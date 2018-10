New York (dpa/tmn) - Dreckig, schmuddelig und eng: So wird der New Yorker Flughafen La Guardia oft beschrieben. Jetzt soll er für 3,6 Milliarden US-Dollar (rund 2,7 Milliarden Euro) ein komplett neues Terminal bekommen, kündigte Gouverneur Andrew Cuoma an. La Guardia ist einer von drei Airports rund um New York, neben John F. Kennedy und Newark. Er liegt lediglich rund 13 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Das Haupt-Terminal wurde bereits 1964 eröffnet. Bislang gibt es kaum Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Das neue Terminal soll rund 17,5 Millionen Passagiere pro Jahr fassen. Die drei anderen Terminals des Flughafens sollen zunächst nicht renoviert werden.