In Hogwarts - der Schule für Hexerei und Zauberei - bestand Harry so manches Abenteuer.

Von Laura Martens

Da steht sie. Die große, schwarz-rote Dampflok, die den jungen Harry Potter im ersten Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" in sein neues Zuhause bringen würde. Der Hogwarts-Express. Jetzt hat sie, mächtig groß und von Dampfschwaden umhüllt, einen neuen Platz gefunden, an dem ihn die Öffentlichkeit bestaunen kann. Der originale Hogwarts-Express ist die neuste Attraktion der "Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter". Die heiligen Hallen der Harry Potter-Filme sozusagen. In dem Studio in Leavesden, nahe London, wurden alle acht Filme gedreht und die Original-Dreh- und Schauplätze, mitsamt aller Requisiten und sonstiger Backstagearbeit, nach Drehschluss in eine permanente Ausstellung verwandelt.

Die Warner Bros. Studio Tour befasst sich mit dem "Making of" der Filme, mit all der Behind-the-Scenes-Arbeit, die hinter solch einer riesigen Filmproduktion steckt. Sie möchte die Arbeit aller Kostümbildner, Maskenbildner, Kulissenbauer, Spezial-Effekt-Experten und der vielen weiteren Mitarbeiter würdigen. Die Schauspieler sind nur der kleine Teil an der Oberfläche, den die Zuschauer zu sehen bekommen; die restliche Arbeit liegt hinter dieser Oberfläche und wird meist nicht bewusst wahrgenommen.

Der letzte Film aus der Harry Potter Reihe wurde 2010 abgedreht, das Studio in Leavesden öffnete seine Pforten als Ausstellung im März 2012, nachdem einige Schauplätze, die während der Produktion zerstört worden waren, neu errichtet und restauriert wurden. Neben den Harry Potter-Filmen wurden in den früheren Leavesden Studios auch Filme wie James Bond, Star Wars, Sleepy Hollow, The Dark Knight und 300 gedreht.

Harry Potter spricht jeden an

Die gesamte Fläche der Ausstellung beträgt 150 000 Quadratmeter, allein die Halle, in der Gleis 9 ¾ mit dem Hogwarts-Express zu besichtigen ist, fasst etwa 2000 Quadratmeter. Bei der Dampflok handelt es sich um einen originalen Zug namens "Olton Hall" aus dem Jahre 1937, der ursprünglich zum Transport von Personen erbaut worden war. Er fuhr einige Jahre lang durch England, bis er zum Filmrequisit wurde. Danach stand er längere Zeit im Museum und ist schließlich seit März 2015 als neuster Teil der Studio Tour zu bestaunen. Besucher können das Innere des Zugs besichtigen, die Abteile sehen, in denen Harry, Ron und Hermine auf ihrem Weg nach Hogwarts saßen. Zudem wird die Green-Screen-Technik erklärt, die für die wechselnden Aussichten aus den Fenstern während der Fahrt oder Harrys ersten Versuch, einen Schokofrosch zu verspeisen, zuständig ist.

Zur Eröffnung dieses neuen Abschnitts präsentierte Mark Williams, der Darsteller von Arthur Weasley, der Vater von Harrys bestem Freund Ron, den Zug und einige Anekdoten aus der Produktionszeit. Die Schauspieler würden sich alle vermissen und seien teilweise noch in Kontakt, weil sie über die vielen Jahre hinweg zu einer Art Familie geworden sind. Er freue sich auf ein baldiges Wiedersehen, eine Art "Weasley-Dinner", das die immer offene Atmosphäre am Set widerspiegele. Mit so vielen Kindern am Set - allein die Weasley-Familie besteht aus sieben Kindern - sei immer etwas los und man habe viel Spaß bei der Arbeit.

Williams habe den Mr. Weasley enthusiastischer und ausgelassener dargestellt als in den Büchern und seine eigene Leidenschaft für Technik mit einfließen lassen - der Mr. Weasley aus den Büchern hegt selbst eine große Passion für "Muggel"-Technik (Muggel, Menschen die nicht zur Magie fähig sind, Anm. d. Red.). Williams seinerseits ist ein großer Fan der Buchreihe, er hält die Handlung für "außerordentlich großartig" und hätte doch niemals mit dem überbordenden Erfolg der Filmreihe gerechnet.

Die Vizepräsidentin der Studio Tour, Sarah Roots, erklärt sich den Erfolg der Harry Potter-Ausstellung folgendermaßen: "Harry Potter spricht jeden an, jede Altersklasse, ob jung oder alt. Es gibt Jugendliche, die mit der Buchreihe aufgewachsen sind, Kinder, die sie jetzt neu entdecken und Erwachsene, die mit ihren Kindern oder Enkeln gemeinsam die Bücher lesen." Die Tour in Leavesden beschäftige sich hauptsächlich mit dem, was hinter den Kulissen der Filme stattfindet und ist dadurch spannend für jeden Harry Potter-Fan, der noch mehr erfahren will.

Die Studio Tour besteht aus zwei sogenannten Sound Stages, in denen sich die Schauplätze und Requisiten befinden und einem Außengelände, das beispielsweise den Fahrenden Ritter, das Haus von Bathilda Bagshot, den Ligusterweg und die Brücke zum Schloss Hogwarts beherbergt. Es werden geführte Touren oder Alleingänge mit Audioguide angeboten. Ein Höhepunkt der Ausstellung ist die interaktive Green-Screen-Ecke mit Besensimulation. Hier können Besucher auf einen Besen steigen und werden in ein Bild oder einen Film hineinmontiert, den sie danach erwerben können. Wer sich also schon immer einmal selbst durch die Straßen von London fliegen sehen wollte oder beim Quidditch-Spielen (Quidditch, Ballspiel auf fliegendem Besen, Anm. d. Red.) übers Feld sausen wollte, für den ist das genau die richtige Attraktion.

