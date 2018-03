Von Claudia Diemar

Draußen wirbelt der Schneesturm um die Häuser. In der Werkstatt von Fritz Bircher dagegen ist es warm. Denn Herr Bircher bügelt, mit Sorgfalt und Hingabe. Es sind aber keine Wäschestücke, über die er das heiße Eisen führt, sondern die Laufflächen von Skiern. Fritz Bircher ist Spezialist für das perfekte Skiwachsen. Sein Sportgeschäft liegt nur einen Steinwurf von der Weltcup-Piste am Chuenisbergli entfernt. "Auf die Skier der Rennläufer werden zig Schichten Wachs aufgetragen", erklärt Bircher, bevor er mit einer Bürste den Laufflächen das sogenannte Finish gibt.

Hintergrund ■ Allgemeine Auskünfte erteilt Adelboden Tourismus, Dorfstraße 23, CH-3715 Adelboden, Telefon 0041-3367/38080, www.adelboden.ch sowie Schweiz Tourismus, Gratis-Telefon 00800/100-200-30, www.MySwitzerland.com. ■ Anreise: Mit dem Auto über Bern [+] Lesen Sie mehr ■ Allgemeine Auskünfte erteilt Adelboden Tourismus, Dorfstraße 23, CH-3715 Adelboden, Telefon 0041-3367/38080, www.adelboden.ch sowie Schweiz Tourismus, Gratis-Telefon 00800/100-200-30, www.MySwitzerland.com. ■ Anreise: Mit dem Auto über Bern und Frutigen. Mit der Bahn über Bern bis Frutigen ab 39 Euro pro Strecke, www.bahn.de. Von Frutigen weiter mit Postbus. ■ Übernachten: Im Parkhotel Bellevue, elegant-luxuriöses Haus im Stil der 1930er, erstklassige Küche und schöner Spa-Bereich. Ein Doppelzimmer mit Gourmet-Halbpension kostet ab 350 Euro, www.parkhotel-bellevue.ch. Oder im The Cambrian, Viersterne-Superior-Haus mit ebenfalls sehr schönem Spa-Bereich. Ein Doppelzimmer mit Frühstück ist ab 256 Euro zu haben, www.thecambrianadelboden.com. Oder im Hotel des Alpes, charmantes Haus am Ortsrand, Doppelzimmer mit Frühstück ab 92 Euro, (Halbpensions-Aufschlag etwa 28 Euro pro Person), www.desalpes-adelboden.ch. ■ Essen und Trinken: Ein Muss ist das hervorragende Fondue im Iglu auf der Engstligenalp. Sehr gute Küche serviert das Restaurant "Alpenblick"; ein uriger In-Treff für Drinks ist die Bar der "Taverne". Schönste Hütte im Skigebiet mit gut-günstigen Regionalgerichten ist die "Kühstube". ■ Ski fahren: 210 Pisten-Kilometer im Verbund Adelboden-Lenk. Skipasspreise: 6 Tage Erwachsener rund 270 Euro, Kinder (6 bis 15 Jahre) 145 Euro, Jugendliche (16 bis 19 Jahre) 222 Euro, Senioren ab 65 Jahre 248 Euro. Ermäßigungen für Familien bei Kauf von mindestens zwei Skipässen. Dazu 13 Kilometer Langlaufloipe im Tal sowie weitere 8 Kilometer auf der Engstligenalp. Schlittenwege auf Sillerenbühl und Tschentenalp, mehr als 100 Kilometer Winterwanderwege.

Seit 1956 richtet Adelboden im Januar sein Skirennen aus, das seit 1967 Weltcup-Status hat. Am Dorfplatz ragt eine Stele mit den Fußabdrücken internationaler Skistars auf. Aber ausgerechnet in diesem Jahr, im 60. Jahr seines Bestehens, musste der Riesenslalom wegen Schneemangels abgesagt werden. Denn Adelboden im Berner Oberland liegt zwar auf 1353 Metern Seehöhe, aber sein weitläufiges und wie von einem Landschaftsarchitekten gestaltetes Skigebiet erreicht seine moderat höchsten Punkte auf dem Lavey mit 2200 Meter und dem Dossen mit 2300 Meter. In Zeiten des Klimawandels kann der Schnee sogar in dieser Höhe zuweilen knapp werden.

Der Dossen erhebt sich oberhalb der Engstligenalp, die vor allem als Familienskigebiet genutzt wird. Mit der Gondelbahn geht es steil hinauf, über den gewaltigen Wasserfall, der sich Hunderte von Metern zu Tal stürzt. Im Winter zeigt er sich als ein in Frost erstarrtes Naturwunder, das von Eiskletterern erobert wird. Oben angekommen finden sich einige Schlepplifte, dazu eine Höhenloipe und ein schöner Rundwanderweg zum Winterwandern. Die Alp präsentiert sich als überschaubares Winterparadies wie von anno dazumal.

