Von Alexa Christ

Kurz hinter Murnau steigen sie zu. Drei lustige Weiber in graugrünen Trachtenkostümen, riesigen Pelzmützen und eulenhaften schwarzen Brillen, mit denen sie wie Erich Honecker aussehen. Die forschste der drei stämmigen Grazien ruft gut gelaunt in den übervollen Zug: "So, ihr Herrschoftn, z‘wem darf i mi etz‘ auf den Schoß setzn?" Blick in die Runde, lautes Gelächter, aber kein charmanter Herr, der seinen Platz anbieten würde. Macht nichts. Bis Mittenwald ist’s eh nicht mehr weit. Und da wollen sie alle hin.

Hintergrund ■ Allgemeine Auskünfte erteilt Garmisch-Partenkirchen Tourismus, Telefon 08821 180 7414, www.gapa.de. ■ Anreise: Mit dem Zug von Heidelberg über München nach Mittenwald, Farchant oder Garmisch-Partenkirchen, ab 29 Euro einfache Strecke, [+] Lesen Sie mehr ■ Allgemeine Auskünfte erteilt Garmisch-Partenkirchen Tourismus, Telefon 08821 180 7414, www.gapa.de. ■ Anreise: Mit dem Zug von Heidelberg über München nach Mittenwald, Farchant oder Garmisch-Partenkirchen, ab 29 Euro einfache Strecke, www.bahn.de. ■ Übernachten: Im Atlas Grand Hotel, traditionsreiches Haus inmitten der Partenkirchener Fußgängerzone. Hier nächtigte schon König Ludwig. Doppelzimmer mit Frühstück ab 118 Euro pro Nacht, www.atlas-grandhotel.com. Oder im Hotel Sonnenbichl, leicht erhöht liegendes Haus in der ruhigsten Lage Mittenwalds, schöner Blick über das Karwendelgebirge, Doppelzimmer mit Frühstückbüffet ab 88 Euro pro Nacht, www.sonnenbichl-mittenwald.de. ■ Essen und Trinken: Abends wird während des Faschings "gegunglt". Dann ziehen die Maschkeras durch die Wirtshäuser, musizieren und treiben Schabernack. Zum Beispiel im Gasthof Alpenrose inmitten der Fußgängerzone von Mittenwald, bayerische Schmankerl und internationale Küche: www.hotel-alpenrose-mittenwald.de. Oder im historischen Werdenfelser Hof in Garmisch-Partenkirchen, bayerische Spezialitäten und Brotzeiten: www.werdenfelser-hof.de. ■ Fasching: Es geht schon am Sonntag nach Dreikönig los, aber richtig gefeiert wird bis 9. Februar 2016. ■ Museum: Wer sich für die Geschichte des Faschings und des Brauchtums interessiert, dem sei das Werdenfels-Museum in Garmisch-Partenkirchen empfohlen. Im Fastnachtsraum sind herrliche alte Holzlarven ausgestellt: www.werdenfels-museum.de.

Kaum dass der Zug den kleinen Bahnhof im oberen Isartal erreicht, spuckt er Hunderte Fahrgäste in die hübschen Gassen dieses alpenländischen Musterdorfs aus. Jetzt schnell ab in die Fußgängerzone! Punkt zwölf wecken hier die Schellenrührer in ihren feschen Lederhosen, den stilisierten Holzmasken und tannengrünen Trachtenhüten mit lautem Gepolter, Getöse, Geklingel und Geschrei den Frühling. Seit 500 Jahren machen sie das so. In völligem Gleichklang jagen die zünftigen Burschen mit dem Geklirre ihrer Schellen den garstigen Winter aus dem Tal. Weg mit ihm!

"Von den Schellenrühren gibt es genau zwölf, für jeden Monat im Jahr einen. Das dürfen aber nur Einheimische sein", erzählt Renate Holzer aus Mittenwald voller Stolz. Zusammen mit einer Freundin steht die 62-Jährige vor dem von oben bis unten mit bäuerlichen Szenen bemalten "Café Obermarkt" - Mittenwald ist berühmt für die so genannte "Lüftl-Malerei" - und bewundert das ausgelassene Treiben. Denn neben den Schellenrührern tummelt sich noch viel mehr bizarres Gesindel auf den Straßen. Und das hat, zumindest für den gemeinen Preußen, merkwürdige Namen.

