Von Franz Lerchenmüller

Regen, Regen, Regen. Mal schüttet es wie aus Kübeln, dann wieder fällt das Wasser in dichten Perlenschnüren. Aber es hilft nichts. Wir haben uns den KAT-Walk vorgenommen. Dazu sind wir hier. Jetzt müssen wir auch hinaus.

Eröffnet wurde der Kitzbüheler Alpen-Trail in Tirol erst vor wenigen Wochen und in knackigem Austro-Englisch "KAT-Walk" getauft. Von Hopfgarten im Westen bis Fieberbrunn im Osten misst er 104 Kilometer Länge und umfasst 6400 Höhenmeter. Eingeteilt ist er in sechs Etappen von durchschnittlich 17 Kilometern Länge. Er führt nie über 2000 Meter Höhe hinaus, ist aber kein Spaziergang, sondern erfordert etwas Kondition. Und mit einer Ausnahme ist jedes der Etappenziele auch mit Bus oder Bahn zu erreichen.

Hintergrund Tipps Allgemeine Auskünfte erteilt die Österreich Werbung, Klosterstr. 64, 10179 Berlin, Telefon 00800.400 200 00, www.austria.info. Vor Ort hilft Kitzbühel Alpen Marketing, Hauptstr. 8, AT-6365 Kirchberg in Tirol, Telefon 0043.5356.647 48, www.kitzbueheler-alpen.com. Anreise: [+] Lesen Sie mehr Tipps Allgemeine Auskünfte erteilt die Österreich Werbung, Klosterstr. 64, 10179 Berlin, Telefon 00800.400 200 00, www.austria.info. Vor Ort hilft Kitzbühel Alpen Marketing, Hauptstr. 8, AT-6365 Kirchberg in Tirol, Telefon 0043.5356.647 48, www.kitzbueheler-alpen.com. Anreise: Von Heidelberg mit dem Auto über die A 6, Nürnberg, A 9, München, A 8 bis Inntal-Dreieck, weiter auf der A 93 (in Österreich A 12) bis Ausfahrt 17 Wörgl-Ost, weiter auf der Landstraße bis Kitzbühel, gute 500 Kilometer, knapp fünf Stunden Fahrtzeit. Oder mit der Bahn über München, Rosenheim bis Kufstein, weiter mit dem Bus, ab 39 Euro einfache Strecke, www.bahn.de. Pauschal reisen: Zum KAT-Walk wird eine Pauschale angeboten: Sieben Übernachtungen mit Halbpension, dazu Gepäcktransport auf der ganzen Strecke, pro Person im Doppelzimmer 399 Euro. Wer nicht so viel Zeit hat, verkürzt: Etappe 1 - 3 mit vier Übernachtungen mit Halbpension gibt es für 210 Euro, Etappe 4-6 mit zwei Übernachtungen mit Halbpension für 232 Euro. Buchbar unter Telefon 0043.57507.8500, info@kat-walk.at, www.kat-walk.at, www.kitzbueheler-alpen.com. Übernachten: Im Hotel Tiefenbrunner: Es herrscht eine sehr angenehme, familiäre Atmosphäre im Haus, mitten im Zentrum des Städtchens - und das Dessert-Buffet ist zum Jubeln, Vorderstadt 3, A-6370 Kitzbühel, Telefon 0043.5356.66680, www.hotel-tiefenbrunner.at. Ein Doppelzimmer mit Frühstück kostet hier ab 132 Euro pro Nacht. Oder beim Fuchswirt: Die Zimmer in einem alten Jagdhaus mit schönem Holzbalkon sind im Alpenstil gehalten - und draußen rauscht der Wildbach vorbei, Oberdorf 11, A-6361 Kelchsau, Telefon 0043.5335.40630, www.fuchswirt-kelchsau.at. Ein Doppelzimmer mit Frühstück ist hier ab 76 Euro pro Nacht buchbar. Essen und Trinken: Im Gasthaus Steinberg: Der Vater brennt einen ausgezeichneten Schnaps, der Sohn steht in der Küche und erfindet immer neue Tees, Essige und Salze - alles auch zum Mitnehmen, Hinterwindau 54, A-6363 Westendorf, Telefon 0043.5334.2534, www.gasthaus-steinberg.at. Oder auf der Angerer Alm: Tagsüber gibt es Schlipfkrapfen, Wildwurst und St. Johanner Festsuppe - abends dann edlere Menüs mit Weinbegleitung. Almen am Kitzbüheler Horn Nr. 5, A-6380 St.Johann/Tirol, Telefon 0043.5352.62746, www.angeralm.at. Oder auf der Stanglalm: Klugerweise wählt man, was die Wirtin empfiehlt. Und wenn Mosbeerennockerln dabei sind, sollte man auf jeden Fall zugreifen! A-6372 Oberndorf, Telefon 0043.5352.64725, www.stanglalm.at. Unbedingt machen: Den Alpenblumengarten am Kitzbüheler Horn besuchen - perfekt, um die heimische Gebirgsflora kennenzulernen, ab Hornbahn Bergstation.



Hier in der Windau beginnt der zweite Abschnitt. Von dem aber ist heute nicht allzu viel zu erkennen. Auf Forstwegen und Stiegen geht es gemächlich bergauf, Kühe haben die Wiesenwege ausgetreten, die Schuhe schmatzen im Morast. Der kurze Abstecher zum Kreuz auf dem Lodron-Gipfel erübrigt sich: Die Schönwetterkulisse aus Hohe Tauern und Wilder Kaiser bleibt hinter dem nassen Vorhang verborgen. Aber nach vier Stunden kommt die Untere Lärchenbergalm in Sicht.

