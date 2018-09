Die Tram durch Lissabon ist ein Nationalheiligtum - Eine Fahrt unterliegt speziellen Regeln - Heiko P. Wacker hat ein paar Runden durch die Stadt gedreht

Es ist noch früh an diesem Morgen in Lissabon, selbst der Tejo glitzert verschlafen. Und doch ist dies die beste Zeit, um die legendäre "28" zu erleben, die bereits durch Lissabon rollt. Es quietscht, in engen Kurven ein wenig mehr, der Kompressor rattert, der Stromabnehmer flitzt an seinem Kabel entlang: Wer erstmals einer "Remodelado" begegnet, der wird den Moment nicht mehr vergessen. Denn dies ist nicht nur eine Straßenbahn - dies ist ein unglaublich charmanter Anachronismus. Und doch eine verkehrstechnische Notwendigkeit.

An der Haltestelle vor der Kathedrale bin ich um diese Uhrzeit noch alleine, was an sich schon eine kleine Sensation darstellt. Immerhin gilt eine Fahrt mit der 28 vielen als Höhepunkt eines Besuchs in der portugiesischen Hauptstadt, führt doch die Strecke durch einige der schönsten Stadtviertel: Baixa, Graça, Alfama oder Estrela sind Legende. Und doch ist die Linie zunächst einmal ein ganz normales Verkehrsmittel - das zusätzlich auch noch die Touristen lockt, scheinen die Bahnen doch aus der Zeit gefallen. Was ja gewissermaßen auch stimmt.

Schon die Anzeige des Fahrtwunsches erfolgt auf sehr persönlicher Ebene, per Handzeichen und zuweilen Augenkontakt. Natürlich nicht hektisch wedelnd, das machen nur Anfänger, sondern lässig und entspannt, mit einem waagrechten Finger - das genügt. Weniger darf aber auch nicht sein: Wer sich nicht regt, der wird ignoriert. Punktum, die klappernde Tür bleibt verschlossen, die Bahn rauscht weiter.

Wer Lissabon besucht, der tut gut daran, sich zu informieren. "Das ist vielleicht unser größtes Problem", meint einer der Fahrer - "nenn’ mich einfach Rui" - während er die per Druckluft betätigte Tür schließt, den Hebel des Nockenfahrschalters hochschiebt und die Bahn losrollen lässt. "Die Menschen sehen nur die alte Optik - und nicht die Notwendigkeit, dass das eines der wichtigsten Transportmittel in der Stadt ist, für das man ganz normal eine Fahrkarte kauft und gut", führt er aus, während er parallel einer chinesischen Familie Tickets verkauft. Die gibt es direkt in der Tram ab 2,85 Euro, eine Tageskarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel kommt auf 6,15 Euro, dann ist aber auch die Metro inklusive.

Die Besucher aus Fernost, inzwischen strömen immer mehr Touristen auf die Straßen, blicken derweil auf den Holzboden, die alten Glasschiebefenster, die nur sacht gepolsterten Bänke, die Überwachungskamera an der Decke - Moderne und Klassik treffen sich einvernehmlich - oder den elektronischen Kartenleser neben dem Fahrer, der gerade mal wieder laut klingelnd hinter einem falsch auf den Schienen geparkten Auto steht. Machen kann er nichts, nur gelassen bleiben, warten, bis das Auto wegfährt. "Manche regen sich dann leicht auf", meint Rui. "Mir ist das wurscht. Ich kann es ja doch nicht ändern, also warte ich eben." Er lächelt, stört sich nicht: "Im Gegenteil, ich mag die alten Bahnen, das macht noch richtig Spaß hier", verrät er grinsend, während sich hinter seiner Tram bereits zwei weitere aufgereiht haben.

"Klümpchenbildung" - solche Bahnkolonnen gibt es immer wieder. Und auch wir rumpeln schließlich im Dreierpack durch die Alfama, manchmal auf Tuchfühlung an den Fassaden entlang. Mitunter sind die Straßenfluchten nur vier Meter breit - und damit zu eng für jeden Bus, zu eng für jede "moderne" Tram. Und damit wäre auch das Rätsel der "Remodelado" geklärt.

Die Wagen selbst stammen zum Teil aus den 1930er-Jahren, und erfüllten treu ihren Dienst in den engen Gassen. Das Streckennetz hat einige Besonderheiten und ist damit weltweit einzigartig: Die Spurweite misst 900 Millimeter, manche Kurvenradien liegen bei unter zehn Metern, manche Steigungen bei 14,5 Prozent - und zudem würden sich moderne Stromabnehmer ständig in den Wäscheleinen verheddern. Dazu kommen noch Gleisverschlingungen, enge Durchfahrten und eingleisige Abschnitte, an denen noch vor wenigen Jahren Mitarbeiter den Verkehr regelten.