Da ist der "Flecklamo", eine Art Schelm im farbenfrohen Zipfelkostüm. Dann die "Untersberger Mand’ln - dämonische Spukgestalten heidnischen Ursprungs. "Pfannenzieher" in weißen Hemden und bunten Häkellappen vor dem Gesicht zerren einen langen Baumstamm durch die Reihen. Auch das soll dem Winter den Garaus machen. An der nächsten Ecke schleudern "Jacklschutzer" mit einem aufgespannten Tuch eine Puppe hoch in die Luft. Derweil mischen sich "Krätzenweibl", "Jäterinnen", "Rührmasseln", "Gunglweiber", Bärentreiber und Hexen unter die Schaulustigen, stampfen mit den Füßen, tanzen, musizieren, verrenken sich die Beine, juchzen und zischen, was das Zeug hält. Eine Kakofonie aus wilden Geräuschen. Ein Kaleidoskop aus beinahe mythisch wirkenden Bildern.

"Maschkera gehen", so nennt man im Werdenfelser Land, jenem oberbayrischen Landstrich zwischen Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen und Farchant, die Kostümierung mit den für die Region berühmten, kunstvoll geschnitzten Masken, auch Larven genannt. Sie erinnern an den venezianischen Karneval, auch wenn sie viel volkstümlicher wirken. Dennoch ist der Vergleich nicht weit hergeholt. Christian Ruf, Kulturbeauftragter der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen und mit seinem gezwirbelten Schnauzbart und stattlichen Bauch ein Bayer wie aus dem Bilderbuch, erklärt: "Um 1487 haben die venezianischen Kaufleute wegen eines Streits mit Herzog Sigismund den großen Bozner Markt für 192 Jahre nach Mittenwald verlegt. Insofern ist unser Fasching schon stark von Venedig beeinflusst. Aber wir kennen auch Elemente des schwäbisch-alemannischen, tirolerischen und bayrischen Fasenachts-Brauchtums."

Und so holen die Werdenfelser jedes Jahr zwischen dem ersten Sonntag nach Dreikönig und Faschingsdienstag die meist wie Schätze gehüteten Holzlarven aus den Truhen. Je nach Ausführung kosten die Masken zwischen 200 und 500 Euro. Echte antike Stücke sind gar kaum bezahlbar. Einer, der die Larven auch heute noch schnitzt, ist Daniel Neuner aus Garmisch. Der gelernte Schlosser, Volksmusikant und Schauspieler kommt aus einer Familie, in der bereits Großvater, Vater und Onkel Masken hergestellt haben. Neuner erzählt, dass es neben den standardisierten Larventypen auch Masken gibt, die echten Personen nachempfunden wurden.

"Ich bin mal mit einer Larve Maschkera gegangen, da sagte eine Frau zu mir: Du, dei Larve schaut aus wia mei Ur-Oma. Und sie war es tatsächlich." Üblicherweise sind es nur Männer, die sich als Maschkeras auf den Straßen herumtreiben. Um nicht erkannt zu werden, schlingen sie neben der Larve, die das Gesicht vollständig bedeckt, ein weißes Tuch um den Kopf und ziehen Handschuhe an. Einen Maschkera zu berühren, steht unter strenger Strafe und kann unheilvolle Konsequenzen haben.

Besonders deutlich wird das am Abend beim "Gungln", wenn die Maschkeras musizierend von Wirtshaus zu Wirtshaus ziehen. Mit lautem Raunzen kündigen sie sich schon von weitem an. "Auch das trägt dazu bei, die wahre Identität zu verschleiern", erklärt Daniel Neuner. "Das Raunzen ist eine Mischung aus Kehllauten und Falsettstimme. Das muss man schon können." Im gut gefüllten Garmischer Traditionsgasthaus Bräustüberl werden die frechen Maschkeras mit großem Hallo begrüßt. Wer die traditionelle Holzlarve trägt, scheint eine Art Freischein für derbe Späße aller Art zu haben.

Gott sei Dank geht’s an diesem Abend im Bräustüberl gesittet zu. Mehrere Maschkeras machen mit Akkordeon, Gitarre und Waschbrett die Runde. Einer lässt eine Angel, an der sich eine Mausefalle mit kleinen Geschenken befindet, über die Köpfe der Gäste tanzen. Wer die Mausefalle zuerst erhascht, darf das Geschenk behalten - Bonbons, Laugenbrezeln, Strumpfhosen oder auch schwarze Spitzen-Tangas. Zu späterer Stunde kommen vier Maschkeras auf Knien ins Wirtshaus gerutscht und fordern ein paar Mädels zum "Knie-Walzer" auf. Dazwischen lautes Juchzen: "D’Jahuuuuuuuuuuu!"

Irgendwann laufen sogar die Gäste über die Tische. Ein Maschkera stößt ein auf einer Holzbank sitzendes Paar an und sagt zum Mann: "Du hosd ja oan größern Busn ois dei Fra!" Betretene Mienen bei beiden, und dennoch schaukelt sich im Lokal die gute Stimmung so weit hoch, dass schließlich alle im Wirtshaus die Gläser erheben und einstimmig skandieren: "Die Maschkeras, sie leben hoch, hoch, hoch!" Und über alles, was danach geschah, breiten wir hiermit den Mantel des Schweigens.