dem Auto. Die Fährverbindung Calais-Dover oder Dünkirchen-Dover und zurück ist während der Schulferien für etwa 100 bis 140 Euro inklusive Auto zu buchen. Übernachten: Sehr familienfreundlich sind die Häuser der Kette "Premier Inn". Das Zimmer im Premier Inn Dover Central kostet für drei Personen rund 47 Pfund, Frühstück 9 Pfund pro Erwachsenem, www.premierinn.com. Dover Castle: Die Burg ist im März mittwochs bis sonntags, von April bis Oktober täglich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 18,30 Pfund, für Kinder 11 Pfund, für Familien mit bis zu drei Kindern 47,60 Pfund (Castle Hill, Dover, Kent, www.english-heritage.org.uk/visit/places/dover-castle). Bodiam Castle: Die Burg ist täglich von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet für Erwachsene 9,30 Pfund, für Kinder 4,65 Pfund; ein Familienticket kostet 23,25 Pfund (Robertsbridge, East Sussex, www.nationaltrust.org.uk/bodiam-castle. Nymans: Garten täglich von 10 bis 16, im Sommer bis 17 Uhr geöffnet, das Haus öffnet von März bis Oktober von 11 bis 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 11,50, für Kinder 6,20 Pfund, Familien zahlen 18 Pfund, www.nationaltrust.org.uk/nymans.

Blitzblau ist der Himmel über Dover Castle, einer der mächtigsten Festungen im Westen Europas. Die Räume des Großen Turms, der das Herz der Burg bildet, sind mit modernen Mitteln so eingerichtet, wie sein Erbauer Heinrich II. es sich schon im 12. Jahrhundert leisten konnte: mit knisternden Kaminfeuern, holzgeschnitzten Möbeln vom Kinderbett bis zu den Miniaturpulten für junge Prinzen, mit Saiteninstrumenten und Schachbrettern zum Spielen sowie Wandbehängen in leuchtenden Farben. Alles darf man hier anfassen und sich im Thronsaal sogar wie König oder Königin auf zwei Thronsessel unter einen tiefblauen, mit Sternen geschmückten Baldachin setzen.

Anders zeigt sich die Landschaft im Hinterland der Küste. In Sheffield Garden, einer vom Gartengestalter Lancelot alias "Capability" Brown zum begehbaren Gemälde veredelten Landschaft, öffnet jedes Brückchen und jede Bank einen neuen Blick auf exotische Bäume und von goldenen Gräsern eingefasste Seen. Am schönsten ist der weite Cricket-Platz auf einem Hügel über dem Garten, auf dem sich hervorragend Fußball spielen, die Picknickdecke ausbreiten und in den Himmel träumen lässt.

Die größte Attraktion verbirgt sich indessen jenseits der schmalen Landstraße, die Sheffield Garden vom dazugehörigen Parkland trennt. Durch ein Weidentor betreten wir eine bis zum Horizont reichende Wiese, auf der hier und da Schafe grasen. Ein Schild weist uns den Weg zum Abenteuerspielplatz. Dass unser Sohn hier auch einen Ast findet, der aussieht wie ein echter Flugbesen, wundert überhaupt nicht. Der Besen muss mit. Fortan lebt er im Kofferraum und begleitet uns anderntags zum Garten Nymans.

Vom Haus Nymans, das einst die aus Deutschland stammende Bankiersfamilie Messel bewohnte, sind vor allem malerische Ruinen geblieben. An einem eisigen Wintermorgen des Jahres 1947 - dem 75. Geburtstag des Hausherrn - brannte es fast völlig aus. So kalt war es, dass das Löschwasser in den Schläuchen der Feuerwehr gefror. Ein Wiederaufbau war nicht möglich, denn so kurz nach dem Krieg war Baumaterial rar. So bezogen die Messels ein anderes Haus in der Nähe. Erst Tochter Anne ließ in den fünfziger Jahren einige Zimmer herrichten, die sie bis zu ihrem Tod 1992 bewohnte. Diese halbdunklen, etwas klammen Räume sind so erhalten, wie sie sie hinterließ: vom Klavier bis zu den liebevoll aufgestellten Weihnachtskarten, die Queen Mum ihr treu schickte, da sie beide Omas derselben Kinder waren, nämlich der von Prinzessin Margaret und Antony Armstrong-Jones.

So gruselig dem Kind die Geschichte des unlöschbaren Feuers erscheint, so schnell vergisst es sein Unbehagen, als es am Eingang die Aufgabe erhält, in jedem Raum ein Tier zu finden. Eindruck verschaffte aber auch ein anderes Gebäude: das Bodiam Castle. Es bietet mit mächtigen Türmen, Zinnen und einem breiten Wassergraben den Anblick einer echten Ritterburg. Im Inneren ist alles so alt und verfallen, nicht wie in Dover Castle ordentlich frei gelegt und neu ausgestattet. Wir steigen einen der Türme hinauf, halten auf dem Dach nach Feinden Ausschau und in den kalten steinernen Gängen nach schlafenden Fledermäusen. Höhepunkt ist aber die Waffenkammer, in der Menschen aller Altersstufen Kampfkleidung des 14. Jahrhunderts anlegen können.

Das Kind zwängt sich in einen Brustpanzer, hantiert mit eisernen Arm- und Beinschonern und stemmt Schwerter. Als es sich in der Handhabung von Pfeil und Bogen übt, ertönt aus dem Burghof Geschrei und das Klirren von Klingen. Männer in Kettenhemden liefern sich ein Gefecht. Als sie voneinander ablassen, geben die Ritter sich als Australier zu erkennen. Sie haben die weite Reise eigens gemacht, um vor echten Kulissen ihrem Hobby zu frönen. "Das Tolle an England ist", erklärt das Kind, "es passiert immer etwas, womit man nicht gerechnet hat."