Gummistiefel? Das war das Letzte, an das wir als Ausrüstungsgegenstand gedacht hatten. Badehose und Bikini, viel mehr braucht es normalerweise nicht in der Dominikanischen Republik. Vielleicht noch Hot Pants, ein Schlauch von einem Abendkleid, Adiletten und Muscle-Shirts. Aber Gummistiefel?

Wer keine im Gepäck hat, dem kann geholfen werden: Am Rande des Dorfs El Limón im Nordwesten des Karibikstaats steht eine Holzhütte, bis unters Dach voll gepackt mit den Kunststofflatschen. In jeder Größe. Zwar sprechen Tito und Chico ansonsten nur Spanisch, aber Schuhgrößen beherrschen die beiden Stiefelverteiler fließend in mehreren Sprachen: "Größe 43? Vamos!" Der ganze Aufzug kommt optisch freilich etwas gewöhnungsbedürftig daher: oben Sommer-, unten Herbstlook. Wie auch immer, die Treter passen wie angegossen.

Gegossen hat es zuletzt stark im Nordwesten der Dominikanischen Republik. Mindestens einmal pro Tag kann es im dominikanischen Winter zu einem kurzen, aber heftigen Regenschauer kommen. Zwar brennt danach häufig wieder die Sonne, aber die Waldwege bleiben matschig.

Erst recht zum Salto de Limón. Dutzende Pferde traben im Gänsemarsch den rund zwei Kilometer langen Weg von der Stiefelverleihstation zum Wasserfall hin und wieder zurück, mit Touristen auf dem Rücken. In der Hochsaison in zwei bis drei Schichten täglich. Da wird die Pampe jedes Mal aufs Neue umgepflügt.

Der Matsch sollte indes von einer Visite nicht abschrecken. Denn der Salto de Limón ist einer der schönsten Wasserfälle der Welt, wildromantisch seine Lage. Der Weg dorthin führt durch üppigen, tropischen Wald. Und ist dank der Pferde bequem zu bewältigen.

Am Beginn des Wegs schnaubt es aus Dutzenden Nüstern. Ein Auflauf wie auf dem Pferdemarkt. Die Tiere warten auf ihre Fracht. Und genauso viele Guides. Jedes Pferd wird auf dem kleinen Marsch von einem Führer an die Hand genommen. So haben auch Reitanfänger die Möglichkeit aufzusitzen. Über ein Podest geht es in den Sattel. Der besteht nicht etwa aus Leder, sondern aus bunten Kleiderfetzen. Wenn es an irgendetwas in der Dominikanischen Republik nicht mangelt, dann an Improvisationstalent. Die Sättel werden von Hausfrauen in Heimarbeit gefertigt, scharfe Scheren sorgen für fotogenen Fransenlook.

Bunte Farbtupfer setzen auch die vielen Früchte, die entlang des Wegs wachsen: Mangos, Papayas, Orangen, Kakao und Kaffee. Jose Manuel, mein persönlicher Guide, reißt ein Blatt eines Orangenbaums ab und hält es mir unter die Nase: Intensives Tropenaroma, wie es nur vor Ort ausströmt. Es würde womöglich selbst den inzwischen verstorbenen Orangenpapst Onkel Dittmeyer wieder zum Leben erwecken. In den Obstcontainern auf dem langen Weg nach Europa verduftet dieses unvergleichlich karibische Aroma unwiederbringlich.

Paula, das Pferd, hat dafür keinen Sinn. Die Stute achtet darauf, wo sie hintritt. Kleine Felsbrocken im Schlamm machen den Pfad zu einem Hindernisparcours. Die Pferde sind das ganze Kapital ihrer Besitzer. Sie werden auf zahlreichen großen und kleinen Ranches rund um El Limón gehalten. Reiseagenturen fordern täglich den Bestand an. In der Hochsaison bis zu einhundert Furys.

Die Guides sind in der Regel junge Erwachsene aus den umliegenden Dörfern. Dank des Wasserfalls plätschert Geld in ihre Kassen. Ansonsten leben 80 Prozent der Bevölkerung auf der Halbinsel Samaná von der Landwirtschaft. Hauptsächlich auf Kokosplantagen. Kokosnüsse gibt es im Überfluss. Klima und Böden sind enorm fruchtbar.

Von schätzungsweise 24 Millionen Palmen im ganzen Land stehen auf der vergleichsweise kleinen Halbinsel allein sieben Millionen Exemplare. Auf rund 700 Quadratkilometer verteilt. Eine Dichte, die weltweit ziemlich einmalig sein dürfte. Das wäre ungefähr so, wie wenn in Berlin achteinhalb Millionen Eichen stünden. Stellenweise erinnert der Bewuchs eher an einen Palmen- denn an einen Regenwald.

Stichwort Regen: Nach einer knappen Dreiviertel Stunde ist die Naturschönheit erreicht. Es gießt und schüttet in Strömen - obwohl der Himmel blau ist. Der Rio Limón stürzt mitten in der Wildnis rund 30 Meter abwärts. Wir stehen vor dem Salto de Limón. Kaskadenartig ergießt sich das Wasser, das wie ein seidener Schleier bemooste Felsen verhüllt.

Eine Szenerie wie eine Filmkulisse. Es würde einen nicht wundern, wenn urplötzlich die einstige Filmikone Bo Derek unterm Wasserfall auftauchte und sich ähnlich wie in der Tarzan-Verfilmung von 1981 das weiße Leibchen durchnässen ließ.

