Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Für Urlauber aus Deutschland ist Costa Rica ist das beliebteste Ziel in Zentralamerika. Zwischen Januar und September 2013 verzeichnete das Tourismusbüro für Zentralamerika in dem Land knapp 40 000 Touristen aus Deutschland. Das sind 6,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Einen starken Zuwachs gab es in El Salvador, wenn auch auf niedrigem Niveau: Dort wurde ein Plus von 78 Prozent verbucht - allerdings ist die Zahl der deutschen Urlauber mit 4200 insgesamt eher klein.

Deutschland ist den Angaben zufolge das zweitwichtigste europäische Herkunftsland für den Tourismus in Zentralamerika. Zwischen Januar und September des vergangenen Jahres wurden 93 200 Ankünfte aus der Bundesrepublik verzeichnet. Nur aus Spanien kamen in den ersten drei Quartalen 2013 mehr Reisende in die Länder Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama. Die Zahl der deutschen Touristen in Zentralamerika lag bis September 2013 um 1,2 Prozent über der aus dem Vorjahreszeitraum.