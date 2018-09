Von Oliver Gerhard

Von Null auf 4000 Meter - die Straße ins Hochland ist wie ein Fahrstuhl in den Himmel. Mit dröhnendem Motor nimmt der Bus eine Serpentine nach der anderen. Hin und wieder muss Fahrer Manuel kurz bremsen, wenn eine Gruppe Alpakas über die Straße bummelt. Die Vicuñas hingegen, kleinere Vertreter dieser Kameltiere, bleiben lieber in sicherem Abstand zu der Verkehrsader, die Chiles Nordküste mit dem Altiplano verbindet.

Zwei Stunden dauert es, um vom "Erdgeschoss" in den "vierten Stock" der Anden zu gelangen. Ganz unten liegt die Küste mit Stränden und Palmenhainen. Darüber erstrecken sich tief ausgeschnittene Täler - blühende Oasen mit Mais und Zwiebeln, Tomaten und Knoblauch auf den Feldern. Im "dritten Stock" dann die Vorkordillere, eine karge Einöde mit Kandelaber-Kakteen, die bis in 4000 Meter Höhe reicht.

Hintergrund Anreise: Flüge nach Santiago de Chile sind ab 800 Euro, nach Arica in Nordchile ab 1000 Euro inkl. Steuern erhältlich, z.B. bei LATAM Airlines (www.lan.com, www.tam.com.br). Reisezeit: Der Norden Chiles ist ganzjährig trocken, an der Küste ist es warm und sonnig. Die beste Reisezeit [+] Lesen Sie mehr Anreise: Flüge nach Santiago de Chile sind ab 800 Euro, nach Arica in Nordchile ab 1000 Euro inkl. Steuern erhältlich, z.B. bei LATAM Airlines (www.lan.com, www.tam.com.br). Reisezeit: Der Norden Chiles ist ganzjährig trocken, an der Küste ist es warm und sonnig. Die beste Reisezeit für das Hochland liegt im Südsommer zwischen Dezember und Februar - im Südwinter wird es hier zu kalt. Unterkunft: Das modern-komfortable Stadthotel Lastarria liegt in einem der angesagten Stadtviertel von Santiago, Restaurant und Pool auf dem Dach, DZ inkl. Frühstück ab 260 US-Dollar, Merced 294, Santiago, Tel. +56 (2) 23068820, www.thesingular.com. Direkt am Meer mit Strand und Pool liegt das Hotel Arica, Zimmer mit etwas betagtem Retro-Charme, DZ inkl. Frühstück ab 155 US-Dollar, Av. Comandante San Martín, Arica, Tel. +56 (58) 225 45 40, www.panamericanahoteles.cl. Einfach, aber bequem und sauber ist das Hotel Q’antati am Ortsrand von Putre, DZ ab 108 US-Dollar inkl. Frühstück, Hijuela 208, Putre, 56-966 38.998, E-Mail: victours@terra.cl Auskunft: Turismo Chile unter www.chile.travel; Route der Missionen: www.rutadelasmisiones.cl

[-] Weniger anzeigen

"Vierter Stock!", ruft Manuel schließlich, "Altiplano". Das Hochland ist ein Überfall auf die Augen: die gleißende Sonne am Himmel, darunter schneebedeckte Vulkane. Betten aus grasgrünem Moos leuchten aus der Stein- und Geröllwüste. Dann hält der Bus am See von Chungará, einem der höchstgelegenen der Welt, in dessen Oberfläche sich der 6348 Meter hohe Kegel des Parinacota spiegelt. Der Chungará-See ist Teil des Lauca-Nationalparks, in dem eine einzigartige Flora und Fauna unter Schutz stehen: nicht nur Lamas, Guanacos und Vicuñas, sondern auch rund 120 Vogelarten und der seltene Bergpuma. Die Menschen der Region dagegen hat man lange Zeit vernachlässigt: Am Fuße der Berge lebt das Volk der Aymara. Jahrzehntelang war es die Politik, die Ureinwohner zum Arbeiten an die Küste zu locken. Im Hochland entstanden indessen Geisterdörfer, die Kirchen aus der spanischen Kolonialzeit begannen zu verfallen.

