Von Dagmar Gehm

In die Berge fahren, mit dem Rad? Die Skepsis am Anfang der Tour im Süden Gran Canarias ist groß. Verstohlen mustern sich die Teilnehmer dieser wenig homogenen Schicksalsgemeinschaft, die sich auf dem Hof vom Free Motion Bikecenter in Playa del Inglès versammelt hat. "Das schafft Ihr easy", sagt Johannes Beck und zeigt auf die Räder, die er schon für uns bereitgestellt hat. Alles ziemlich coole Modelle und alle mit Motor. E-Bikes also, aber als sportliche Variante. Spürbare Erleichterung zieht über die meisten Gesichter, zum einen, weil die Tour dank "E" nun doch nicht zur Tortour zu geraten droht und zweitens, weil der Guide aus Heidelberg alles im Griff zu haben scheint.

Hintergrund Anreise: Von Frankfurt fliegen TUIfly und Condor nach Gran Canaria. Der Direktflug dauert circa viereinhalb Stunden. Der Flughafen liegt etwa 25 Kilometer nördlich der Badeorte im Süden der Insel. Drei Buslinien (66, 90 und 91) verbinden den Süden mit dem Flughafen. Wer gerne die Insel erkunden möchte, nimmt sich am besten gleich einen Mietwagen am [+] Lesen Sie mehr Anreise: Von Frankfurt fliegen TUIfly und Condor nach Gran Canaria. Der Direktflug dauert circa viereinhalb Stunden. Der Flughafen liegt etwa 25 Kilometer nördlich der Badeorte im Süden der Insel. Drei Buslinien (66, 90 und 91) verbinden den Süden mit dem Flughafen. Wer gerne die Insel erkunden möchte, nimmt sich am besten gleich einen Mietwagen am Flughafen. Übernachten: TUI bietet die Vier-Sterne-Finca Justus Frantz für fünf Tage mit Flug ab Frankfurt/Halbpension ab 806 Euro an. Das Vier-Sterne-Wellnesshotel Riu Palace Meloneras, nicht weit vom Leuchtturm Maspalomas entfernt, kostet ab 682 Euro mit Flug (ab Düsseldorf), Im Sahara Beach Club (drei Sterne) in Playa del Inglés zahlt man für einen Bungalow ab 51 Euro. Auf Wunsch gibt’s deutschen Brötchenservice. Av. de Alemania 53, Maspalomas, www.sahara-beach-club.com. Der Verband "Gran Canaria Natural & Active" nennt zahlreiche Unterkünfte auf dem Land: www.grancanarianaturalandactive.com. Essen & Trinken: Im Restaurant San Remo in der Avenida de Gran Canaria 35 in Playa del Inglés gibt’s als Gratisgruß aus der Küche immer ein Glas Sangria und ein Appetithäppchen. Das Saltimbocca ist ausgezeichnet und kostet nur 9,50 Euro. Tel. 0928769884 (Reservierung empfohlen). Wer leckere Tapas mag, hat im Wapa Tapa die größte Auswahl. Alles wird frisch zubereitet. Die gute Qualität hat ihren Preis (Reservierung empfiehlt sich). Das Restaurant liegt im Yumbo Center in Maspalomas, Tel. 0650001739. Wer auf deutschen, bzw. österreichischen Kaffee und Kuchen im Urlaub nicht verzichten mag, ist im Café Wien mit seiner Terrasse in Maspalomas gut bedient. Av. de Francia, Tel. 0928-760380 Radverleih: Das Free Motion Bikecenter in Playa del Inglés bietet neben E-Bikes auch andere Räder an, darunter Rennräder, Mountain-Bikes und City-Bikes. Die Ayagaures Tour mit deutschsprachigem Guide kostet 59 Euro. Spannend ist auch die neue Nationalpark-Tour für 79 Euro. www.free-motion.com. Kontakt Johannes Beck: www.bikeafrica.de Allgemeine Auskünfte: Die offizielle Tourismusseite von Gran Canaria lässt auch auf Deutsch keine Fragen offen. Sie erteilt Tipps für Anreise, Unterkünfte, Aktivitäten, Feste, Strände und Sehenswertes. http://www.grancanaria.com/

Im Frühsommer 2016 ist der 43-jährige nach Gran Canaria gekommen, vom Neckar an den Atlantik. Im Internet hat er sich beworben bei dem Radtouren-Anbieter auf der mit 1.560 Quadratkilometern drittgrößten Kanareninsel. "Mein Leben ist Radfahren", bekennt der gelernte Zimmermann. "Schon mit drei Jahren bin ich mit dem Fahrrad zum Kindergarten gefahren und später über den 567,8 Meter hohen Königstuhl täglich rund 16 Kilometer zur Schule." Um auch Mädchen und Jungen in Afrika ein Rad für den Schulweg zu ermöglichen, rief er das Projekt "Bikes for Africa" ins Leben. Von August 2012 bis Oktober 2014 war er dafür mit dem Fahrrad nach und in Afrika unterwegs, über 30.000 Kilometer hat er zurückgelegt. Noch länger war die Strecke, die er von 1998 bis 2000 von Gießen nach Neuseeland radelte - rund 44.000 Kilometer standen damals auf dem Tacho. "Ich bin ein Weltenbummler", gesteht der Deutsche, "ich ziehe immer dorthin , wo es sich gut biken lässt."

