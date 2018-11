In einer automobilen Legende durch die Traumkulisse der Alpen: In Lech am Arlberg trifft sich die Oldtimer-Szene gern. Fotos: Kienle/Lech (Schöch)

Von Rolf Kienle

Alarmstufe Rot!" Der Ford Mustang fängt an zu kochen. Also schnell rechts ran, Motorhaube auf und den Kühler ausdampfen lassen. Und die Wasserflaschen bereit legen. Ein nachfolgender Rally-Teilnehmer sieht die beiden Kollegen in Dampfwolken am Straßenrand stehen und hält an. Man kennt sich und so viel Zeit muss sein, dass man keinen Havarierten unterwegs hängen lässt. Aber die Herren winken ab. "Er kocht" rufen sie, und ja, danke, Wasser habe man genug. Wenn man seit einigen Jahren mit einem Auto mit Baujahr 1965 unterwegs ist, das zwar ungemein robust wirkt und solide auf der Straße liegt, weiß man auch um jedes Zipperlein. Der Mustang hat’s mit der Hitze: Bei 30 Grad wird ihm schnell zu heiß.

Das kostet die beiden Teilnehmer der "Arlberg Classic Car Rally" wertvolle Zeit. Einer der vorderen Plätze wäre schön gewesen, aber nach diesem Stopp ist daran nicht mehr zu denken. Da bekommt der olympische Gedanke, "dabei sein ist alles" ganz schnell mehr Gewicht. Es geht bei den Oldtimer-Rallys ja ohnehin nicht um Geschwindigkeit, zumal jeder froh ist, sein automobiles Schätzchen heil nach Hause zu bringen.

Hintergrund Allgemeine Auskünfte erteilt Lech Zürs Tourismus, Dorf 2, 6764 Lech am Arlberg, Telefon: 0043 (5583) 2161-0, www.lech-zuers.at Anreise: Mit dem Auto etwa 420 Kilometer über die A 5, A 8 und A 7 Richtung Kempten/Bregenz, auf der A 14 und S 16 Richtung Arlberg, mautpflichtig, viele Radarkontrollen. Per Bahn nach Bludenz, weiter per [+] Lesen Sie mehr Allgemeine Auskünfte erteilt Lech Zürs Tourismus, Dorf 2, 6764 Lech am Arlberg, Telefon: 0043 (5583) 2161-0, www.lech-zuers.at Anreise: Mit dem Auto etwa 420 Kilometer über die A 5, A 8 und A 7 Richtung Kempten/Bregenz, auf der A 14 und S 16 Richtung Arlberg, mautpflichtig, viele Radarkontrollen. Per Bahn nach Bludenz, weiter per Bus nach Lech, www.bahn.de. Übernachten: Das Fünf-Sterne-Hotel Arlberg liegt zentral in Lech und ist sehr komfortabel, in schönem Alpenstil gebaut. Eines der besten Häuser Österreichs. Doppelzimmer mit Halbpension ab etwa 300 Euro, Tannberg 187, 6764, Lech am Arlberg, Telefon 0043 (5583) 21340, www.arlberghotel.at. Preiswerter geht’s im Hotel Lärchenhof, ab 78 Euro im Doppelzimmer, Omesberg 313, 6764 Lech, Telefon 0043 5583 2300 www.laerchenhof-lech.at Essen und Trinken: Die Walserstube im Hotel Arlberg hat ein sehr schönes alpenländisches Ambiente. Hauptgerichte ab 14,50 Euro. Etwas gehobener ist das "La Fenice". www.arlberghotel.at. Auch im Tannenberghof im Ortszentrum geht’s landestypisch zu. Zum Beispiel mit Mehlspeisen. Unbedingt besuchen: Oldtimer-Rally in diesem Jahr von 30. Juni bis 3. Juli, www.arlbergclassic-car-rally.at/de/. Ende Juni eröffnet außerdem der neue Golfplatz bei Lech, Greenfee 82 Euro. www.golf-arlberg.at.

[-] Weniger anzeigen

Es geht auch um das Treffen mit Gleichgesinnten, um den Austausch und das, was man in der Szene mit "Benzin reden" bezeichnet, das Fachgespräch, wozu die verschiedenen Zipperlein gehören. Und fast jeder hat eins, weniger die Fahrer und Beifahrer, als vielmehr deren Alfa Romeos, Jaguars, MG’s, Triumphs, Bentleys und Ferraris. Aber genau an die haben sie ihr Herz verloren.

