Köln (dpa) - Nach Thomas Cook will auch DER Touristik bald wieder ägyptische Badeorte ins Programm nehmen. Kunden der sechs Veranstaltermarken ITS Jahn Reisen, Tjaereborg, Dertour Meier's Weltreisen und ADAC Reisen könnten ab dem 30. September wieder ans Rote Meer reisen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Wegen der Unruhen im Land hatten DER Touristik und andere Veranstalter alle Ägypten-Reisen bis zum 29. September abgesagt.

Die Lage sei in den Badeorten Hurghada, Marsa Alam und Scharm el Scheich allerdings stets ruhig gewesen, begründet DER Touristik seine jüngste Entscheidung. Daher fliege der Veranstalter ab Ende September wieder Gäste ins Land. Am Mittwoch hatte bereits Konkurrent Thomas Cook angekündigt, Ägypten ab dem 30. September wieder anzufliegen.