Wie auf den kanarischen Inseln. "Gran Canaria ist ein eigener Kontinent", sagt er. Mit einer ganz anderen Vegetation als im Norden. Manchmal fahre ich mit dem Mountainbike über den Pico de la Nieve und bin in einer anderen Welt." Wir bezwingen allerdings nicht den mit 1949 Metern höchsten Berg der Insel, sondern nur den Pedro González-Pass auf 490 Metern und laufen uns dafür erstmal warm durch den belebten Badeort Playa del Inglès. Mit der leichten Steigung steigt auch die Anstrengung. Zeit, den Motor eine Stufe stärker zu stellen. Noch bleiben die Muskeln im Urlaubsmodus.

Die Radtour führt durch eine schmackhafte Vegetation. An langen Kakteenhecken hängen süße Früchte, die probiert werden. Fotos (2): thinkstock

"Radfahren im Süden ist einfach klasse, denn es gibt hier so gut wie keine Autos in den Bergen", freut sich Johannes. Tatsächlich begegnen uns fast ausschließlich Quads, Pferde und Jeeps. "Vor allem E-Biken erfährt eine extreme Zunahme", knüpft der Heidelberg an. Schon bald wird es grün rechts und links der Straße, nichts versperrt mehr den Blick auf die Berge. Immer wieder hält Johannes an, lässt uns eine Mango, die an einem Baum hängt, befühlen, erklärt die Vegetation. Wo früher rote Tomatenfelder leuchteten, ist es jetzt nur noch grün, nicht zuletzt den Golfplätzen geschuldet, die das notwendige Wasser abgreifen. Auch Melonenfelder sieht man kaum noch. Dafür Mangos, Papayas und Orangen, die auf den Fincas wachsen.

Die Tour führt durch das Ayagaures-Schilftal, vorbei an üppig wuchernden Bambushainen und üppig rosarot blühender Bougainvillea. An langen Kakteenhecken hängen süße Kaktusfrüchte, doch ohne Handschuhe empfiehlt es sich nicht, sie zu pflücken. "Lange diente die Kaktuslaus als Lieferant für Lippenstifte, eine ganze Industrie gab es hier im Süden", erklärt Johannes.

Wo früher Tomatenfelder leuchteten, wachsen jetzt Mangos und Papayas.

Immer steiler geht es bergan, selbst bei der Einstellung "Highspeed" spürt man jetzt deutlich die Anstrengung. Doch gemessen an einer Mountainbike-Tour ohne "E" ist sie nur halb so schlimm. Auf der roten Ziegelstein-Mauer, die am Ayagaures-Stausee entlang führt, legen wir einen Fotostopp ein. Eine Wasserschildkröte lässt sich blicken, davon gäbe es jede Menge, meint der Guide. Ansonsten brauche man weder Schlangen noch Skorpione zu fürchten, "das gefährlichste Tier auf Gran Canaria ist das Kampfkaninchen" witzelt Johannes.

Nur wenig Wasser führt der See, denn seit Monaten hat es nicht mehr geregnet. Das letzte Mal war der Stausee 2008 bis zum Rand gefüllt, erklärt der Wirt der Bar Ayagaures. An den Wänden hängen vergilbte Fotos von der Talsperre und dem gleichnamigen Ort. Auf der Terrasse schmecken "papas arrugadas con mojo", kleine, runzlige Kartoffeln, serviert mit scharfer roter und grüner Soße, einfach köstlich. Frisch gestärkt nehmen wir die Pass-Straße in Angriff und erreichen den höchsten Punkt der Tour - belohnt durch einen Gänsehautblick in die tiefe Schlucht und auf die umliegenden Gipfel.

Von nun an fährt das Bike fast von allein, die steilen Serpentinen bergab, hoch über dem Tal Los Palmitos, entlang der exklusivsten Wohngegend der Insel - Monte Léon. Einige Promis haben sich hier angesiedelt - zumindest mit ihren Zweithäusern. Johannes zeigt auf die Finca von Stardirigent Justus Frantz, wo er des Öfteren mit Ex-Kanzler Helmut Schmidt vierhändig Klavier gespielt hat und wo auch Steffi Graf und Leonard Bernstein zu Gast waren. Weitab vom Touristenstrom, in der Kühle der Berge, mit dem Meer im Blick.

Am Ende des Tages haben wir 580 Höhenmeter bewältigt und eine Strecke von 38 km. "Ich liebe Heidelberg", hat Johannes gesagt, "aber es gibt so viele Plätze auf diesem Planeten, die ich gern kennenlernen möchte." Wie lange es ihn auf Gran Canaria hält, weiß der Abenteurer, der sich als "Homoheidelbergensis" bezeichnet, nicht.