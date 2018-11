Von Roland Karl

Als Ende des 19. Jahrhunderts der Straßenbauer Thomas Baines Pässe und Tunnel aus sperrigen Felslandschaften sprengte, entstand die erste durchgehende Verbindung zwischen Kapstadt und dem 850 Kilometer entfernten Port Elizabeth quer durch die Kleine Karoo. Heute absorbiert die küstennahe N2-Trasse den Verkehr, was der entleerten R62 ein beschauliches Road-Movie beschert, das seine aufregendsten Szenen zwischen Montagu und der Straußenstadt Oudtshoorn abspielt. Wobei sein geografischer Auftritt exakt der "Klein Karoo Wine Route"« entspricht, der längsten der 22 südafrikanischen Weinstraßen, die sich noch ein abenteuerliches Stück weiter über den Swartbergpass bis in den idyllischen Bergort Prince Albert zieht.

Ab Kapstadt führt die N1 zur Brandy-Stadt Worcester, Church Square mit prachtvoller kapholländischen Kirche und einer Handvoll Museen sind hier die Pflicht. Am Fuße der Langeberg Mountains lebt die historische Weinperle Robertson von fruchtbaren Rebgärten, der Rosen- und der Pferdezucht. Der Kogmanskloof-Pass ist der Einstieg zur Route 62, die von Montagu, der ersten Etappenstadt, geschickt vermarktet wird: Vielfach zeigt sich zwischen Bath und Church Street das dem US-Orginal nachempfundene R62-Emblem, auch vor der "Nederduitse Gereformeerde Kerk", die seit 1854 das Zentrum des gemütlichen Landstädtchens schmückt.

Hintergrund ■ Allgemeine Auskünfte erteilt das Tourismusbüro South African Tourism, Friedensstr. 6-10, 60311 Frankfurt, Telefon 0800 118 91 18 (kostenlos), www.dein-sued- afrika.de. Info zu Heidelberg gibt es auf der Website www.heidelbergwc.co.za, Telefon 0027 28 722 1170, 50 Eksteen St., Heidelberg 6665 sowie (bei Johannesburg) [+] Lesen Sie mehr ■ Allgemeine Auskünfte erteilt das Tourismusbüro South African Tourism, Friedensstr. 6-10, 60311 Frankfurt, Telefon 0800 118 91 18 (kostenlos), www.dein-sued- afrika.de. Info zu Heidelberg gibt es auf der Website www.heidelbergwc.co.za, Telefon 0027 28 722 1170, 50 Eksteen St., Heidelberg 6665 sowie (bei Johannesburg) www.heidelberggp.co.za. ■ Anreise: Ab Frankfurt fliegen South African Airways und Lufthansa im Verbund der Star Alliance (www.flysaa.com, www.lufthansa.com) über Johannesburg nach Kapstadt, ab 780 Euro retour, sowie Condor (www.condor.com ) im Sommerhalbjahr über Windhuk/Namibia ab 630 Euro retour. Weiter mit dem Mietwagen von Kapstadt nach Montagu in zwei Stunden, gut und günstig gebucht über www.billiger-miet- wagen.de, ab 200 Euro für 2 Wochen. ■ Übernachten: Im Karoo Art Hotel, 15 Zimmer und The Gallery Restaurant, historisches Ambiente, Baujahr 1888, Kunst & Kultur, Auszeichnung Diners Club Diamond Award, liebevolle Einrichtung, Garten & Pool, zentrale Lage, 30 Van Riebeeck Street, Barrydale, www.karooarthotel.co.za. Ein Doppelzimmer kostet ab 60 Euro pro Nacht. Oder im Montagu Country Hotel, historischer Art-Déco-Bau aus dem Jahr 1875, sehr schöne Gartenanlage, Pool, Piano-Bar, Restaurant, Bath St., Montagu, www.montagucountryhotel.co.za. Auch hier ist ein Doppelzimmer ab 60 Euro pro Nacht zu haben. ■ Essen und Trinken: Der drastisch abgewertete Rand gegenüber Euro/Dollar macht Südafrika für Gourmets zum Schlaraffenland: Generell ist ein gutes Essen inklusive Getränke für wenig mehr als 10 Euro zu bekommen. In Montagu: The Mystic Tin, sehr spezielles Restaurant mit romantischem Garten, vorzügliche Menus ab 12 Euro, gute Weine ab 1,50 Euro/Glas, beste Adresse am Platz, Reservierung empfehlenswert, 38 Bath St., Montagu, Telefon 0027 74 886 35 21, www.themystictin.co.za. ■ Der besondere Tipp: Wie wäre es mal mit einem etwas anderen Gefährt? "Get your kicks" mit der Harley on Route 62, Best’ting Tours, 7 Voortrekker St., Robertson, Telefon 0027 82 494 72 72, www.bestting.co.za, oder im 1956er Cadillac 62 Sedan de Ville mit Gert Lubbe auf Weinprobe, c/o Montagu Country Hotel, Bath St., Telefon 0027 23 614 31 25, www.montagucountryhotel.co.za.

