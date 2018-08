Von Tina W. Engler

Über die Vielfältigkeit und Schönheit der mit über 20 Millionen Jahren ältesten Insel der Kanaren, wusste der baskische Philosoph Miguel de Unamuno schon im Jahre 1924 zu berichten. Er verbrachte gleich mehrere Monate auf dem kargen Eiland und hatte viel Zeit zum Sinnieren: "Eine Wüste ist dieser erhabene und geliebte, weltabgeschiedene Erdenfleck Fuerteventura - eine der Inseln, die man einst die Glückseligen nannte … ein nacktes, skeletthaftes, karges Land..., ein Land, das eine ermüdete Seele zu stählen vermag", so beschrieb er den Platz seines unfreiwilligen Aufenthaltes.

Als politisch Verbannter wurde er in die damals ärmste Region Spaniens geschickt und lernte dort die Abgeschiedenheit und die Einsamkeit zu lieben. Seitdem hat sich viel getan, obwohl es noch heute auf der zweitgrößten Insel der Kanaren mehr wilde Ziegen als Menschen gibt. 61 Bewohner pro Quadratmeter treffen statistisch betrachtet auf 78 Ziegen.

Hintergrund Anreise: Mehrmals wöchentlich gehen Flüge ab Frankfurt direkt nach Fuerteventura. Ab 120 Euro, buchbar über www.tuifly.com Übernachten: Das puristisch designte 4-Sterne-Hotel "Barcelo Corralejo Sands" mit mehreren Pools liegt mitten in Corralejo. Strände, Geschäfte und Restaurants/Bars sind fußläufig [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mehrmals wöchentlich gehen Flüge ab Frankfurt direkt nach Fuerteventura. Ab 120 Euro, buchbar über www.tuifly.com Übernachten: Das puristisch designte 4-Sterne-Hotel "Barcelo Corralejo Sands" mit mehreren Pools liegt mitten in Corralejo. Strände, Geschäfte und Restaurants/Bars sind fußläufig zu erreichen, es gibt einen kostenlosen Shuttle zu den "Grande Playas" im Naturschutzgebiet. Ein Doppelzimmer mit Halbpension kostet ab 70 Euro pro Person. Buchbar über TUI als Package, vier Übernachtungen mit Halbpension inklusive Flug, ab 445 Euro. www.tui.com, Calle la Acacia, 1, 35660 Corralejo - Telefon: +34.928.43.04 42www.barcelo.com/barcelohotels/de_ de/hotels/spanien/canarias-fuerteventura/hotel-barcelo-corralejo-sands/ Selbstversorger, die eine ruhige Umgebung schätzen, sind bestens im "Cotillo Lagos" an der Lagune in El Cotillo aufgehoben. Studios und Apartments für 2 bis 8 Personen, direkt am Strand. Pro Übernachtung ab 52,50 Euro, je nach Saison. Telefon +34.928.175388.- Fax +34928532038 E-Mail info@cotillolagos.com - www.cotillolagos.com Aktivitäten: Ein Abstecher auf die Corralejo vorgelagerte, autofreie Insel "Los Lobos" lohnt sich. Mehr Ruhe geht nicht. Am schönsten sind die vierstündigen Ausfahrten mit dem Katamaran (Erwachsende 55 Euro, Kinder 35 Euro) www.fuertecharter.com. Surfen lernen ist ganz einfach in der "Aloha Surf Company" in Corralejo. Ein 3-Tages-Kurs in der Gruppe kostet 145 Euro. Telefon +34.928.854.337 www.alohasurfacademy.com Allgemeine Auskünfte erteilt das Spanische Fremdenverkehrsamt - München Telefon: 089.530.74.- 612 - E-Mail: munich@tourspain.es Kontakt auch über die Webpage www.spain.info Spezielle Infos zu Fuerteventura www.visitfuerteventura.es

Mittlerweile kommen Sonnenanbeter und Ruhesuchende freiwillig auf die ehemalige Insel des Verbannten. Circa 2,2 Millionen Besucher sind es jährlich - vor allem aus Deutschland, England, Italien und den skandinavischen Ländern. Sie finden vor, wonach sie sich sehnen - und das selbst in der Hochsaison: Verschwiegene Plätze und insgesamt über 100 Kilometer Strände. Fuerte, so die Kurzform, bietet auch 92 Jahre nach Unamuno’s Beschreibungen immer noch ganz viel Platz zum Sein.

Ruhe, Einsamkeit und unaufgeregte Natur, die sich in ihrem Purismus, ihrer Kargheit in verschiedensten Erdtönen fast wüstenähnlich zeigt - Kakteen und Windräder zieren die Insel. Zugegeben ist das nicht jedermanns Terrain. Die, die es zu schätzen wissen, für jene mit dem Blick Verliebter, scheint die Insel in ihrer Einfachheit vor Schönheit nur so zu strotzen. Ein magischer Platz, an dem man den Elementen ganz nah ist. Wellen und Wind machen die Insel zum Eldorado für Windsurfer und Wassersport-Freunde. Sie bietet pure Entspannung und damit ein wohltuendes Kontrastprogramm zu den anderen Kanareninseln, wie Gran Canaria oder Teneriffa, in deren Ferienzentren Animateure rund um die Uhr für Kurzweil sorgen. Das Klima, mit einer Durchschnittstemperatur von rund 24 Grad, stetigem Wind und rund 300 Sonnentagen im Jahr, zählt zu dem besten der Welt und ließ die rund 120 Kilometer vor der marokkanischen Küste entfernte, wüstenähnliche Vulkaninsel in den letzten Jahrzehnten zu einem der beliebtesten Reiseziele für Europäer werden.