Heute ist der Sepp garantiert zu Hause. Sepp Kahn ist 62, drahtig und verbringt die Sommermonate mit seinen zehn Kühen hier oben auf 1500 Metern. Jeden Tag erhitzt er überm offenen Feuer die Milch und schöpft den Käsebruch in die Formen. Im Keller reift ein würziger Tilsiter heran, von dem er jetzt ein paar Scheiben auf den Tisch stellt. Einen Obstler zum Auftauen schenkt er noch ein, dann geht es ans Erzählen. "Alm-Literat" nennen sie ihn in Tirol. Nach dem Melken setzt er sich hin und schreibt Krimis und Theaterstücke. Mehrere Bücher hat er veröffentlicht und man hört dem Mann mit dem weißen Rauschebart gern zu, wenn er eine seiner Geschichten auswendig vorträgt. Ob der KAT-Walk jetzt mehr Touristen bringe? Ihm ist es egal. "Wenn ich was zum Essen da habe, kriegen sie eine Jause. Aber die Arbeit geht vor."

Abends warten Drei- und Vier-Sterne-Hotels auf die Wanderer. Und die Steinpilz-Knödel und Bio-Hendln aus der Region, die auf den Tisch kommen, sind wahre kulinarische Betthupferl.

Jeder der sechs Abschnitte des Wegs hat seine Besonderheiten. Auf der ersten Etappe sind es die geduckten Bauernhäuser mit dem filigranen Glockenturm, der die Familie mittags zum Essen rief. Auf der dritten dominieren Hochmoore und Almrosen. Kahl und karstig wirkt die Hochebene der letzten Strecke zwischen St. Johann und Fieberbrunn, führt sie doch als einzige über Kalkfels. Die vierte, heutige Etappe wiederum steht ganz im Zeichen des Sports. Sie beginnt mit einem steilen Anstieg durch einen alten Bergwald mit grünen Moospolstern. Im Nebel tauchen Schemen von Baumgreisen auf wie spillerige Riesen, eine schmutzige Dunstsuppe brodelt überm Tal, doch dann kommt ER in Sicht: die Skifahrer-Legende. Das Pisten-Wunder. Der Hahnenkamm. "Du stehst am Start, schaust runter und hast das Gefühl, ein Turmspringer zu sein", steht wie ein Motto im Starthäuschen, und man kann Roland Thönis Gedanken beim Blick in die Tiefe sofort nachvollziehen. Steil zieht sich der Weg entlang der Streif hinunter, jenem 3312 Meter langen Parcours, der gewellt ist wie der Kamm eines Gockels. 80.000 Zuschauer drängen sich hier jeden Januar, 85 Grad steil fällt die Piste an der "Mausefalle" ab, die Besten der Welt brettern mit bis zu 140 km/h hinunter.

Kitzbühel begrüßt die Gäste mit Geschäften von Vuitton, Swarovsky und Bogner. Doch das 10.000-Einwohner-Städtchen, das im Winter als Hochburg des Mondänen gilt, hält sich jetzt im Sommer bescheiden zurück. Füllige Rentnerpaare aus Birmingham bummeln durch die Fußgängerzone, Verliebte in Jeansjacken summen mit beim Platzkonzert und ob danach im "Fünferl" oder in der "Villa Licht" noch irgendjemand auf den Tischen tanzt, kümmert die Wanderer nicht mehr allzu sehr. Dusche, Tiroler Gröstl, Weizenbier, Federdecke - die Präferenzen sind klar.

Am nächsten Morgen schiebt der Wettergott eine echte Sonne zwischen die Nebelschlieren, pünktlich zum Aufbruch zur fünften Etappe. Wir nehmen die Seilbahn hoch zum Kitzbüheler Horn. Schöner als im Alpenblumengarten kann ein Morgen kaum beginnen. Neben hellblauem Tibet-Mohn leuchtet das orange Berufskraut aus Turkestan, gelber Enzian reckt seine Fackeln und ein ganzes Beet ist nur Varianten des Edelweiß gewidmet.

Am steilen Hang entlang führt der über ein Jahrhundert alte Ludwig-Schreiber-Steig. Felsnasen ragen vorwitzig übers Nichts, steil fallen die Wände neben dem Weg ab, aber er ist immer noch breit und verlässlich genug. Zwei Löcher im Fels, schräg übereinander, bilden den Übergang zur anderen Seite. Und da steigt er nackt, mächtig und erhaben hinter dem breiten Tal von St. Johann auf: Seine Majestät, der Wilde Kaiser. Gezackt und schrundig sägt sich seine Silhouette in den blauen Himmel, an diesem Tag wird uns sein Bild nicht mehr verlassen. Beschwingt legen wir das letzte Wegstück hinunter nach St. Johann zurück. Und da der Bier-Huber gerade so günstig am Weg liegt und zudem eine der letzten Familien-Brauereien Tirols ist, erweisen wir auch ihm die Ehre und beschließen den Tag auf der Terrasse des Bierturms mit einem frischen, trüben Zwickel. Von noch weiter oben grüßt der Kaiser. Und seine Hoheit signalisiert allergnädigst Zustimmung: Enjoy it, lasst's krachen! Ist schließlich ein Genusswanderweg, dieser KAT-Walk von Tirol - "pure fun", sozusagen. Und den letzten Abschnitt morgen - den macht 's Ihr doch mit links.