Diesen Trend umzukehren, hat sich die "Fundación Altiplano" vorgenommen. Die Stiftung investiert seit rund 15 Jahren in den Aufbau einer "Route der Missionen". Sie restauriert historische Kirchen und unterstützt Aymara, die in die Berge zurückkehren wollen, beim Aufbau von Pensionen und Restaurants. "Ohne Tourismus werden die Dörfer sterben", sagt Christian Heinsen, der deutschstämmige Chef der Stiftung. Gäste aus aller Welt sollen bei Einheimischen wohnen, mit ihnen essen und die Kirchen im Stil des "Andenbarock" besuchen, in denen der katholische Glaube Seite an Seite mit indianischen Ritualen gelebt wird. 37 Gotteshäuser gibt es in der Region, neun davon wurden schon saniert. Manche träumen davon, die Region so berühmt - und wohlhabend - zu machen wie das peruanische Cuzco. Christian Heinsen will das Projekt sogar für das Weltkulturerbe vorschlagen.

Im Dorf Belén, dem Hauptort der "Route der Missionen", ging die Strategie schon auf: Die alte Lehmkirche von 1793 ist saniert, das einstige Pfarrhaus wurde in eine Unterkunft mit Wohnraum und Küche verwandelt. "Der Geschmack von Belén" heißt ein kleines Restaurant, das sich Victoria Mollo mit Förderung der Stiftung aufgebaut hat. Ihre Zutaten produziert die 48-Jährige selbst: Kartoffeln und Mais kommen vom eigenen Acker, daneben weiden Schafe und Alpakas.

Wenn alles gut geht, will die Familie eine Pension eröffnen - für sie hat sich die Rückkehr von der Küste schon gelohnt. Dennoch ist es schwer, die Aymara von dem Konzept zu überzeugen. Die Ureinwohner sind misstrauisch gegenüber Initiativen von Weißen. Früher wurden sie abfällig als "Lamas" beschimpft. "Die Diskriminierung hat heute nachgelassen", sagt Estela Gonzáles, eine Reiseführerin, die mit einem Ayamara verheiratet ist.

"Früher wollten die Ureinwohner keine ‚Indígenas‘ sein", sagt die Chilenin. "heute sind sie stolz darauf." Viele lernen wieder ihre überlieferte Sprache, die zwischenzeitlich schon am Verschwinden war. Barrieren gibt es trotzdem noch. So ist Gónzalez als ‚resolute Weiße‘ in der Familie für die Behördengänge zuständig. Ihr Mann geht dafür auf den Markt einkaufen. "Als Nicht-Aymara würde ich dort den fünffachen Preis bezahlen", sagt Estela.

Das Misstrauen der Indianer zeigte sich auch im idyllischen Dörfchen Socoroma, als die Altiplano-Stiftung die historische Kirche restaurieren wollte - originalgetreu mit Lehm und Stroh. In den Augen der Spender ist das Gotteshaus aus dem Jahr 1570 ein koloniales Schmuckstück, nach Meinung vieler Aymara ein maroder alter Bau. Sie wollten ihn lieber abreißen und aus Beton neu errichten. Auch um zu zeigen, wie modern sie denken.

Je tiefer man ins Hochland vorstößt, desto rauer wird die Landschaft. Der Bus rattert und bockt auf der Wellblechpiste. Einsame Täler gleiten vorüber und kleine Schluchten. Lange stehen die Staubfahnen der Lastwagen in der Luft, die Waren ins benachbarte Bolivien transportieren.

Rauchwolken schweben über dem aktiven Vulkan Guallatire, das gleichnamige Dörfchen zu seinen Füßen zählt nur noch eine Handvoll Einwohner. Dennoch wartet der Dorfschreiber mit wichtiger Miene und einem großen vergilbten Buch auf Durchreisende, die sich eintragen sollen. Dann schimmert eine weiße Fläche am Horizont: In 4245 Metern Höhe erstreckt sich mit dem Salar de Surire ein gewaltiger Salzsee.

Von einer grünen Pflanzenkruste namens Yareta überzogene Steine am Seeufer wirken wie aus dem Weltall abgeworfen. Zwischen den Brocken laufen Nandus umher, Flamingos picken im Salzwasser nach Futter. Hin und wieder dringt ein Schwefelhauch von den benachbarten heißen Quellen herüber. So stellt man sich das Ende der Welt vor. Wer noch weiter möchte, muss in den "fünften Stock": auf die eisigen Gipfel der Vulkane.