Das übernehmen heute Ampeln - und auch die Technik der Bahnen wurde modernisiert, wobei sich ein deutsches Konsortium mit seinem Angebot durchsetzen konnte. Die Federführung lag bei Ferrostahl in Essen, Kiepe aus Düsseldorf lieferte die elektrischen Bauteile, AEG aus Nürnberg die mechanischen. "Das Problem war ganz einfach der Mangel an Alternativen", erklärt Paulo Mendonça, den ich im Depot von "Carris" besuchen kann, der "Companhia de Carris de Ferro de Lisboa", jenem Verkehrsunternehmen, das einen Großteil der städtischen Linien betreibt. "Die steilen und engen Straßen gerade in der Alfama kann man nur mit zweiachsigen Bahnen befahren." Die letzten derartigen Wagentypen gingen indes in den 1950er-Jahren in Serie, der zeitliche Abstand zu den ohnehin vorhandenen Bahnen Lissabons war also marginal. Zudem sollte das Erscheinungsbild erhalten bleiben, die Technik aber modernisiert.

"Und genau damit begannen wir Mitte der 1990er-Jahre", erklärt Paulo, der diesen Herbst genau neun Jahren bei Carris ist, seine Abschlussarbeit zuvor über die Karlsruher Tram geschrieben hat, und hier vor allem über die Technik, die es den Karlsruher Bahnen erlaubt, auf Bundesbahnstrecken wie auf innerstädtischen Trassen zu fahren. Dass auch die Fächerstadt ihre Probleme hat - die Fahrgäste murren, weil die Tickets stetig teurer werden, Personalmangel herrscht und Bahnen ausfallen -, das bedauert Paulo.

Sein Job ist heute der ÖPNV in Lissabon, wo sich die historischen Wagen nicht nur auf der Linie 28 finden, sondern auch auf den deutlich weniger von Touristen ins Visier genommenen Linien 12, 15, 18 oder 25, auf die ausweichen sollte, wem das Gedränge in der 28 zu viel wird. Vor allem über den Nachmittag ist sie oft gnadenlos überfüllt: Knackvolle Bahnen, die an den Wartenden vorbeirauschen müssen, sind nun ebenso die Regel wie die Notwendigkeit, das Portemonnaie gut festzuhalten. Entsprechende Warntafeln weisen auf Taschendiebe hin - gut so.

Idealerweise kann man nun aber auch einen gelassenen Stopp an einer der Endhaltestellen der 28 machen. Dabei ist der "Galão", diese unverwechselbare Spezerei, die man mit "Milchkaffee" nicht mal ansatzweise beschreiben kann, am Praça Martim Moniz mit 1,50 Euro ein wenig teurer als an der Wendeschleife im vornehmen Stadtteil Estrela, wo die Basilika die Besucher ebenso lockt wie der "Jardim", dieser Stadtpark, der wie ein Botanischer Garten daherkommt. In einem umgebauten Überseecontainer hat sich eine Kneipe namens "red" einquartiert, der Galão kommt auf einen Euro: Für Kaffeeliebhaber ist Lissabon ein Eldorado.

Und natürlich gibt es auch gegenüber der Einfahrt zum Zentraldepot von Carris einen Galão, wobei man sich vorher einen Besuch im Museum gönnen sollte, das diverse Exponate der Bus- und Straßenbahngeschichte vereint. Es liegt direkt unter der über zwei Kilometer langen "Brücke des 25. April", einem Wahrzeichen der Stadt: Einer der mächtigen Pfeiler erhebt sich direkt im Depot neben den Werkstätten. Hier werden die Bahnen - auch die ganz modernen - fit gehalten. Und natürlich werden hier auch die historischen Fahrzeuge mit ihrem Holzchassis immer und immer wieder restauriert, selbst nach einem Unfall. "Wir sanieren ungefähr acht Bahnen im Jahr von Grund auf", erzählt Paulo. "Da muss Holz ersetzt werden, oder auch mal die Leinwand auf dem Dach. Und natürlich gibt es einen frischen Anstrich im klassischen Gelb unserer Firma." Bei Carris arbeiten nicht nur gut tausend Leute - man hat auch ein eigenes "Konzerngelb" für die Fahrzeuge. Paulo grinst.

Dieses Gelb harmoniert ganz besonders gut mit der Straßenbeleuchtung: Abends rollen die Bahnen wieder ins Depot, wer vor dem Santo Amaro sitzt, kann sie dabei beobachten. Bei einem Galão - oder gerne bei einem Becher Wein. Dann wird "der Abend eingetrunken", wie es Konstantin Wecker einst besang, nun legt sich die Dunkelheit über die Stadt. Und während die Nachtschwärmer losziehen, und der Tejo unter den Sternen glitzert, steht die "Remodelado" still. Bis zum nächsten Morgen - wenn es sich wieder lohnt, früh auf den Beinen zu sein …