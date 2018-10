Von Florian Sanktjohanser, dpa

Spindlermühle (dpa/tmn) – Früher, so geht die Legende, haben die Kellnerinnen in der Diskothek «Dolska» in Spindlermühle oben ohne bedient. Es klingt nach einer Männerfantasie vom zügellosen Osten, aber die Geschichte wird von einer älteren Dame erzählt. Und sie passt zum Image von Tschechiens Party- und Schickimicki-Skiort. Hintergrund Info-Kasten: Spindlermühle

Anreise: Mit dem Zug nach Prag, von dort per Bus in rund drei Stunden nach Spindlermühle. Klima und Reisezeit: Auch ohne die Schneekanonen liegt meist von November bis April Schnee. Unterkunft: Es gibt eine breite Palette an Unterkünften, vom Hostel bis zum Vier-Sterne-Hotel. Man sollte vorab buchen, denn an Wochenenden und in den Ferien sind die Unterkünfte ausgebucht. Schlittenfahren: Vom Parkplatz neben der Post fährt jede Stunde ein Bus zur Spindlerbaude. Dort kann man Schlitten leihen. Die vier Kilometer lange Strecke führt hinab zur Elbe, von dort kann man in die Stadt zurück spazieren oder den Bus nehmen. Langlaufen: Eine beliebte Loipe führt von der Talstation Medvedín acht Kilometer entlang der Elbe. Einige Loipen liegen oben auf dem Berg. Von der Spindlerbaude kann man auf einem Kammweg bis zur Schneekoppe laufen – wenn die Spur nicht verweht ist. Informationen: Touristisches Informationszentrum, Budova Mestského úradu, Svatopetrská 173, 543 51 Spindleruv Mlýn (Tel.: 00420/499/52 36 56, E-Mail: tic@mestospindleruvmlyn.cz).

«Wer etwas gelten will in Tschechien, muss mindestens einmal im Jahr zum Skifahren hierherkommen», sagt Margit Bartosová. «Viele Reiche haben sich Appartements gekauft.» Bartosová weiß viel über Spindlermühle und seine Geschichte, sie ist mit einem ehemaligen Museumsdirektor in der Nachbarstadt Vrchlabí verheiratet. Aber wenn man zwischen den tief verschneiten Fachwerkhäusern spaziert, wundert man sich über das Bild vom Nobel-Skiort. Die Pelzmanteldichte ist niedrig, auch auffälligen Schmuck oder teure Sport- und Geländewagen sieht man kaum. Spindlermühle hat sich den Charme des alten Luftkurorts erhalten.

Die ersten Gäste kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die frühere Bergarbeiter-Siedlung. Der österreichische Riesengebirgsverein erschloss die ersten Wanderwege, Hotels eröffneten. Im Januar 1922 reiste Franz Kafka an. Sein Arzt hatte ihm Bergluft empfohlen. Die Umgebung inspirierte den Schriftsteller zu seinem Roman «Das Schloss». Vielleicht ließ sich Kafka auch im Hornschlitten von Pferden zur Peterbaude ziehen und rodelte nach der Jause zurück ins Tal. Die Schlittenfahrten waren der Beginn des Wintersports in Spindlermühle.

«Ein polnischer Kapitän brachte 1880 die ersten Ski auf die Peterbaude», erzählt Margit Bartosová. «Sie lagen jahrelang herum, weil keiner wusste, was er damit anfangen sollte. Erst 1885 sind ein paar junge Männer damit die Hänge runtergefahren.» In den Bergbauden schliefen einst Hirten, später Wanderer. Die Wiesenbaude und die 2011 abgebrannte Peterbaude wurden schon eigens für die Touristen gebaut. In Zeiten des Sozialismus konnten Arbeiter in Betriebsbauden billig Urlaub machen. Damals wurden auch die ersten Skipisten angelegt.

Heute hat Spindlermühle rund 12 000 Gästebetten und knapp 25 Kilometer präparierte Pisten. 85 Prozent werden künstlich beschneit. Doch in diesen Tagen sind die Schneekanonen überflüssig. Auf jedem Ästchen türmt sich eine weiße Haube, und es schneit weiter. Der Wind bläst die Flocken waagrecht, die Wintersportler im Sessellift ziehen sich ihren Schal über die Nase. Doch trotz des Schneetreibens lässt es sich wunderbar die Pisten hinabwedeln. Die meisten sind blau oder rot und relativ flach.

Eine Gruppe aus Mittenwalde in Brandenburg ist im Restaurant an der Talstation eingekehrt. Auf der Speisekarte stehen die Skiklassiker: Pommes, Gulasch, Spaghetti. «Für mich als Anfänger sind die Pisten hier genau richtig», sagt Kai Bittner. «Ich finde gut, dass sie nicht so lang sind. Das geht doch ordentlich in die Beine.» Sein Freund Benjamin Bölk bevorzugt die anspruchsvolleren Pisten in Österreich. «Eine Herausforderung ist das hier nicht», sagt er. «Aber wir dachten, Kai kann das Skifahren hier billiger und einfacher lernen.»

Am Nebentisch sitzen zwei junge Frauen aus Prag. «Das ist das größte und beste Skigebiet in Tschechien», sagt Daniela Spilková, «nicht nur wegen des Skifahrens, auch wegen der Party.» Spilková kam schon als Kind mit ihren Eltern hierher, jetzt ist sie mit ihrer Freundin wie viele andere Skifahrer fürs Wochenende aus der Hauptstadt angereist. «Das «Dolska» ist der schickste Club in der Stadt», erklärt sie. Ihre Freundin Aneta geht lieber in die Sportsbar, «dort ist es gut, wenn man betrunken ist», sagt sie.

Klingt nach Ski-Ballermann, doch am Abend ist es erstaunlich ruhig in den Gassen. Keine angetrunkenen Jugendlichen weit und breit, stattdessen spazieren Pärchen und Familien über die hübsche Fußgängerbrücke zu den Fachwerkrestaurants. Die Eisschollen auf der Elbe, die 14 Kilometer entfernt entspringt, sind mit Neuschnee gepudert. Alles sehr romantisch, aber wenig glamourös, und schon gar nicht wild.

Am nächsten Morgen scheint die Sonne, mit dem Skibus geht es ein paar Kilometer hinüber zur Talstation Medvedín. Der Ausblick vom 1235 Meter hohen Gipfel ist herrlich. Dick eingeschneite Nadelbäume überziehen die Hänge bis hinauf zu den Gipfeln.

Wenn es nach den neuen Besitzern des Skigebiets geht, werden schon bald zwei Kabinenbahnen von hier zum Gebiet Svatý Petr auf der anderen Seite der Elbe hinüberführen. Die Investoren, die das gesamte Skigebiet 2012 dem tschechischen Skiverband abkauften, haben große Pläne. Sie wollen zusätzliche Pisten bauen, die bestehenden verbreitern und die Lifte modernisieren.