Die zweite Etappe führt zwischen mächtigen Felsmassiven durch fruchtbare Täler bis nach Barrydale. Aufgrund seiner Traumlage am Huis River gedeihen im idyllisch von Hügelketten umrahmten Tal Rosen, Steinobst und Wein. Der spirituelle Energiefluss hat kreative Aussteiger und Individualisten aller Art angelockt, sowie zunehmend gut situierte Pensionäre, die sich einen Lebensabend im trockenen und überhaupt sehr vorzüglichen Klima des zauberhaften Karoo-Städtchens einrichten, weshalb man an der Tankstelle "The Route 62-Stop" unbedingt abzweigen und zum Sightseeing in die Van Riebeeck Street einbiegen muss.

Um hübsche viktorianische Domizile generieren Kunstschaffende, Hobby-Imker, Galeristen, B&B-Vermieter und Produzenten selbstgekochter Marmelade ihr spezielles Ambiente, von dem auch das "Karoo Art Hotel" aus dem Jahr 1888 profitiert. Vor der Weiterfahrt noch schnell Barrydales schneeweißen Kirchbau fotografieren, bevor es über die exzentrischen Road-Stops "Diesel & Créme" und "Ronnie’s Sex Shop" nach Ladismith geht. Route-62-Fahrer vom Neckar zweigen in Barrydale auf die R324 ab, und kurven über eine der grandiosen von Bains’ Gebirgstrassen, den inzwischen geteerten und gut ausgebauten Tradouw Pass, nach Heidelberg.

An Ronnie’s kuriosem Laden hält praktisch jeder, schon um zu gucken. Allerdings ist das einzige, was hier an Sex erinnert, eine große Auswahl an BHs, Slips und verstaubten Strapsen, die wenig sinnlich über Ronnies Biertheke baumeln, und die Geschichte geht so: Als Ronnie seinen Shop zum Verkauf von Farmprodukten eröffnen wollte, hatten seine Kumpels nachts heimlich "Sex" in leuchtendem Rot zwischen "Ronnie’s Shop" gepinselt. Er ließ es schulterzuckend so stehen, merkte aber schnell, das sein neues Firmenlogo deutlich Umsatz brachte. Außer der Reizwäsche über dem Bartresen gibt es aber nur Bier, Obst und Snacks.

Als nächstes Stopover wartet das liebliche Karoo-Städtchen Ladismith mit niedlichen Kolonialhäuschen in verwunschenen Sträßchen auf, eine Handvoll Restaurants, Kneipen und Cafés dient Wanderern als Basis am Fuße des Towerkop. Es folgen die ehemaligen Missionsstationen der Berliner Missionsgesellschaft Zoar und Amalienstein, sowie, jenseits des Huis River Passes, der ein Traumabschnitt für Motorrad-Freaks ist, die Rotweinkapitale Calitzdorp und die Straußenstadt Oudtshoorn. Von hier führt eine grandiose Strecke über den Swartbergpass ins abgeschiedene Bergparadies Prince Albert, das umgeben von Gipfeln, deren Tops 2000 Meter erreichen, am Rand der Großen Karoo-Wüste vor sich hinschlummert.

Die 24 Kilometer lange und gefährlich steile Trasse zu dem durch Bergketten abgeriegelten Gebirgsort sollte Bains’ größtes Bau-Abenteuer und ein Meisterstück werden. Ende 1884 hatten 230 Zwangsarbeiter den schwierigsten Part von Prince Albert bis zum 1530 Meter hohen Swartberg-Gipfel geschafft, 1888 wurde der Pass, der heute Nationaldenkmal ist, eröffnet. Wer sich traut, erlebt eine unglaubliche Serpentinenpiste über Gipfel und haarscharf an Rändern beängstigend steil abfallender Schluchten entlang, schroffe Abgründe, die nur der Schotter und manchmal kniehohe Natursteinmäuerchen von dem da tief unten trennen, aber das Aussichtsszenario ist fantastisch!

Oliven, Obst, Merinoschafe und Weinreben gedeihen in der idyllischen Enklave, die wie Barrydale einen sehr speziellen Energiefluss betreibt. Zu empfehlen ist eine astronomisch geführte Sternegucker-Tour in glasklarer Nacht, oder ein Ghost Walk im Finstern, der Geschichten vergangener Charaktere Prince Alberts erzählt, deren Geister noch immer da irgendwo sind.

Einmal obendrüber, einmal untendurch könnte der Slogan für die wesentlich einfachere aber gleichwohl grandiose Rückfahrt nach Oudtshoorn sein: Auf rund 20 Kilometer zieht sich die gut ausgebaute und geteerte Meiringspoort-Trasse als ebenso großartige Ingenieursleistung in der Tiefe durch bizarre Canyons zwischen steil aufsteigenden Felsgebirgen hindurch und auf spektakulären Brücken über sprudelnde Wasserläufe hinweg.