Und natürlich geht es auch um die Kulisse, die man durchfährt: Den Arlberg. Die Tour führt die knapp 140 Teilnehmer auf rund 600 Kilometern durch die Bergwelt Vorarlbergs, das Lechtal, hinüber zu den bayerischen Königsschlössern und wieder zurück nach Lech, dem Ausgangspunkt. Hier in Lech am Arlberg herrscht auch im Sommer echtes Leben. Während sie im Nachbarort Zürs sommers die Hotels und Restaurants abschließen und der Ort bis Weihnachten im Dornröschenschlaf liegt, geht es in Lech heute ausgesprochen lebhaft zu. Wanderer, Mountainbiker, Motorradfahrer und Nordic Walker sind unterwegs, in einem Café spielt Blasmusik, man beobachtet die eintreffenden Oldtimer der Arlberg Classic.

Überhaupt: Die Alpen sind das mit Abstand beliebteste Refugium der Auto-Klassiker geworden. Immer mehr Menschen leisten sich einen Oldtimer und damit die gute alte Fortbewegungsart ohne Servolenkung und alle anderen Annehmlichkeiten des modernen Autofahrens. Oder wie es die Besitzerin eines schicken Maybachs, Baujahr 1936, sagte: "Da hört man das Getriebe arbeiten."

Am Wochenende sind die Passstraßen und Kehren der Alpen begehrte Spielwiese der "Oldies", nur noch übertroffen von den Motorradfahrern. Der Unterschied ist nur: Der Fahrer eines Oldtimers ist derart gemütlich unterwegs, dass er Zeit hat, die Landschaft zu genießen.

Hannes Schneider, Hotelier und Oldtimer-Besitzer, vereint beides: Den Fahrgenuss und das Gastgewerbe in Lech. Der Oldtimer-Virus hat ihn früh erwischt. Eigentlich ist er ererbt, denn schon der Großvater steuerte - ohne Führerschein - einen Steyr. Ein Oldtimer ist für ihn ein Kulturgut auf vier Rädern.

Heute ist Schneider Mitglied im renommiertesten aller Autoclubs, dem Goodwood Road and Racing Club, und weiß, wie man einem 1500-Einwohner-Dorf neues Leben einhaucht. Lech hatte seine Stärken im Winter. Da kam und kommt auch die niederländische Königsfamilie zum wiederholten Mal. Doch im Sommer tat man sich schwer.

Die Verantwortlichen in Lech erkannten, dass man im Sommer Anreize schaffen muss. Wanderwege und Mountainbike-Touren waren das eine, die Oldtimer-Szene mit schönen Rallys locken, das andere. Attraktive Bergstrecken, Pässe und Kehren waren ein Pfund, mit dem man wuchern konnte. Man habe sich einfach eine Nische aus dem Repertoire des Tourismus einfallen lassen.

"Aus dem Hobby ist ein solides Standbein geworden", sagte Hannes Schneider nach acht Jahren Erfahrung. Sein Arlberg-Hotel bietet die Rallys an, organisiert die Ausfahrten und stellt die Roadbooks zusammen. Das hat sich rumgesprochen: Liebhaber von Exoten beispielsweise dem Mercedes-Flügeltürer fragten an, ob er ihnen eine Rally organisiert. Schneider konnte. Das interessierte nicht nur die Eigner von automobilen Legenden, mittlerweile kommen auch andere nach Lech, die Spaß daran haben. Ganz Lech sei heute Oldtimer-verrückt. Und selbst die Skifahrer kommen jetzt auch mal im Sommer vorbei.

"Da ist eine eigene Atmosphäre", wenn die Oldtimer durchs Dorf brummen, sagt Schneider. Auf die nächste Tour geht es am 1. und 2. Juli. Auf dem Plan stehen Schlösser und Seen und "die Tiroler Schleife". Die Region rund um den Arlberg habe aber Potenzial für mindestens eine Woche Ausflugstouren mit lohnenden Zielen, "ohne dass man eine Strecke zweimal fährt", verspricht Hannes Schneider und zählt eine lange Reihe von Orten, Seen und Schlössern in der Arlberg-Region auf. Und auch wer keinen edlen Oldtimer fährt, sondern einen kleinen Neuen, der bekommt ein Roadbook und darf auf die Piste.