Die Sonne zaubert faszinierende Kristalltöne aufs fallende Wasser und ins Becken, in dem Ausflügler ein erfrischendes Bad im klaren Nass nehmen. Über einen breiten Sturzbach rauscht der Fluss Rio Limón talwärts. Wer beim Überqueren der Schnellen Angst vor einem Ausrutscher hat, dem wird von Guides die Hand gereicht - Kinder und Blondinen zuerst. Da kann der Latino-Macho einfach nicht aus seiner Haut. Und will vermutlich auch nicht. Zwei besonders wagemutige Führer klettern die glitschigen Felswände hoch. Aus etwa 15 Metern stürzen sie sich in die Tiefe.

Samaná-Besucher tun gut daran, sich nach einem Besuch des Wasserfalls auch in den Alltag der Halbinsel zu stürzen. Manchem Vielreisenden gilt diese Ecke der Dominikanischen Republik als die schönste und sympathischste. Mit dem Playa Rincon etwa, am Rand des Dorfs Las Galeras, wartet gar einer der paradiesischsten Strände der ganzen Karibik, x-fach fotografiert.

Das nächste größere Ding erwarten Spekulanten etwa 40 Kilometer weiter südlich, in Santa Barbara de Samaná, kurz: Samaná. Allein die Fahrt dorthin ist ein Erlebnis. Auch für die Augen: Häuser in schillernden Farbtönen unter Palmenmeeren. Sonntags wird's besonders bunt, dann ist Waschtag. Kleidung, Teppiche, Decken und Matratzen in allen Farben trocknen über Büschen und Sträuchern, Gartenzäunen und Einfahrtstoren. Selbst Leitplanken werden als Wäscheständer zweckentfremdet.

Wenige Kilometer vor Samaná bietet sich ein fantastischer Ausblick auf die Bucht von Samaná. Wie eine überdimensionale Badewanne liegt sie unterhalb der Hügellandschaft. Hie und da verirrt sich ein Kreuzfahrtschiff hierher, einige wenige Segler genießen die Einsamkeit auf dem Wasser. Kein Wunder, schlugen zuletzt immer mehr Investoren in dieser Idylle auf.

Die Stadt hat bislang ihren ursprünglichen Charme behalten. Der Alltag ist lebhaft und zuweilen karibisch-chaotisch. Vor wenigen Jahren hat sich eine spanische Luxushotelkette bereits die Premiumlage oberhalb der Stadt gesichert und ein Komforthotel errichtet.

Außerdem wurde in Hafennähe ein buntes Einkaufs- und Erlebniszentrum installiert. "Pueblo Principe" entstand im Stil eines bunten Dorfs - eine karibische Mall gewissermaßen. Von der homogenen Architektur könnten sich deutsche Stadtverschandeler gerne inspirieren lassen. Innerhalb weniger Jahre soll eine Marina mit fast 300 Jachtanlegestellen hinzukommen.

Noch herrscht in den kreolischen Restaurants im kleinen Hafen beschauliche Ruhe. Doch das könnte sich bald ändern. Dann gibt es womöglich von Samaná-Stadt aus einen Run auf den Salto de Limón - und die Gummistiefel.



> Allgemeine Auskünfte erteilt das Fremdenverkehrsamt der Dominikanischen Republik in Frankfurt, Telefon 069 9139 7878, www.godominicanrepublic.com. Weitere Informationen auch unter www.dominican-republic.de und www.the-samana-page.com.

> Anreise: Ganz bequem mit Condor von Frankfurt nach Punta Cana, viermal wöchentlich, oder nach Puerto Plata, jeweils freitags, ab 349 Euro einfache Strecke, www.condor.de. Von dort weiter mit dem Mietwagen oder Bus. Die Straßen in den Nordwesten sind mittlerweile größtenteils gut ausgebaut. Von Punta Cana aus kann auch nach Samaná geflogen werden. Buchbar bei örtlichen Reiseagenturen.

> Pauschal reisen: Der Reiseveranstalter FTI Touristik (www.fti.de) bietet Komplettangebote für die Halbinsel Samaná. Zum Beispiel 7 Tage All inclusive für 2 Personen im Gran Bahia Principe Cayacoa, inklusive Flug ab Frankfurt, ab 1401,00 Euro (beispielsweise 6.-13. oder 19.-26. Januar 2014).Ausflüge zum Salto de Limón bieten örtliche Veranstalter an, etwa Hola Tours & Travel (www.holatours.com).

>Übernachten: Das Hotel Gran Bahia Principe Cayacoa liegt erhöht über Samaná, mit einmaligem Blick auf Hafen, Bucht und den Nationalpark Los Haïtises. Die noch relativ neue Herberge bietet komfortable Zimmer, eine gepflegte Gartenanlage und bemühtes Personal. Mit dem Panoramalift schwebt man zum Haussandstrand. Ein Doppelzimmer ist ab 80 Euro buchbar, www.bahia-principe.com. Das Hotel Gran Bahia View liegt zentral in Samaná-Stadt. Einfache, saubere Vier Wände zu zivilen Preisen, Doppelzimmer ab 14 Euro, mit Klimaanlage ab 24 Euro, Avenida Circumvalacion No.4, Santa Barbara de Samaná.

> Essen und Trinken: Die Terrasse des Caracola-Restaurants bietet eine herrliche Aussicht auf die Bucht und frische Meeresfrüchte in allen erdenklichen Variationen, etwa kreolische Shrimps mit viel Knoblauch für 7 Euro, Plaza Pueblo Prinicipe, Santa Barbara de Samaná. Der Traum von frischer Pina Colada unter Palmen oder Coco Loco direkt aus der Kokosnuss gesüffelt geht am Playa Cayacoa in Erfüllung. Zu erschwinglichen Preisen (rund 3 Euro) etwa in der Beach Bar Colega.

> Unternehmen: Wer mit Reggaeton und Merengue abfeiern will, muss sonntags nachmittags an den Playa Anadel gehen.