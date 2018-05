Von Andrea Tebart

Wer Hering hat, hat alles zum Leben," erzählt uns Odd-Ivar. Und der muss es wissen. Zehn Jahre verbrachte der Fischer auf hoher See, nun fährt er Touristen auf Natursafaris.

Aber das norwegische Sprichwort gilt auf den Lofoten schon seit Jahrtausenden. Bis ins 20. Jahrhundert hinein lebten die Menschen hauptsächlich von: Fischfang, Fischverarbeitung und Fischexport. Ein wenig ist es, als ob die Lofoter schon immer Salzwasser im Blut hatten. Von A nach B kamen sie - mangels Straßen - mit dem Boot: Sie ruderten zur Kirche, fuhren so ins nächste Dorf und gaben ihre Briefe für die Verwandtschaft am Schiffsanleger ab. Wasser ist das Elixier, dass ihr Leben am nördlichen Rand Europas zu allen Zeiten geprägt hat.

Hintergrund Informationen

Allgemeine Auskünfte erteilt das Norwegische Fremdenverkehrsamt, Postfach 113317, 20433 Hamburg, Telefon 0180/5001548, www.visitnorway.com. Anreise: Von Frankfurt via Oslo und Bodø; nach Svolvær fliegt Lufthansa (www.lufthansa.de) und SAS [+] Lesen Sie mehr Informationen

Allgemeine Auskünfte erteilt das Norwegische Fremdenverkehrsamt, Postfach 113317, 20433 Hamburg, Telefon 0180/5001548, www.visitnorway.com. Anreise: Von Frankfurt via Oslo und Bodø; nach Svolvær fliegt Lufthansa (www.lufthansa.de) und SAS (flysas.com), ab 500 Euro retour. Pauschal reisen: Mit Polarkreis Reisen, Bahnhofstr. 252, 44579 Castrop-Rauxel, Telefon 02305/5499366. Das Reisebüro kümmert sich sehr individuell um Reisen nach Skandinavien, auch zu den Lofoten. Ob Anreise, Übernachtung oder Tipps - man spricht Norwegisch und kennt sich richtig gut aus. Übernachten: In Svolvær empfehlenswert ist das super gelegene Thon Hotel Lofoten. Das moderne Haus, erbaut 2009, punktet außerdem mit seinem gutem Restaurant.

Ein Doppelzimmer kostet ab 1228 NKR, rund 149 Euro. Thon Hotel Lofoten, Torget, NO-8300 Svolvær, Tel. 004776049000, www.thonhotels.com. Oder im Svinø;ya Rorbuer & Konferansesenter in NO-8301 Svolvær, Telefon 004776069930,

www.svinoya.no. Die klassischen Ruderhütten kosten ab 1100 NKR, rund 133 Euro, pro Nacht plus 125 NKR, 15 Euro, für das Frühstück. Essen und Trinken: Einen - für norwegische Verhältnisse - außergewöhnlichen kulinarischen Hochgenuss sollte man sich auf Svinø;ya nicht entgehen lassen: Ein Dinner im Fischrestaurant "Bø;rsen Spiseri", das zu den besten auf den Lofoten zählt und in einem alten Holzhaus von 1828 untergebracht ist. Hier gibt es traditionelle nordnorwegische Gerichte und arktisch inspirierte Speisen, Bø;rsen Spiseri, Gunnar Bergs vei 2, NO-8300 Svolvær, Telefon 004776069930, www.svinoya.no. Für den Absacker danach empfiehlt sich die Eisbar Magic Ice AS, Boks 95, NO-8301 Svolvær, Telefon 004776074011, www.magic-ice.no. Bei minus fünf Grad kann man hier nicht nur einen coolen Drink schlürfen, sondern auch die Geschichte der Lofoten in Eis bewundern. Unbedingt unternehmen: Wer die einmalige Natur auf den Lofoten sehen will, bucht eine Natursafari, die mehrere lokale Anbieter im Programm haben - sommers wie winters. Darunter XXLofoten, Base Camp Lofoten, 68' Lofoten und Arctic Guide Services. Bei Svinø;ya Roerbu kosten sie zum Beispiel 1150 NKR, rund139 Euro, pro Person. Die Abfahrten sind grundsätzlich wetterabhängig. Die Wahrscheinlichkeit, einen Wal zu treffen, schwankt. Da Wale naturgemäß den Heringsschwärmen folgen, ist aktuell die Wahrscheinlichkeit am höchsten bei Andenes. Deshalb werden Touren dorthin ebenfalls organisiert. Sie kosten 900 NKR, rund 109 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Heute reisen viele Touristen weit in den Norden zu der Inselgruppe, die auf dem selben Breitengrad liegt wie Sibirien. Vor allem im Sommer kommen sie, rund 250 000 im Jahr. Aber eigentlich ist der Herbst am Schönsten, meinen die Bewohner selber. Noch ist es tagsüber hell, die Seeadler bringen ihren Küken das Fliegen bei, und das Wetter passt sich der dramatischen Kulisse an.

