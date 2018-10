Frankfurt/Main (dpa) - Condor bietet im Sommer 2014 freitags einen Nonstop-Flug von München nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik an. Die Airline nimmt die Verbindung am 2. Mai auf. Auf der Strecke Frankfurt-Toronto bietet Condor nach eigenen Angaben zwischen dem 20. Juni und Ende Oktober einen zusätzlichen Flug an. In die kanadische Stadt gelangen Condor-Passagiere aus der Main-Metropole immer montags, mittwochs und freitags. Auf drei Flüge pro Woche stockt die Airline im kommenden Sommer ebenfalls die Verbindung von Frankfurt nach Havanna auf Kuba auf. Die Maschinen fliegen ebenfalls montags, mittwochs und freitags.