Bei schönem Wetter ist der Blick auf das allmächtige Wildstrubelmassiv überwältigend. Bei schlechtem Wetter verziehen sich die Wintergäste am liebsten in das riesige Iglu mit seinen sechs Stuben aus Eis und Schnee, wo ein erstklassiges Fondue serviert wird. In Adelboden verzichtet man auf den Unfug, Urlauber zu verleiten, mehr schlecht als recht in einem Iglu zu übernachten, sondern macht ihnen ein solides Angebot: Auf Rentierfellen zwischen Eisskulpturen ein typisches Schweizer Essen zu genießen, das auch in der Kälte heiß bleibt, weil es ja beständig auf kleiner Flamme köchelt.

Das passt zur typischen Adelbodner Art. "S’isch gäbig hie", pflegen die Einheimischen zu sagen, wenn sie erklären wollen, was ihr Dorf ausmacht. Das meint ganz bescheiden, dass es einfach angenehm sei, hier zu sein. So muss es auch dem Hirten gegangen sein, welcher der Sage nach dem Ort seinen Namen gegeben haben soll. Ein paar seiner Tiere waren ihm ausgekommen. Er ging sie suchen, fand sie auf einem Plateau mit saftigem Gras. So schön erschien ihm dieser fruchtbare Flecken Erde, dass er ihn fortan "adligen Boden" nannte.

Die Adelbodner gelten schweizweit als besonders liebenswürdiger Menschenschlag, was auch damit zusammenhängen mag, dass sie seit langem Erfahrung mit Urlaubern haben. Schon 1872 kamen die ersten Gäste und bereits um 1900 setzte mit den Wintersport-Pionieren ein regelrechter Bauboom ein. Insgesamt sieben Grandhotels entstanden, gigantische Bauten mit Erkern und Türmchen wie das Nevada Palace. Der erste Weltkrieg trieb die meisten Hoteliers in die Pleite, die Prunkbauten verfielen, wurden abgerissen. An die Hotelpaläste erinnert allenfalls noch das inzwischen trendig-modern ausgestattete The Cambrian, vormals Grand Hotel Regina.

"Was die Adelbodner auszeichnet? Sportiv und gottesfürchtig sind die Einheimischen, vor allem aber auf eine gute Art selbstzufrieden", meint Franziska Richard, Besitzerin des Parkhotel Bellevue, dem ersten Haus am Platz. Das Bellevue, ein Steingebäude im Stil der neuen Sachlichkeit um 1930, zeichnet sich nicht durch protzenden Luxus, sondern durch eine unaufdringlich gehobene Gastlichkeit aus. Nur wenige Schritte vom Haus entfernt liegt die Talstation der Tschentenalpbahn.

Oben wartet ein weiteres kleines Skigebiet, das vor allem von Einheimischen genutzt wird. Neben wenigen blauen und roten Pisten gibt es eine Schlittenbahn, die in zwei Varianten zu Tal führt. Sie wird nicht nur mit Rodelschlitten befahren, sondern auch mit dem in Adelboden höchst beliebten "Skibock", einer Art Schemel mit Kurzski darunter. Man kann sich die rasanten Gefährte an der Bergstation ausleihen. Die Tschentenalp ist auch der Startpunkt der wohl schönsten Winterwanderung: 600 Meter Abstieg mit weitem Panoramablick in einsamer weißer Landschaft.

Jetzt aber ist es Zeit, wieder auf die Bretter zu kommen, um die weitläufige Skiarena zwischen Luegli, Hahnenmoos, Lavey und dem Chuenisbergli zu erobern. Gemessen an den verkauften Skipässen gehört das Gebiet nach Zermatt und St. Moritz zu den "Top 3 Skigebieten" der Schweiz, wie Tourismusdirektor Urs Pfenniger betont. Rund 210 Pistenkilometer kommen durch den Verbund mit dem benachbarten Lenk zusammen.

Lenk liegt bereits im Simmental, das eine Verbindung in die Westschweiz darstellt. Adelboden aber liegt in einer Art Sackgasse, die am Ende des Tales eine Art natürliches alpines Amphitheater bildet. Ein halbes Dutzend Dreitausender schotten hier das Berner Oberland gegen das Wallis ab. Das mächtigste Massiv ist der Wildstrubel mit seinen drei Gipfeln. Die Einheimischen sprechen mit Stolz vom "schönsten Talabschluss der Welt".

Am Fuß der rabenschwarzen Piste vom Chuenisbergli werden die Tribünen für das Weltcuprennen aufgebaut. Wenn sich hier vom 7.-8. Januar 2017 die internationalen Skistars zu Tal stürzen, verwandelt sich Adelboden in einen Hexenkessel. Bis zu 40.000 Besucher fiebern mit und feiern frenetisch im Ziel. Fernsehen, Radio und Sportreporter aus aller Welt sind vor Ort. Jedes Bett im Tal ist belegt. Tage später, wenn der "Cöp" beendet ist, kehrt der beschauliche Alltag zurück.

Sobald die Tribünen und Absperrung abgebaut sind, fungiert der Auslauf der Weltcupabfahrt neben dem Godi-Lift wieder als Übungshang für die Kleinsten. Die können dann daheim erzählen, dass sie schon Weltcup-Piste gebrettert sind.