Die Tour selbst hat Platz für unzählige Originaldrehplätze, die das Herz jedes Harry Potter-Fans höherschlagen lassen. Da ist zum Beispiel die große Halle, durch deren große Flügeltüren man als Erstes tritt. Vom Steinboden über die langen Holztische bis über die steinernen Figuren an jeder Ecke der Halle ist alles echt. Die Decke ist sehr hoch - so verzaubert, dass man den Himmel je nach Tageszeit von blau zu schwarz sehen kann, ist sie jedoch leider nur in den Filmen. Die vielen Kerzen, die im ersten Film hoch oben schweben, waren anfangs tatsächlich echte Wachskerzen, die an Drähten befestigt waren. Nachdem das Wachs jedoch begann, herunterzutropfen und die Kerzen auf die Schauspieler schmolzen, entschloss man sich, die schwebenden Kerzen durch Spezialeffekte in den Film hineinzumontieren. Von der großen Halle aus geht es weiter in den Aufenthaltsraum und das Schlafzimmer der Jungs von Gryffindor. Hier teilten sich Harry, Ron, Neville, Seamus und Dean einen Raum und verbrachten ihre Nächte im Schloss von Hogwarts.

Regale voller Telefonbücher

Der Aufenthaltsraum war Schauplatz vieler Feierlichkeiten, Erkenntnisse und Planungen, meist verbotener Natur, für die jungen Schüler. Diese Pläne brachten Harry, Ron und Hermine von Zeit zu Zeit in Schwierigkeiten und damit in das Büro des Schulleiters, Albus Dumbledore, was als Nächstes zu besichtigen ist. Im Film befindet es sich in einem der Türme des Schlosses und eröffnet sich dem Zuschauer auch in der Ausstellung als offener, halbrunder, steinerner Raum mit unzähligen Porträts ehemaliger Schulleiter an den Wänden und allerlei astronomischen Gerätschaften.

Die übervollen Buchregale sind in Wirklichkeit mit britischen Telefonbüchern gefüllt, die in Ledereinbände gepackt wurden - es ist also durchaus möglich, seinen Namen in einem der Bücher in Dumbledores Büro zu entdecken. Weiter geht es jetzt zu Hagrids Hütte, die es tatsächlich in zwei Varianten gibt: eine sehr kleine Hütte, in der der Schauspieler Hagrids alleine gefilmt wurde, um größer zu erscheinen und eine etwas größere Hütte, in der die anderen Schauspieler gefilmt wurden, um im Vergleich zum Halbriesen Hagrid noch kleiner zu erscheinen. Die Hütten sind voll gepackt mit einem bunten Gemisch aus Käfigen, in denen magische Kreaturen wie haarlose Katzen, Fruchtfledermäuse und Straußeneier ihr Zuhause haben.

Die Tour findet nun ihren Weg in die Winkelgasse, ein Set, das in jedem der acht Filme ein anderes Aussehen hat. Seit dem Bau der Konstruktion wurden Wände verstellt, die Vorderansichten der einzelnen Geschäfte verrückt und ganze Gebäude vorsichtig schräg gestellt, um die Winkelgasse so darzustellen, wie man sie im Film sieht. Das Design der Straße beruht auf Beschreibungen aus den Büchern, mit Inspirationen aus einigen Werken von Charles Dickens. Von "Weasleys Zauberhafte Zauberscherze" über die Gringotts Bank und "Mr. Ollivanders Zauberstabladen" ist alles in der Winkelgasse zu finden.

Auf dem Außengelände schließlich steht die berühmte Brücke von Hogwarts, die, obwohl niemals in den Büchern erwähnt, extra für den dritten Harry Potter-Film erbaut wurde. Natürlich wurde keine ganze Brücke gebaut, sondern nur ein kleiner Abschnitt - der Rest wurde in der Visuellen Effekte-Abteilung nachträglich in den Film kreiert. Einer der letzten Räume der Tour hat eine Besonderheit inne: ein riesengroßes, detailgetreues Modell des gesamten Hogwarts-Schlosses. An diesem Modell wurden alle Außenaufnahmen gemacht, von jedem Turm, jeder Kuppel, jedes Innenhofs, um möglichst realistische Aussichten auf die Schule zeigen zu können.

Die Tour endet in einem Raum, der gefüllt ist mit Regalen, in denen über 4000 Zauberstabschachteln lagern - jede steht für eine Person, die an den Filmen in irgendeiner Weise mitgewirkt hat. Ein gelungener Abschluss, der noch einmal jene würdigt, die die gesamte Produktion über die ganzen Jahre hinweg möglich gemacht haben. Der Besucher verlässt die Ausstellung mit den Worten Joanne K. Rowlings, die auf einem Bildschirm aufleuchten: "The stories we love best do live in us forever, so whether you come back by page or by big screen, Hogwarts will always be there to welcome you home."

Dabei geht sicher das Herz eines jeden Harry Potter-Fans noch einmal auf und es bestätigt sich, dass ein Besuch dieser Ausstellung für die Liebhaber jener Buch- und Filmreihe ein absolutes Muss ist.