Es regnet, es hagelt und es schneit nämlich seit Tagen. Und zwar in kurzen Abständen hintereinander, als hätte der Wettergott sein volles Herbstprogramm für uns aufgelegt. Zwischendurch signalisiert er ein Einsehen und befiehlt der Sonne, diese einmalige Inselwelt der Lofoten zu beleuchten. Da die tief am Horizont steht, bekommen die schroffen Bergspitzen, die steil aus dem Meer aufragen, das meiste Licht ab. Dekoriert vom Schnee, der wie Puderzucker auf ihnen liegt. Reliefartig hebt sich dann die Landschaft vorm Blau des Himmels ab, um im nächsten Moment wieder in ein schmutziges Grau in Grau zu tauchen. So sehr Grau, dass die vielen bunten Holzhäuser zu optischen Farbtupfern werden. Rote, gelbe und dunkelblaue.

Wir wohnen auf Svinø;ya, nur eine Brücke von Svolvær entfernt. Und doch trennen den kleinen Küstenort und die "Schweinsinsel" Welten, findet Anders, der im alten Kramladen gleich nebenan arbeitet: "Hier ist die Zeit stehen geblieben. Schon der Geruch ist unterschiedlich. Auf Svinø;ya riecht es stärker nach Fisch, und selbst die Seemöwen hört man besser hier. Und manchmal habe ich den Eindruck, als wären die Geister auf der Insel noch sehr lebendig."

Kein Wunder: Generationen norwegischer Fischer kamen von weit her, um im Winter auf den Lofoten Dorsch zu fangen. Für zwei Monate lebten sie dann in Rorbuer, den sogenannten Ruderhütten. Bis zu 16 Männer teilten sich ein Rorbue, von denen die meisten direkt auf Pfählen im Wasser standen. Für die Fischer waren diese Hütten ideal: nahe am Arbeitsplatz, beheizt und winterfest.

Und wo früher im Hauptraum die Leinen für den Dorschfang kreuz und quer lagerten, macht es sich heute eine Familie bei heißem Tee gemütlich. Rorbuer sind nämlich zu beliebten Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen geworden. Mit Traumblicke auf Seevögel, Wasser und bizarre Felswände inklusive.

Die Lofoten sind nun einmal eine Ausnahme der Natur. Mehrere Eiszeiten und zwei Zusammenstöße mit Grönland waren für ihre Entstehung notwendig. Entsprechend hoch türmen sich die Berge - scheinbar direkt aus dem Meer - bis zu 1100 Metern auf und uralt. Viel älter als das norwegische Festland.

"Läge der Golfstrom nicht direkt vor unserer Haustür, wäre es hier in etwa so wie in Ost-Grönland, wo die Gletscher bis ins Meer reichen," sagt Odd-Ivar und zeigt von seinem Boot stolz auf die Felswände, die hinter Svolvær aufragen. "Selbst im Januar und Februar ist es bei uns recht warm. Anders, als in so manch' anderem Winkel Norwegens, liegt die Durchschnittstemperatur nur ein Grad unter Null." Aber auch die Luftmassen aus West und Südwest bringen Wärme. Die Küste ist oft ohne Schnee und das Wasser garantiert eisfrei.

Aber jetzt ist es Herbst und Odd-Ivar mit unserer Touristengruppe auf Natursafari im Vestfjord unterwegs. Glauben wir seiner Seekarte, prescht der Käpt'n mit dem Boot irgendwo zwischen den Lofoten und Andenes hin und her - auf der Suche nach Orcas. Je nachdem, wohin es die Heringsschwärme treibt, steigt die Wahrscheinlichkeit die schwarz-weißen Schwertwale zu treffen.

Das Meer ist unruhig und das Boot hüpft von einem Wellenberg ins nächste Wassertal, während Odd-Ivar mit dem Fernglas den Horizont absucht. Kein Wal in Sicht. Derweil erklärt uns sein schwedischer Walguide darüber auf, wie klug und geschickt diese Säugetiere sind: "Sie haben den Verstand eines fünfjährigen Kindes. Nach Familien sortiert kreisen sie den Hering unter Wasser zusammen und treiben ihn dann an die Oberfläche, um jeden einzelnen Fisch zu fressen. So verspeisen sie bis zu 100 Kilogramm pro Tag. Wenn ein Tier nicht alleine fressen kann, weil es zum Beispiel behindert ist, füttern die übrigen Familienmitglieder es wie selbstverständlich mit." Und er ergänzt: "Orcas haben strenge soziale Bindungen. Die Kinder verlassen niemals ihre Mutter. Sie sind immer zusammen unterwegs. Ohne den Vater allerdings. Männliche Wal-Begleiter sind meist Söhne oder Neffen."

Respektvoll harren wir der Dinge, die da kommen. Endlich. Erleichterung bei der Crew, als ein befreundetes Boot "Wale voraus meldet". Und da ist unsere Walfamilie. Eine Wasserfontäne kündigt sie schon von weitem an. Die Wale sind überraschend schnell. Bis zu 55 Kilometer schaffen sie in der Stunde. Erstaunlich bei fünf Tonnen Lebendgewicht. Aber sie spielen auch, tauchen auf und ab oder schwimmen einfach so vor sich. Vielmehr passiert gar nicht, und doch sind es ergreifende Momente. Ganz im Rhythmus der Natur.