Als die ersten Touristen in den frühen siebziger Jahren die 1860 Quadratkilometer große Insel besuchten, fanden sie kaum etwas anderes vor als Sand, Lavageröll, Strände und kleine Fischerdörfer, wie das im Norden gelegene Corralejo, das inzwischen genau wie Jandia und Morro Jable im Süden zum Tourismusmagneten avanciert ist. Damals waren zum Beispiel die Politiker Walter Scheel und Willy Brand mit ihren Familien hier. Fuerte galt als Geheimtipp, als touristisches Niemandsland. Eine beschwerliche, fünfstündige Anreise über endlose Schotterpisten führte die ersten Reisenden vom damaligen Flughafen bis nach Jandia, der heutigen Hochburg deutscher Touristen. Der Norden mit dem sich ständig weiter ausbreitenden Hauptort Corralejo und seinen schier endlos wirkenden Dünenstränden, den Grande Playas, wurde erst später erschlossen. Noch Ende der achtziger Jahre war Corralejo nicht mehr als ein typisch spanisches Fischerdörfchen. Im alten Hafen, vis à vis der Schwesterinsel Lanzarote, gingen die Fischer ihrem Tagwerk nach. Sie fuhren täglich hinaus, um köstliche Fische und anderes Meeresgetier für die vielen kleinen Restaurants wie dem "Sotavento", dem "Vista Los Lobos" oder das Strandrestaurant "Corinthia" zu fangen. Der Ort verströmte eine sanfte Schläfrigkeit - aber nur solange, bis die Surfer aus aller Welt den Norden für sich entdeckten. Damit hielten Surfshops, Surfschulen und immer mehr Restaurants und Geschäfte Einzug.

Die ersten größeren Supermärkte entstanden für die neu geschaffenen Apartmentanlagen, bis dann in den frühen Neunzigern auch die großen Hotelketten mit Häusern im drei- bis fünf-Sterne-Bereich nachzogen. Heute bietet Corralejo eine perfekte Infrastruktur für die Urlauber und selbst Vergnügungssüchtige kommen in den kleinen Bars am Marktplatz, im ehemaligen Dorf, der heutigen "Old town" oder an der Hafenpromenade auf ihre Kosten. Moderne Einkaufszentren säumen die lange Hauptstraße. Viele Produkte sind steuerfrei und somit günstiger als hierzulande. Die Anreise ist leicht: Vom Flughafen in der Hauptstadt Puerto del Rosario sind es nur 40 Minuten bis in den Ortskern. Doch all das ist für die meisten Gäste nur sekundär. Was die Insel wirklich einzigartig macht, ist das Licht und die Reduktion auf den Ursprung: Die einzigartige Symbiose aus sanft geschwungenen, im Sonnenlicht rötlich schimmernden Hügeln und Hängen, schwarzem Lavagestein und weißem Sand ist der krasse Gegenentwurf zur Reizüberflutung. Die Stille lässt einen ins Innerste lauschen, nichts lenkt ab. Die Bilder beruhigen den Geist. Verweilen, nur der Augenblick zählt. Den Sandkörnern zuschauen, während sie im Wind tanzen, stundenlang durch die Wanderdünen von Corralejo laufen, als wäre man der einzige Mensch auf dem Planeten und dem Spiel der Sonne zuschauen, die die Szenerie in jeder Sekunde in andere, sanfte Farben taucht.

Geschehen lassen, ohne Druck, etwas zu verpassen, denn es gibt keine besonderen Sehenswürdigkeiten, die auf der "to do"- Liste der Reisenden stehen, nichts, was unbedingt erledigt oder erlebt werden muss. Außer vielleicht den Sonnenuntergang im Hafen des rund 20 Kilometer von Corralejo entfernten Fischerdorfes El Cotillo zu bewundern. Oder eine kleine Strandwanderung zum Leucht-turm "El Faro" zu machen und sich anschließend an den kleinen runzligen Salzkartoffeln, "Papas Arrugadas" mit herrlicher roter Knoblauchsoße, der "Mojo", zu laben. Dazu kommt frischer Bacalao, Stockfisch, auf den Tisch und ein süffiges Glas Rotwein. Hier im Restaurant "La vaca Azul" in El Cotillo steht die Zeit still. Nichts lenkt ab vom Sein. Das Meer rauscht, die Gischt schlägt gegen die Hafenmauern. Die raue, doch friedlich wirkende Landschaft verschärft den Blick auf das Wesentliche, stimmt glücklich. Manchmal ist weniger eben mehr, in der "Oase in der Wüste der Zivilisation".